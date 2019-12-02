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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 02 гру, 2019 21:14
Starikan написав: Renee написав: zРадио написав:
Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.
Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае...
Если бы киллер попал в его отца, то у вас была бы другая риторика - барыгу пристрелили. Или нет?
Двойные стандарты ...
Ради справедливости - zРадио не входит в 73%. Те бы, несомненно, радовались.
ЗЫ. Меня всё время интересует: не было ли опроса на тему "почему вы голосовали за Зеленского?". Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ?
Спасибо, конечно. Но ради реальной справедливости придется еще признать, что любой нормальный человек, за какую бы партию он ни голосовал, не будет радоваться убийству, даже если убивают оппонента его фаворита.
Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.
Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко
Ну не абсурд?..
Надцатый раз уже подчеркиваю - Порошенко в 2014-м избирало тоже большинство. Это значит, что вчерашние шоколадные переобулись в сегодняшних зеленых. Это преимущественно одни и те же люди! Как они в 2014-м могли быть нарОдом, а в 2019-м уже нарИдом??? Ну а если даже так радикально изменились, то с кого, как не с Порошенко, нужно за это спросить - кто был президентом 5 лет и имел всю полноту власти???
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Додано: Пон 02 гру, 2019 21:46
pesikot написав: freeze написав:
Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?
Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?
У вас по психологии было 5, поэтому вы на эмоциональную часть и давите.
А вот с логикой у вас явно проблемы. Не всякий активист - участник АТО, не всякий участник АТО - активист.
)
Бедный Фриз устал объяснять и попросту стебется.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Додано: Пон 02 гру, 2019 23:50
zРадио написав:
Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.
Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко
Ну не абсурд?..
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко (кто-то, помнится, даже разводил бодягу о путче
). Это всё равно, что приписывать "порохоботам" желание воевать с РФ до победного конца.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Пон 02 гру, 2019 23:51
Starikan написав: detroytred написав:
Ну Вы же знаете, что у меня в этом вопросе диаметрально противоположный взгляд
))
Меньше всего ответственность за выигрыш ЗЕ (или выигрыш тех же большевиков, комми) в конкурентной борьбе власть имущих между собой я возлагаю на пересичного.
Абсолютно антинаучный взгляд. Даже я бы сказал - религиозный. Вера в высшие существа, направляющие паству на путь праведный. И просьба не ссылаться на американцев, жующих попкорн и смотрящих бейсбол - у них совершенно другой менталитет.
Realist написав:
На Нефьодова вся надія. В Закарпатті черги на митниці збоку Європи на 12-24 години. Наших митників контролюють, щоб не брали хабарі, а вони через це дуже повільно роблять свою роботу. Мовляв раз не буде хабарів то і стимулу швидко працювати теж не буде. От і виходить, що не влада винна, а якраз ті українці які привикли отримувати гроші у вигляді хабарів
. Не дивно, що Нефьодов захищається зменшуючи план, бо за невиконання цього плану на нього будуть тиснути ті у кого обірвались мільйонні доходи.
Кстати, выделял не я, а автор поста.
И так всюду - сверху донизу или снизу доверху, как хотите.
Поставьте условного Рузвельта президентом Украины, а условную Тэтчер - премьером и подумайте, что будет.
Очень даже материалистический взгляд.
Не высшие существа, а вполне реальные люди, группы.
Только имеющие средства-инструменты влияния на государство, общество.
Весьма значительные инструменты.
Понимаете, влияние одного со 100 грн. намного больше, чем сотни с одной гривной.
Плюс государственные посады, то есть инструменты государства.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 00:18
Starikan написав:
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко
А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.
PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)
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Додано: Вів 03 гру, 2019 00:29
detroytred написав:
Очень даже материалистический взгляд.
Не высшие существа, а вполне реальные люди, группы.
Только имеющие средства-инструменты влияния на государство, общество.
Весьма значительные инструменты.
Понимаете, влияние одного со 100 грн. намного больше, чем сотни с одной гривной.
Плюс государственные посады, то есть инструменты государства.
Что группы, т.е. "элита", существуют и влияют - с этим не поспоришь.
Хотя, как мы неоднократно убеждались, государственные посады - только помеха для успехов на выборах
, "все они воруют и пилят бюджет".
Но бюллетени в урны бросают не "группы", а пересичные, выбирающие среди этих групп.И вот на этом этапе и возникает их ответственность
.
Между прочим, ход всех предыдущих выборов имел под собой определенную рациональную основу. На чем строилось соперничество и каковы были результаты - можно было достаточно легко объяснить (постфактум, конечно).
Но результаты нынешних выборов для меня абсолютно иррациональны.
Зе ничего конкретного не обещал и не предъявлял программу.
А нарiд отождествил его с Голобородько.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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