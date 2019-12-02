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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4787478847894790 Додано: Пон 02 гру, 2019 21:14 Starikan написав: Renee написав: zРадио написав: Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.

Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае... Думаю, что по этому случаю никто не впишется. Уж чересчур зашкварно, да и убитый мальчик - сын депутата БПП-шника. А та публика, которая угрожает судам за т.н. активистов, лояльна Порошенко и его своре.Но я все равно сомневаюсь, что мрази, убившие ребенка, ответят по заслугам - т.е. получат пожизненные сроки. Закон у нас мягкий к такому отребью - получать 10-12 лет в лучшем случае... Если бы киллер попал в его отца, то у вас была бы другая риторика - барыгу пристрелили. Или нет? Двойные стандарты ... Если бы киллер попал в его отца, то у вас была бы другая риторика - барыгу пристрелили. Или нет?Двойные стандарты ...

Ради справедливости - zРадио не входит в 73%. Те бы, несомненно, радовались.

ЗЫ. Меня всё время интересует: не было ли опроса на тему "почему вы голосовали за Зеленского?". Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ? Ради справедливости - zРадио не входит в 73%. Те бы, несомненно, радовались.ЗЫ. Меня всё время интересует: не было ли опроса на тему "почему вы голосовали за Зеленского?". Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ?



Спасибо, конечно. Но ради реальной справедливости придется еще признать, что любой нормальный человек, за какую бы партию он ни голосовал, не будет радоваться убийству, даже если убивают оппонента его фаворита.



Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.



Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко Ну не абсурд?..



Надцатый раз уже подчеркиваю - Порошенко в 2014-м избирало тоже большинство. Это значит, что вчерашние шоколадные переобулись в сегодняшних зеленых. Это преимущественно одни и те же люди! Как они в 2014-м могли быть нарОдом, а в 2019-м уже нарИдом??? Ну а если даже так радикально изменились, то с кого, как не с Порошенко, нужно за это спросить - кто был президентом 5 лет и имел всю полноту власти??? Спасибо, конечно. Но ради реальной справедливости придется еще признать, что любой нормальный человек, за какую бы партию он ни голосовал, не будет радоваться убийству, даже если убивают оппонента его фаворита.Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать ПорошенкоНу не абсурд?..Надцатый раз уже подчеркиваю - Порошенко в 2014-м избирало тоже большинство. Это значит, что вчерашние шоколадные переобулись в сегодняшних зеленых. Это преимущественно одни и те же люди! Как они в 2014-м могли быть нарОдом, а в 2019-м уже нарИдом??? Ну а если даже так радикально изменились, то с кого, как не с Порошенко, нужно за это спросить - кто был президентом 5 лет и имел всю полноту власти??? zРадио

Повідомлень: 4258 З нами з: 02.05.18 Подякував: 820 раз. Подякували: 1925 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 21:46 pesikot написав: freeze написав: Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?

Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ? Интересно хоть до суда очередной активист, убивший вчера ребенка дойдет? Или как обычно соберуться в стаю, заставят отпустить на поруки, заплеванных судей ?Надо как то всех этих киллеров наказывать все таки, может льгот лишать ?

У вас по психологии было 5, поэтому вы на эмоциональную часть и давите.

А вот с логикой у вас явно проблемы. Не всякий активист - участник АТО, не всякий участник АТО - активист.

У вас по психологии было 5, поэтому вы на эмоциональную часть и давите.А вот с логикой у вас явно проблемы. Не всякий активист - участник АТО, не всякий участник АТО - активист. )

Бедный Фриз устал объяснять и попросту стебется. Бедный Фриз устал объяснять и попросту стебется. Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну Навуходоносор

Повідомлень: 2429 З нами з: 21.09.13 Подякував: 786 раз. Подякували: 931 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 23:50 zРадио написав: Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.

Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко Ну не абсурд?.. Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать ПорошенкоНу не абсурд?..

Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко (кто-то, помнится, даже разводил бодягу о путче ). Это всё равно, что приписывать "порохоботам" желание воевать с РФ до победного конца. Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко (кто-то, помнится, даже разводил бодягу о путче). Это всё равно, что приписывать "порохоботам" желание воевать с РФ до победного конца. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16466 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 02 гру, 2019 23:51 Starikan написав: detroytred написав: Ну Вы же знаете, что у меня в этом вопросе диаметрально противоположный взгляд))

Меньше всего ответственность за выигрыш ЗЕ (или выигрыш тех же большевиков, комми) в конкурентной борьбе власть имущих между собой я возлагаю на пересичного. Ну Вы же знаете, что у меня в этом вопросе))Меньше всего ответственность за выигрыш ЗЕ (или выигрыш тех же большевиков, комми) в конкурентной борьбе власть имущих между собой я возлагаю на пересичного.

