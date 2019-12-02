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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4783478447854786
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:17

  Starikan написав:
  freeze написав: Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.
Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.

Кого вы имеете в виду?
И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.
Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.

Я, не требую. Просто есть такие методы в Поднебесной. Власть в Украине тянет страну на дно, выкапывая из нее все, что можно и связывает свое будущее и будущее своих детей с Англией, США, на худой конец с рашей. Вместо того, чтобы строить нормальную страну здесь, тупо пакуют чемоданы. Кстати, в стране опять спортивные инкассаторы появились. Крушат пиццерии, магазины, защиту предлагают.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:14

  freeze написав:Интересно, что почти вся команда Гриценко, который вроде проиграл все выборы, получила неплохие должности при новой власти, Чумак, Залищук, Фирсов, Трепак, Апаршин, все неплохо трудоустроены.

метрополия регулирует этот процесс... ;)
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:36

  shapo написав:Жаль, что в мире об этом не подозревают.
Судя по bbc. france news. dw.euronews которые смотрю иногда по тв чтобы не забыть английский сейчас у них самая перспективная Африка.Украину если и вспоминают, то только из-за скандалов.


Перспективная только в плане продать что-то на огромный африканский рынок - 1.3млрд человек - а в страны выходящие из нищеты можно продавать что угодно, и да Украина в этом плане не такая перспективная - нас поменьше будет да и по цивилизованнее мы будем
katso
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:54

  innamax2008 написав:
  Starikan написав:
  freeze написав: Забавно, что нам проталкивают идею, что 10-20 ушлых хлопцев, которые в основном явно криминальным путем, например взорвав дядю, около криминальным путем, надавав взятки и забрав за бесценок общую собственность, или некриминальным путем, например женившись на дочке президента, поймали Бога за бороду, являются неприкосновенными и забрать у них украденное это преступление против человечества.
Думаю, где нибудь в Польше с преступными элементами бы не церемонились, а у нас тут защитничков прохвостов просто немеренно.

Кого вы имеете в виду?
И что значит "забрать украденное"? Вон иннамаксы требуют Виталика к стенке.
Не "где-нибудь в Польше", а в высокоразвитой демократичной Австрии думают уже который год, выдавать ли Фирташа американцам. Потому что у всех этих прохвостов (с формулировкой согласен) на службе десятки портновых.

Я, не требую. Просто есть такие методы в Поднебесной. Власть в Украине тянет страну на дно, выкапывая из нее все, что можно и связывает свое будущее и будущее своих детей с Англией, США, на худой конец с рашей. Вместо того, чтобы строить нормальную страну здесь, тупо пакуют чемоданы. Кстати, в стране опять спортивные инкассаторы появились. Крушат пиццерии, магазины, защиту предлагают.

Интересно, неужели Вы пытаетесь разобраться в причинах полной ...опы?
Для тоех, кто видит только "из своего окна" напомню схожесть процессов в 14м с Донецком:
https://nv.ua/kyiv/ograblenie-oshchadba ... 56733.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:20

  shapo написав:
  Starikan написав:Грубо говоря, большевики разложили армию и общество утопиями и "Искрой", квартальщики - бигусами и сериалом.
В этом смысле их конкуренты ( или папередники) действительно протупили.

Какие талантливые большевики и квартальщики.
Вот только после неудачной революции 1905г всех большевиков или за границу смыло, или на каторгу и до 1916г о них мало кто что слышал.
Тоже и Квартал 95.Не был бы он, были бы другие, т. к. кондитерская патриотическая власть уже многих достала

Роль большевиков в революции 1905-го сильно преувеличина. Достаточно вспомнить, что председателем Петербургского совета был меньшевик Хрусталев-Носарь, а его заместителем Троцкий (отнюдь не большевик до 1917-го)
А в Московском восстании главную роль играли эсеры, не случайно, знаменитый машинист Ухтомский, вывезший бойцов с Пресни на своем паровозе в последний день сопротивления, был эсером.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:46

  katso написав:
  shapo написав:Жаль, что в мире об этом не подозревают.
Судя по bbc. france news. dw.euronews которые смотрю иногда по тв чтобы не забыть английский сейчас у них самая перспективная Африка.Украину если и вспоминают, то только из-за скандалов.


Перспективная только в плане продать что-то на огромный африканский рынок - 1.3млрд человек - а в страны выходящие из нищеты можно продавать что угодно, и да Украина в этом плане не такая перспективная - нас поменьше будет да и по цивилизованнее мы будем


Если страна нищая разве она способна что-то купить?
И в чем так сильно цивилизованная Украина сейчас отличается от Африки?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:37

Re: Політичні дискусії

Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?
Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:51

  shapo написав:Если страна нищая разве она способна что-то купить?
И в чем так сильно цивилизованная Украина сейчас отличается от Африки?

Того-же мнения и остальные:
https://strana.ua/news/235958-prezident ... rainy.html
О "Африке" - потерю рынков украинских предприятий быстро, как перспективные рынки "освоят" заинтересованные. Африка была традиционным рынком Украины, как продуктов питания, так и высокотехнологического машиностроения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:12

  freeze написав:Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?
Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?


Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.

Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:13

  freeze написав:Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?
Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?


Лишать. Можно еще пенсию у стариков забрать, потому что какой-то там пенс чего-то натворил.
У нас же менты есть, пусть работают, министр у нас хороший, всех устраивает, так что проблем с справедливостью не будет :mrgreen:
vano80
 
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