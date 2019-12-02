Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества. Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.
Кого вы имеете в виду? И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке. Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.
Я, не требую. Просто есть такие методы в Поднебесной. Власть в Украине тянет страну на дно, выкапывая из нее все, что можно и связывает свое будущее и будущее своих детей с Англией, США, на худой конец с рашей. Вместо того, чтобы строить нормальную страну здесь, тупо пакуют чемоданы. Кстати, в стране опять спортивные инкассаторы появились. Крушат пиццерии, магазины, защиту предлагают.
freeze написав:Интересно, что почти вся команда Гриценко, который вроде проиграл все выборы, получила неплохие должности при новой власти, Чумак, Залищук, Фирсов, Трепак, Апаршин, все неплохо трудоустроены.
метрополия регулирует этот процесс...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
shapo написав:Жаль, что в мире об этом не подозревают. Судя по bbc. france news. dw.euronews которые смотрю иногда по тв чтобы не забыть английский сейчас у них самая перспективная Африка.Украину если и вспоминают, то только из-за скандалов.
Перспективная только в плане продать что-то на огромный африканский рынок - 1.3млрд человек - а в страны выходящие из нищеты можно продавать что угодно, и да Украина в этом плане не такая перспективная - нас поменьше будет да и по цивилизованнее мы будем
freeze написав: Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества. Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.
Кого вы имеете в виду? И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке. Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.
Я, не требую. Просто есть такие методы в Поднебесной. Власть в Украине тянет страну на дно, выкапывая из нее все, что можно и связывает свое будущее и будущее своих детей с Англией, США, на худой конец с рашей. Вместо того, чтобы строить нормальную страну здесь, тупо пакуют чемоданы. Кстати, в стране опять спортивные инкассаторы появились. Крушат пиццерии, магазины, защиту предлагают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:Грубо говоря, большевики разложили армию и общество утопиями и "Искрой", квартальщики - бигусами и сериалом. В этом смысле их конкуренты ( или папередники) действительно протупили.
Какие талантливые большевики и квартальщики. Вот только после неудачной революции 1905г всех большевиков или за границу смыло, или на каторгу и до 1916г о них мало кто что слышал. Тоже и Квартал 95.Не был бы он, были бы другие, т. к. кондитерская патриотическая власть уже многих достала
Роль большевиков в революции 1905-го сильно преувеличина. Достаточно вспомнить, что председателем Петербургского совета был меньшевик Хрусталев-Носарь, а его заместителем Троцкий (отнюдь не большевик до 1917-го) А в Московском восстании главную роль играли эсеры, не случайно, знаменитый машинист Ухтомский, вывезший бойцов с Пресни на своем паровозе в последний день сопротивления, был эсером.
shapo написав:Жаль, что в мире об этом не подозревают. Судя по bbc. france news. dw.euronews которые смотрю иногда по тв чтобы не забыть английский сейчас у них самая перспективная Африка.Украину если и вспоминают, то только из-за скандалов.
Перспективная только в плане продать что-то на огромный африканский рынок - 1.3млрд человек - а в страны выходящие из нищеты можно продавать что угодно, и да Украина в этом плане не такая перспективная - нас поменьше будет да и по цивилизованнее мы будем
Если страна нищая разве она способна что-то купить? И в чем так сильно цивилизованная Украина сейчас отличается от Африки?