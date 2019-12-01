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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:17
Starikan написав: freeze написав:
Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.
Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.
Кого вы имеете в виду?
И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.
Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.
Я, не требую. Просто есть такие методы в Поднебесной. Власть в Украине тянет страну на дно, выкапывая из нее все, что можно и связывает свое будущее и будущее своих детей с Англией, США, на худой конец с рашей. Вместо того, чтобы строить нормальную страну здесь, тупо пакуют чемоданы. Кстати, в стране опять спортивные инкассаторы появились. Крушат пиццерии, магазины, защиту предлагают.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:14
freeze написав:
Интересно, что почти вся команда Гриценко, который вроде проиграл все выборы, получила неплохие должности при новой власти, Чумак, Залищук, Фирсов, Трепак, Апаршин, все неплохо трудоустроены.
метрополия регулирует этот процесс...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:36
shapo написав:
Жаль, что в мире об этом не подозревают.
Судя по bbc. france news. dw.euronews которые смотрю иногда по тв чтобы не забыть английский сейчас у них самая перспективная Африка.Украину если и вспоминают, то только из-за скандалов.
Перспективная только в плане продать что-то на огромный африканский рынок - 1.3млрд человек - а в страны выходящие из нищеты можно продавать что угодно, и да Украина в этом плане не такая перспективная - нас поменьше будет да и по цивилизованнее мы будем
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