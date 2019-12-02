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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4786478747884789 Додано: Пон 02 гру, 2019 19:37 Puente написав: Starikan

Ну це вже прямо по Будівельнику ...

У Вас і надії немає ... Ну це вже прямо по Будівельнику ...У Вас і надії немає ...

На ближайшее будущее - надежды действительно нет (в глобальном смысле; а так меня в принципе всё устраивает, кроме возможного возвращения ОРДЛО в Украину).



Наше общество должно вырасти из возраста, в котором младенец хватается за все блестящие погремушки, которыми перед ним трясут, и ждет помощи от мамы с папой.

На это потребуется определенное время.

Можно, конечно, верить в "прогрессоров", как detroytred. Я не верю. На ближайшее будущее - надежды действительно нет (в глобальном смысле; а так меня в принципе всё устраивает, кроме возможного возвращения ОРДЛО в Украину).Наше общество должно вырасти из возраста, в котором младенец хватается за все блестящие погремушки, которыми перед ним трясут, и ждет помощи от мамы с папой.На это потребуется определенное время.Можно, конечно, верить в "прогрессоров", как detroytred. Я не верю. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16463 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1582 раз. Подякували: 2543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 19:38 freeze написав: Сейчас навскидку грантоеды победили, по крайней мере в правительстве их явно больше, чем тех же людей Бени или кварталовцев, да и в Раде во фракции их большинство.

Пинчук потихоньку всех взул, талант. Сейчас навскидку грантоеды победили, по крайней мере в правительстве их явно больше, чем тех же людей Бени или кварталовцев, да и в Раде во фракции их большинство.Пинчук потихоньку всех взул, талант.

В случае провала - всё валить на порохоботов или грантоедов

Нет, freeze - это исключительно провал тех, кто голосовал за Зеленского.

Провал тех, кто активно хотел роспуска предыдущего состава Верховной Рады.

Вы лично, в достижения Зеленского, вписывали роспуск Верховной Рады. В случае провала - всё валить на порохоботов или грантоедовНет,- это исключительно провал тех, кто голосовал за Зеленского.Провал тех, кто активно хотел роспуска предыдущего состава Верховной Рады.Вы лично, в достижения Зеленского, вписывали роспуск Верховной Рады. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3489 З нами з: 31.08.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 808 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 19:42 Renee написав: zРадио написав: Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.

Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае... Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае... Если бы киллер попал в его отца, то у вас была бы другая риторика - барыгу пристрелили. Или нет? Двойные стандарты ... Если бы киллер попал в его отца, то у вас была бы другая риторика - барыгу пристрелили. Или нет?Двойные стандарты ...

Ради справедливости - zРадио не входит в 73%. Те бы, несомненно, радовались.

ЗЫ. Меня всё время интересует: не было ли опроса на тему "почему вы голосовали за Зеленского?". Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ? Ради справедливости - zРадио не входит в 73%. Те бы, несомненно, радовались.ЗЫ. Меня всё время интересует: не было ли опроса на тему "почему вы голосовали за Зеленского?". Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ? Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16463 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1582 раз. Подякували: 2543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 20:28 pesikot написав: В случае провала - всё валить на порохоботов или грантоедов В случае провала - всё валить на порохоботов или грантоедов



Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих. Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13826 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3780 раз. Подякували: 5612 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4786478747884789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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