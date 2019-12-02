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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:40
Это ты с Фризом обсуждай, я просто прокомментировал его пост. И не нервничай так по поводу СССР, всё равно не вернется.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:43
shapo написав:
Бездарная статья в духе "империи зла".
Украина - наивная заблудшая пастушка, а Россия злой серый волк
Считайте, что это моя точка зрения. С некоторыми смягчающими коррективами.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:43
vano80 написав: freeze написав:
Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?
Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?
Лишать. Можно еще пенсию у стариков забрать, потому что какой-то там пенс чего-то натворил.
У нас же менты есть, пусть работают, министр у нас хороший, всех устраивает, так что проблем с справедливостью не будет
А вы считаете, что все льготники потенциальные киллеры ?
Я предлагаю киллерам льготы снимать, если уж посадить Рябошапки всяких Сирож, бегающих с ножами, не в состоянии.
Может жестко конечно, но тогда можно так, убил кого то активист, снять 50 процентов льгот, если ватника зарезал на улице, можно только 25 процентов льгот снять.
Второе убийство карать в двойном размере.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:50
Starikan написав:
И не нервничай так по поводу СССР, всё равно не вернется.
А зачем мне возвращение Союза? Я лишь намекаю на то, что грантососам, активистам, прихватизаторам и прочим хулителям совка, не построившим ничего, кроме т.н. гідності, и пользующимся результатами труда своих отцов, следует слегка прикрутить громкость елейных речей о любви к родине
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:53
freeze написав: vano80 написав: freeze написав:
Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?
Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?
Лишать. Можно еще пенсию у стариков забрать, потому что какой-то там пенс чего-то натворил.
У нас же менты есть, пусть работают, министр у нас хороший, всех устраивает, так что проблем с справедливостью не будет
А вы считаете, что все льготники потенциальные киллеры ?
Я предлагаю киллерам льготы снимать, если уж посадить Рябошапки всяких Сирож, бегающих с ножами, не в состоянии.
Может жестко конечно, но тогда можно так, убил кого то активист, снять 50 процентов льгот, если ватника зарезал на улице, можно только 25 процентов льгот снять.
Второе убийство карать в двойном размере.
Я считаю, что киллер должен сидеть, как и заказчик. И непонятна фиксация на активистах. Они такие же граждане как и другие.
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vano80
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:53
detroytred написав:
Ну Вы же знаете, что у меня в этом вопросе диаметрально противоположный взгляд
))
Меньше всего ответственность за выигрыш ЗЕ (или выигрыш тех же большевиков, комми) в конкурентной борьбе власть имущих между собой я возлагаю на пересичного.
Абсолютно антинаучный взгляд. Даже я бы сказал - религиозный. Вера в высшие существа, направляющие паству на путь праведный. И просьба не ссылаться на американцев, жующих попкорн и смотрящих бейсбол - у них совершенно другой менталитет.
Realist написав:
На Нефьодова вся надія. В Закарпатті черги на митниці збоку Європи на 12-24 години. Наших митників контролюють, щоб не брали хабарі, а вони через це дуже повільно роблять свою роботу. Мовляв раз не буде хабарів то і стимулу швидко працювати теж не буде. От і виходить, що не влада винна, а якраз ті українці які привикли отримувати гроші у вигляді хабарів
. Не дивно, що Нефьодов захищається зменшуючи план, бо за невиконання цього плану на нього будуть тиснути ті у кого обірвались мільйонні доходи.
Кстати, выделял не я, а автор поста.
И так всюду - сверху донизу или снизу доверху, как хотите.
Поставьте условного Рузвельта президентом Украины, а условную Тэтчер - премьером и подумайте, что будет.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:58
freeze написав:
Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?
Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?
У вас по психологии было 5, поэтому вы на эмоциональную часть и давите.
А вот с логикой у вас явно проблемы. Не всякий активист - участник АТО, не всякий участник АТО - активист.
Предвижу, что вы уже решили, что я убийцу защищаю.
Нет, не защищаю. Он - убийца
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:59
Starikan
Ну це вже прямо по Будівельнику ...
У Вас і надії немає ...
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:04
pesikot написав: freeze написав:
Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?
Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?
У вас по психологии было 5, поэтому вы на эмоциональную часть и давите.
А вот с логикой у вас явно проблемы. Не всякий активист - участник АТО, не всякий участник АТО - активист.
Предвижу, что вы уже решили, что я убийцу защищаю.
Нет, не защищаю. Он - убийца
Та оце чомусь - не чомусь - реально слабкість і неправильні акценти в аргументації у влади та "органів" - щодо "активістів" . Вони настільки різні і настільки у них протилежна навіть буває мотивація - що в одну купу їх збивати абсолютно неправильно . Тому оці всі розмусолювання . Є тупо агресивні та адреналінозалежні - їм просто підфартило в такий переломний час жити - є як розвернутися . А будь-яка ідеологічна картинка для них - просто камуфляж ...
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:09
vano80 написав:Я считаю, что киллер должен сидеть, как и заказчик. И непонятна фиксация на активистах. Они такие же граждане как и другие.
Вы как будто не местный и не знаете, что киллеры-активисты не сидят. Может я какой то процесс пропустил, конечно, но так навсидку - Бублик, убийцы Бузины, Стерненко, в Одессе какой то хлюст из активных из дробовика стрелял, убил 2 мая совершенно постороннего человека, четыре года ходит по улицам, суд никак не может собраться, за это время он успел и полицейскому челюсть сломать за то, что тот сделал замечание по парковке, вы думаете убийца и ломатель челюстей сидит, как бы не так.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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