Додано: Пон 02 гру, 2019 16:37

Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?

Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.