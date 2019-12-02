Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4783478447854786 Додано: Пон 02 гру, 2019 10:17 Starikan написав: freeze написав: Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.

Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно. Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.

Кого вы имеете в виду?

И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.

Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых. Кого вы имеете в виду?И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.

Я, не требую. Просто есть такие методы в Поднебесной. Власть в Украине тянет страну на дно, выкапывая из нее все, что можно и связывает свое будущее и будущее своих детей с Англией, США, на худой конец с рашей. Вместо того, чтобы строить нормальную страну здесь, тупо пакуют чемоданы. Кстати, в стране опять спортивные инкассаторы появились. Крушат пиццерии, магазины, защиту предлагают. Я, не требую. Просто есть такие методы в Поднебесной. Власть в Украине тянет страну на дно, выкапывая из нее все, что можно и связывает свое будущее и будущее своих детей с Англией, США, на худой конец с рашей. Вместо того, чтобы строить нормальную страну здесь, тупо пакуют чемоданы. Кстати, в стране опять спортивные инкассаторы появились. Крушат пиццерии, магазины, защиту предлагают. innamax2008

Повідомлень: 352 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 11:14 freeze написав: Интересно, что почти вся команда Гриценко, который вроде проиграл все выборы, получила неплохие должности при новой власти, Чумак, Залищук, Фирсов, Трепак, Апаршин, все неплохо трудоустроены. Интересно, что почти вся команда Гриценко, который вроде проиграл все выборы, получила неплохие должности при новой власти, Чумак, Залищук, Фирсов, Трепак, Апаршин, все неплохо трудоустроены.

метрополия регулирует этот процесс... метрополия регулирует этот процесс... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Заблокований Повідомлень: 4335 З нами з: 06.08.08 Подякував: 239 раз. Подякували: 691 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 12:36 shapo написав: Жаль, что в мире об этом не подозревают.

Судя по bbc. france news. dw.euronews которые смотрю иногда по тв чтобы не забыть английский сейчас у них самая перспективная Африка.Украину если и вспоминают, то только из-за скандалов. Жаль, что в мире об этом не подозревают.Судя по bbc. france news. dw.euronews которые смотрю иногда по тв чтобы не забыть английский сейчас у них самая перспективная Африка.Украину если и вспоминают, то только из-за скандалов.



Перспективная только в плане продать что-то на огромный африканский рынок - 1.3млрд человек - а в страны выходящие из нищеты можно продавать что угодно, и да Украина в этом плане не такая перспективная - нас поменьше будет да и по цивилизованнее мы будем Перспективная только в плане продать что-то на огромный африканский рынок - 1.3млрд человек - а в страны выходящие из нищеты можно продавать что угодно, и да Украина в этом плане не такая перспективная - нас поменьше будет да и по цивилизованнее мы будем katso

Повідомлень: 473 З нами з: 16.05.12 Подякував: 91 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 14:54 innamax2008 написав: Starikan написав: freeze написав: Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.

Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно. Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.

Кого вы имеете в виду?

И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.

Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых. Кого вы имеете в виду?И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.

Я, не требую. Просто есть такие методы в Поднебесной. Власть в Украине тянет страну на дно, выкапывая из нее все, что можно и связывает свое будущее и будущее своих детей с Англией, США, на худой конец с рашей. Вместо того, чтобы строить нормальную страну здесь, тупо пакуют чемоданы. Кстати, в стране опять спортивные инкассаторы появились. Крушат пиццерии, магазины, защиту предлагают. Я, не требую. Просто есть такие методы в Поднебесной. Власть в Украине тянет страну на дно, выкапывая из нее все, что можно и связывает свое будущее и будущее своих детей с Англией, США, на худой конец с рашей. Вместо того, чтобы строить нормальную страну здесь, тупо пакуют чемоданы. Кстати, в стране опять спортивные инкассаторы появились. Крушат пиццерии, магазины, защиту предлагают.

Интересно, неужели Вы пытаетесь разобраться в причинах полной ...опы?

Для тоех, кто видит только "из своего окна" напомню схожесть процессов в 14м с Донецком:

https://nv.ua/kyiv/ograblenie-oshchadba ... 56733.html Интересно, неужели Вы пытаетесь разобраться в причинах полной ...опы?Для тоех, кто видит только "из своего окна" напомню схожесть процессов в 14м с Донецком: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7292 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 845 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 15:20 shapo написав: Starikan написав: Грубо говоря, большевики разложили армию и общество утопиями и "Искрой", квартальщики - бигусами и сериалом.

В этом смысле их конкуренты ( или папередники) действительно протупили. Грубо говоря, большевики разложили армию и общество утопиями и "Искрой", квартальщики - бигусами и сериалом.В этом смысле их конкуренты ( или папередники) действительно протупили.

Какие талантливые большевики и квартальщики.

Вот только после неудачной революции 1905г всех большевиков или за границу смыло, или на каторгу и до 1916г о них мало кто что слышал.

Тоже и Квартал 95.Не был бы он, были бы другие, т. к. кондитерская патриотическая власть уже многих достала Какие талантливые большевики и квартальщики.Вот только после неудачной революции 1905г всех большевиков или за границу смыло, или на каторгу и до 1916г о них мало кто что слышал.Тоже и Квартал 95.Не был бы он, были бы другие, т. к. кондитерская патриотическая власть уже многих достала

Роль большевиков в революции 1905-го сильно преувеличина. Достаточно вспомнить, что председателем Петербургского совета был меньшевик Хрусталев-Носарь, а его заместителем Троцкий (отнюдь не большевик до 1917-го)

А в Московском восстании главную роль играли эсеры, не случайно, знаменитый машинист Ухтомский, вывезший бойцов с Пресни на своем паровозе в последний день сопротивления, был эсером. Роль большевиков в революции 1905-го сильно преувеличина. Достаточно вспомнить, что председателем Петербургского совета был меньшевик Хрусталев-Носарь, а его заместителем Троцкий (отнюдь не большевик до 1917-го)А в Московском восстании главную роль играли эсеры, не случайно, знаменитый машинист Ухтомский, вывезший бойцов с Пресни на своем паровозе в последний день сопротивления, был эсером. Волгарь Повідомлень: 7358 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 760 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 15:46 katso написав: shapo написав: Жаль, что в мире об этом не подозревают.

Судя по bbc. france news. dw.euronews которые смотрю иногда по тв чтобы не забыть английский сейчас у них самая перспективная Африка.Украину если и вспоминают, то только из-за скандалов. Жаль, что в мире об этом не подозревают.Судя по bbc. france news. dw.euronews которые смотрю иногда по тв чтобы не забыть английский сейчас у них самая перспективная Африка.Украину если и вспоминают, то только из-за скандалов.



Перспективная только в плане продать что-то на огромный африканский рынок - 1.3млрд человек - а в страны выходящие из нищеты можно продавать что угодно, и да Украина в этом плане не такая перспективная - нас поменьше будет да и по цивилизованнее мы будем Перспективная только в плане продать что-то на огромный африканский рынок - 1.3млрд человек - а в страны выходящие из нищеты можно продавать что угодно, и да Украина в этом плане не такая перспективная - нас поменьше будет да и по цивилизованнее мы будем



Если страна нищая разве она способна что-то купить?

И в чем так сильно цивилизованная Украина сейчас отличается от Африки? Если страна нищая разве она способна что-то купить?И в чем так сильно цивилизованная Украина сейчас отличается от Африки? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2372 З нами з: 29.05.18 Подякував: 83 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4783478447854786 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм