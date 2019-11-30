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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4786478747884789>
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:16

Re: Політичні дискусії

Ітогі подвєдьом. 2019-11-30

1) Зеленский: цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре (видео)
"У нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от президента внести как безотлагательный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится", - сказал Гончарук.

Вот так просто, надо всего лишь выдать законопроект.
Не говоря уже о том, что снято в формате съёмок сериала.
"Слуга народа", 4-ый сезон

2) Зеркаль: Зеленский хочет мира с РФ и будет демонстрировать это на "нормандской" встрече (видео)
"Интересно также, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если президент Зеленский говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, – это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что Путин согласится на то, что Крым – не их", – говорит она.


3) Беларусь и РФ создадут единые парламент и правительство

4) Суд снял арест с Кузни на Рыбальском
Апелляционный суд решил, что арест завода по ходатайству ГБР был необоснованным.


Ітогі подвєдьом. 2019-12-01

1) Пугают национализмом: глава Госдумы РФ пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин пригрози Украине, что «национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей».

В МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ об угрозы потери Украиной ряда областей

2) Аваков о заявлении главы Госдумы РФ об угрозе потери областей: говорите чаще
«От себя – господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления «русского мира». Нашим, тоже скажу – сторонникам всепрощения, приобретение электроэнергии, дешевого газа со скидкой и другим, которые твердят «мы один народ», – перечитывайте володиных», – написал Аваков.

Аваков всегда за Авакова.
Соглашусь с тем, что сказано в последнем предложении цитаты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:37

Ітогі подвєдьом. 2019-12-02

Ітогі подвєдьом. 2019-12-02

1) Покушение на Соболева: полиция подтвердила задержание подозреваемых в убийстве сына депутата

2) Стефанчук призвал Раду принять законопроекты о деолигархизации и деофшоризации
Олигархов - отменить, оффшоры - запретить

Разумков рассказал, когда появится сенсорная кнопка для предотвращения "кнопкодавства"
Председатель ВР заявил, что на модернизацию этой системы в бюджете на следующий год денег нет.

Предсказуемо. Зачем какие-то сенсорные кнопки, когда есть стадо покорных хомячков.

3) "Я не знал": Зеленский прокомментировал ситуацию с двойным гражданством гендиректора "Укроборонпрома" Абромавичуса
Какая милота, "я не знал". Мальчик Вова. 42 года. Не Лох. Президент

Президент пообещал, что уже следующей зимой цена на отопление может быть снижена вдвое.
Ну да, надо только выдать законопроект.
См. пункт ниже

4) С 1 мая цена на газ для населения будет рыночной - министр энергетики

5) Нидерланды обвинили Россию в сознательном отказе выдать боевика Цемаха
Зеленский отдал РФ ключевого свидетеля.
Примерно так же, будет проходит встреча в Нормандском формате.
Зеленский будет сливать Украину.

6) Россия выдала аккредитацию университету в Луганске
Луганский медуниверситет им. Святителя Луки получил российскую аккредитацию на 6 лет.

В школах "ДНР" террористы хотят сделать украинский язык необязательным

7) НАБУ не предоставило защите документы по делу экс-владельца "VAB Банка" Бахматюка – адвокаты
"На прошлой неделе, в пятницу (29 ноября - УНИАН), нам как адвокатам не дали возможности ознакомиться с материалами дела, мы дважды приезжали в антикоррупционное бюро - но детективы к нам не вышли, и нам даже не позволили попасть внутрь", - сказал юрист Алексей Шевчук.

З - законность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:44

Re: Політичні дискусії

Мосийчук кстати пишет как раз по теме.

Сумні висновки.

По вбивству Шеремета , за інформацією ЗМІ, можуть бути причетні добровольці Буча і Пума.

По вбивству Воронєнкова проходять ветерани з "Донбаса".

По вбивству Каті Гандзюк - ветерани УДА.

По вбивству Аміни Окуєвої теж є слід ветеранів із одного добробата.

По Махаурі - теж...

По вчорашньому замаху на В’ячеслава Соболева , у результаті якого було вбито його трьохрічного сина, затримано двох бійців УДА.

Висновок : організатори замовних вбивств з легкістю вербують для їх виконання учасників добровольчого руху, які брали участь у бойових діях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:07

  zРадио написав:
  freeze написав:Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?
Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?


Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.

Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае...

Если бы киллер попал в его отца, то у вас была бы другая риторика - барыгу пристрелили. Или нет? 8) Двойные стандарты ...
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:11

  zРадио написав:
  Starikan написав: И не нервничай так по поводу СССР, всё равно не вернется.


А зачем мне возвращение Союза? Я лишь намекаю на то, что грантососам, активистам, прихватизаторам и прочим хулителям совка, не построившим ничего, кроме т.н. гідності, и пользующимся результатами труда своих отцов, следует слегка прикрутить громкость елейных речей о любви к родине :mrgreen:

Жто ваша братия зеленая: там каждый чторой грантосос-неудачник :D
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:16

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2019-12-01

1) Пугают национализмом: глава Госдумы РФ пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин пригрози Украине, что «национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей».


Новое - хорошо забытое старое. (с)
Зображення
https://patrioty.org.ua/blogs/osobi-sta ... 05570.html
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:16

  Renee написав:
  zРадио написав:
  Starikan написав: И не нервничай так по поводу СССР, всё равно не вернется.


А зачем мне возвращение Союза? Я лишь намекаю на то, что грантососам, активистам, прихватизаторам и прочим хулителям совка, не построившим ничего, кроме т.н. гідності, и пользующимся результатами труда своих отцов, следует слегка прикрутить громкость елейных речей о любви к родине :mrgreen:

Жто ваша братия зеленая: там каждый чторой грантосос-неудачник :D


Писать грамотно научись, а затем умничай, синяя :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:18

  Renee написав:
  zРадио написав:
  freeze написав:Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?
Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?


Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.

Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае...

Если бы киллер попал в его отца, то у вас была бы другая риторика - барыгу пристрелили. Или нет? 8) Двойные стандарты ...


У меня одна риторика на все проявления преступления закона. Сама придумала - сама посмеялась :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:18

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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:25

Re: Політичні дискусії

Renee написав:Жто ваша братия зеленая: там каждый чторой грантосос-неудачник :D


А чего неудачники ?
Как раз сейчас им улыбнулась удача. Хорошие должности, большие возможности как легальные так и под ковром.
Сейчас навскидку грантоеды победили, по крайней мере в правительстве их явно больше, чем тех же людей Бени или кварталовцев, да и в Раде во фракции их большинство.
Пинчук потихоньку всех взул, талант.
Больше половины министров всего год назад были ФОПами на третьей группе единого налога, кушающие гранты разных организаций Пинчука и Сороса.
Хотя мне кажется Соросу уже до одного места Украина, 90 лет, думает о вечном, приписывают старику всемогущество.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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