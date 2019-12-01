Starikan написав:freeze написав: Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.
Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.
Кого вы имеете в виду?
И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.
Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.
Я, не требую. Просто есть такие методы в Поднебесной. Власть в Украине тянет страну на дно, выкапывая из нее все, что можно и связывает свое будущее и будущее своих детей с Англией, США, на худой конец с рашей. Вместо того, чтобы строить нормальную страну здесь, тупо пакуют чемоданы. Кстати, в стране опять спортивные инкассаторы появились. Крушат пиццерии, магазины, защиту предлагают.