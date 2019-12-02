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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 02 гру, 2019 19:37
Puente написав:Starikan
Ну це вже прямо по Будівельнику ...
У Вас і надії немає ...
На ближайшее будущее - надежды действительно нет (в глобальном смысле; а так меня в принципе всё устраивает, кроме возможного возвращения ОРДЛО в Украину).
Наше общество должно вырасти из возраста, в котором младенец хватается за все блестящие погремушки, которыми перед ним трясут, и ждет помощи от мамы с папой.
На это потребуется определенное время.
Можно, конечно, верить в "прогрессоров", как detroytred. Я не верю.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Пон 02 гру, 2019 19:38
freeze написав:
Сейчас навскидку грантоеды победили, по крайней мере в правительстве их явно больше, чем тех же людей Бени или кварталовцев, да и в Раде во фракции их большинство.
Пинчук потихоньку всех взул, талант.
В случае провала - всё валить на порохоботов или грантоедов
Нет, freeze
- это исключительно провал тех, кто голосовал за Зеленского.
Провал тех, кто активно хотел роспуска предыдущего состава Верховной Рады.
Вы лично, в достижения Зеленского, вписывали роспуск Верховной Рады.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 02 гру, 2019 19:42
Renee написав: zРадио написав:
Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.
Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае...
Если бы киллер попал в его отца, то у вас была бы другая риторика - барыгу пристрелили. Или нет?
Двойные стандарты ...
Ради справедливости - zРадио не входит в 73%. Те бы, несомненно, радовались.
ЗЫ. Меня всё время интересует: не было ли опроса на тему "почему вы голосовали за Зеленского?". Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:28
pesikot написав:
В случае провала - всё валить на порохоботов или грантоедов
Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:30
Starikan написав:
Грубо говоря, большевики разложили армию и общество утопиями и "Искрой", квартальщики - бигусами и сериалом.
В этом смысле их конкуренты ( или папередники) действительно протупили.
Воинствующее меньшинство нагнуло большинство.
И что из этого вышло?
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:37
Starikan написав:
Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ?
Думаю, в основном гуманитарной темой - язык, религия, плюс Свинарчуки и липецкая фабрика, панама-офшоры. Такие несоответствия с заявленной риторикой самого Порошенко вызывали сомнения в его порядочности и искренности. Кроме того древняя украинская традиция - гетманы быстро надоедают, надо было подставлять новое дружественное лицо - преемника - и всё было бы для Порошенко вери гуд.
Тот же Кривонос вполне подошел бы на звание нового лидера - безупречная репутация, твердая рука, военный.
Кстати крутятся слухи, что Порошенко хочет вложиться в новую партию, где этот самый Кривонос будет лидером, Зеркаль ушла тоже под этот проект, будет руководить штабом, там же будет Елисеев и ряд других известных персон. Основной лозунг - партия профессионалов. Порошенко будет теневым руководителем и основным спонсором.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:58
freeze написав: Starikan написав:
Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ?
Думаю, в основном гуманитарной темой - язык, религия, плюс Свинарчуки и липецкая фабрика, панама-офшоры. Такие несоответствия с заявленной риторикой самого Порошенко вызывали сомнения в его порядочности и искренности. Кроме того древняя украинская традиция - гетманы быстро надоедают, надо было подставлять новое дружественное лицо - преемника - и всё было бы для Порошенко вери гуд.
Тот же Кривонос вполне подошел бы на звание нового лидера - безупречная репутация, твердая рука, военный.
Кстати крутятся слухи, что Порошенко хочет вложиться в новую партию, где этот самый Кривонос будет лидером, Зеркаль ушла тоже под этот проект, будет руководить штабом, там же будет Елисеев и ряд других известных персон. Основной лозунг - партия профессионалов. Порошенко будет теневым руководителем и основным спонсором.
И Вакарчука пусть обязательно возьмут для фасону
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innamax2008
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:06
innamax2008 написав: freeze написав: Starikan написав:
Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ?
Думаю, в основном гуманитарной темой - язык, религия, плюс Свинарчуки и липецкая фабрика, панама-офшоры. Такие несоответствия с заявленной риторикой самого Порошенко вызывали сомнения в его порядочности и искренности. Кроме того древняя украинская традиция - гетманы быстро надоедают, надо было подставлять новое дружественное лицо - преемника - и всё было бы для Порошенко вери гуд.
Тот же Кривонос вполне подошел бы на звание нового лидера - безупречная репутация, твердая рука, военный.
Кстати крутятся слухи, что Порошенко хочет вложиться в новую партию, где этот самый Кривонос будет лидером, Зеркаль ушла тоже под этот проект, будет руководить штабом, там же будет Елисеев и ряд других известных персон. Основной лозунг - партия профессионалов. Порошенко будет теневым руководителем и основным спонсором.
И Вакарчука пусть обязательно возьмут для фасону
Вакарчук к сожалению не оправдал надежд спонсоров. Не харизматичен, не очень грамотен в житейских вопросах, не оратор. Я думаю, на этом проекте поставлен крест.
Кривонос смотрится гораздо привлекательнее Вакарчука.
Я не шучу на счёт Кривоноса, взрослые дяди всерьез обсуждают его движ в большую политику, из надежных источников.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:09
Starikan написав:
Наше общество должно вырасти из возраста, в котором младенец хватается за все блестящие погремушки, которыми перед ним трясут, и ждет помощи от мамы с папой.
На это потребуется определенное время.
Должно.
В таком случае можно на выборы не ходить.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:10
freeze написав:
Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих.
А Юля чем-то лучше?
За Зеленского не голосовал по причине того, что он сторонник майдана.
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