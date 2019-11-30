Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"У нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от президента внести как безотлагательный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится", - сказал Гончарук.
Вот так просто, надо всего лишь выдать законопроект. Не говоря уже о том, что снято в формате съёмок сериала. "Слуга народа", 4-ый сезон
"Интересно также, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если президент Зеленский говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, – это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что Путин согласится на то, что Крым – не их", – говорит она.
«От себя – господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления «русского мира». Нашим, тоже скажу – сторонникам всепрощения, приобретение электроэнергии, дешевого газа со скидкой и другим, которые твердят «мы один народ», – перечитывайте володиных», – написал Аваков.
Аваков всегда за Авакова. Соглашусь с тем, что сказано в последнем предложении цитаты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
"На прошлой неделе, в пятницу (29 ноября - УНИАН), нам как адвокатам не дали возможности ознакомиться с материалами дела, мы дважды приезжали в антикоррупционное бюро - но детективы к нам не вышли, и нам даже не позволили попасть внутрь", - сказал юрист Алексей Шевчук.
З - законность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой