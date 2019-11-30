Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"У нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от президента внести как безотлагательный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится", - сказал Гончарук.
Вот так просто, надо всего лишь выдать законопроект. Не говоря уже о том, что снято в формате съёмок сериала. "Слуга народа", 4-ый сезон
"Интересно также, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если президент Зеленский говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, – это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что Путин согласится на то, что Крым – не их", – говорит она.
«От себя – господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления «русского мира». Нашим, тоже скажу – сторонникам всепрощения, приобретение электроэнергии, дешевого газа со скидкой и другим, которые твердят «мы один народ», – перечитывайте володиных», – написал Аваков.
Аваков всегда за Авакова. Соглашусь с тем, что сказано в последнем предложении цитаты.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
"На прошлой неделе, в пятницу (29 ноября - УНИАН), нам как адвокатам не дали возможности ознакомиться с материалами дела, мы дважды приезжали в антикоррупционное бюро - но детективы к нам не вышли, и нам даже не позволили попасть внутрь", - сказал юрист Алексей Шевчук.
З - законность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ? Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?
Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.
Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае...
Если бы киллер попал в его отца, то у вас была бы другая риторика - барыгу пристрелили. Или нет? Двойные стандарты ...
Starikan написав: И не нервничай так по поводу СССР, всё равно не вернется.
А зачем мне возвращение Союза? Я лишь намекаю на то, что грантососам, активистам, прихватизаторам и прочим хулителям совка, не построившим ничего, кроме т.н. гідності, и пользующимся результатами труда своих отцов, следует слегка прикрутить громкость елейных речей о любви к родине
Жто ваша братия зеленая: там каждый чторой грантосос-неудачник
Starikan написав: И не нервничай так по поводу СССР, всё равно не вернется.
А зачем мне возвращение Союза? Я лишь намекаю на то, что грантососам, активистам, прихватизаторам и прочим хулителям совка, не построившим ничего, кроме т.н. гідності, и пользующимся результатами труда своих отцов, следует слегка прикрутить громкость елейных речей о любви к родине
Жто ваша братия зеленая: там каждый чторой грантосос-неудачник
freeze написав:Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ? Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?
Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.
Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае...
Если бы киллер попал в его отца, то у вас была бы другая риторика - барыгу пристрелили. Или нет? Двойные стандарты ...
У меня одна риторика на все проявления преступления закона. Сама придумала - сама посмеялась
Renee написав:Жто ваша братия зеленая: там каждый чторой грантосос-неудачник
А чего неудачники ? Как раз сейчас им улыбнулась удача. Хорошие должности, большие возможности как легальные так и под ковром. Сейчас навскидку грантоеды победили, по крайней мере в правительстве их явно больше, чем тех же людей Бени или кварталовцев, да и в Раде во фракции их большинство. Пинчук потихоньку всех взул, талант. Больше половины министров всего год назад были ФОПами на третьей группе единого налога, кушающие гранты разных организаций Пинчука и Сороса. Хотя мне кажется Соросу уже до одного места Украина, 90 лет, думает о вечном, приписывают старику всемогущество.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.