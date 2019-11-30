Додано: Пон 02 гру, 2019 18:16

"У нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от президента внести как безотлагательный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится", - сказал Гончарук.

"Интересно также, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если президент Зеленский говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, – это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что Путин согласится на то, что Крым – не их", – говорит она.

Апелляционный суд решил, что арест завода по ходатайству ГБР был необоснованным.

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин пригрози Украине, что «национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей».

«От себя – господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления «русского мира». Нашим, тоже скажу – сторонникам всепрощения, приобретение электроэнергии, дешевого газа со скидкой и другим, которые твердят «мы один народ», – перечитывайте володиных», – написал Аваков.

Ітогі подвєдьом. 2019-11-30Вот так просто, надо всего лишь выдать законопроект.Не говоря уже о том, что снято в формате съёмок сериала."Слуга народа", 4-ый сезонІтогі подвєдьом. 2019-12-01Аваков всегда за Авакова.Соглашусь с тем, что сказано в последнем предложении цитаты.