Starikan написав:Renee написав:Если бы киллер попал в его отца, то у вас была бы другая риторика - барыгу пристрелили. Или нет? Двойные стандарты ...zРадио написав: Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.
Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае...
Ради справедливости - zРадио не входит в 73%. Те бы, несомненно, радовались.
ЗЫ. Меня всё время интересует: не было ли опроса на тему "почему вы голосовали за Зеленского?". Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ?
Спасибо, конечно. Но ради реальной справедливости придется еще признать, что любой нормальный человек, за какую бы партию он ни голосовал, не будет радоваться убийству, даже если убивают оппонента его фаворита.
Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.
Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко Ну не абсурд?..
Надцатый раз уже подчеркиваю - Порошенко в 2014-м избирало тоже большинство. Это значит, что вчерашние шоколадные переобулись в сегодняшних зеленых. Это преимущественно одни и те же люди! Как они в 2014-м могли быть нарОдом, а в 2019-м уже нарИдом??? Ну а если даже так радикально изменились, то с кого, как не с Порошенко, нужно за это спросить - кто был президентом 5 лет и имел всю полноту власти???