Абсолютно антинаучный взгляд. Даже я бы сказал - религиозный. Вера в высшие существа, направляющие паству на путь праведный. И просьба не ссылаться на американцев, жующих попкорн и смотрящих бейсбол - у них совершенно другой менталитет.



Realist написав: На Нефьодова вся надія. В Закарпатті черги на митниці збоку Європи на 12-24 години. Наших митників контролюють, щоб не брали хабарі, а вони через це дуже повільно роблять свою роботу. Мовляв раз не буде хабарів то і стимулу швидко працювати теж не буде. От і виходить, що не влада винна, а якраз ті українці які привикли отримувати гроші у вигляді хабарів. Не дивно, що Нефьодов захищається зменшуючи план, бо за невиконання цього плану на нього будуть тиснути ті у кого обірвались мільйонні доходи. На Нефьодова вся надія. В Закарпатті черги на митниці збоку Європи на 12-24 години. Наших митників контролюють, щоб не брали хабарі, а вони через це дуже повільно роблять свою роботу. Мовляв раз не буде хабарів то і стимулу швидко працювати теж не буде. От і виходить, що не влада винна,. Не дивно, що Нефьодов захищається зменшуючи план, бо за невиконання цього плану на нього будуть тиснути ті у кого обірвались мільйонні доходи.

Кстати, выделял не я, а автор поста.

И так всюду - сверху донизу или снизу доверху, как хотите.

Поставьте условного Рузвельта президентом Украины, а условную Тэтчер - премьером и подумайте, что будет. Абсолютно антинаучный взгляд. Даже я бы сказал - религиозный. Вера в высшие существа, направляющие паству на путь праведный. И просьба не ссылаться на американцев, жующих попкорн и смотрящих бейсбол - у них совершенно другой менталитет.Кстати, выделял не я, а автор поста.И так всюду - сверху донизу или снизу доверху, как хотите.Поставьте условного Рузвельта президентом Украины, а условную Тэтчер - премьером и подумайте, что будет.

Очень даже материалистический взгляд.

Не высшие существа, а вполне реальные люди, группы.

Только имеющие средства-инструменты влияния на государство, общество.

Весьма значительные инструменты.





Понимаете, влияние одного со 100 грн. намного больше, чем сотни с одной гривной.

Плюс государственные посады, то есть инструменты государства. Очень даже материалистический взгляд.Не высшие существа, а вполне реальные люди, группы.Только имеющие средства-инструменты влияния на государство, общество.Весьма значительные инструменты.Понимаете, влияние одного со 100 грн. намного больше, чем сотни с одной гривной.Плюс государственные посады, то есть инструменты государства. detroytred

Повідомлень: 22641 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 00:18 Starikan написав: Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко



А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.



PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с) А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с) zРадио

Повідомлень: 4258 З нами з: 02.05.18 Подякував: 820 раз. Подякували: 1925 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 00:29 detroytred написав: Очень даже материалистический взгляд.

Не высшие существа, а вполне реальные люди, группы.

Только имеющие средства-инструменты влияния на государство, общество.

Весьма значительные инструменты.

Понимаете, влияние одного со 100 грн. намного больше, чем сотни с одной гривной.

Плюс государственные посады, то есть инструменты государства. Очень даже материалистический взгляд.Не высшие существа, а вполне реальные люди, группы.Только имеющие средства-инструменты влияния на государство, общество.Весьма значительные инструменты.Понимаете, влияние одного со 100 грн. намного больше, чем сотни с одной гривной.Плюс государственные посады, то есть инструменты государства.

Что группы, т.е. "элита", существуют и влияют - с этим не поспоришь.

Хотя, как мы неоднократно убеждались, государственные посады - только помеха для успехов на выборах , "все они воруют и пилят бюджет".

Но бюллетени в урны бросают не "группы", а пересичные, выбирающие среди этих групп.

И вот на этом этапе и возникает их ответственность .



Между прочим, ход всех предыдущих выборов имел под собой определенную рациональную основу. На чем строилось соперничество и каковы были результаты - можно было достаточно легко объяснить (постфактум, конечно).



Но результаты нынешних выборов для меня абсолютно иррациональны.

Зе ничего конкретного не обещал и не предъявлял программу.

А нарiд отождествил его с Голобородько. Что группы, т.е. "элита", существуют и влияют - с этим не поспоришь.Хотя, как мы неоднократно убеждались, государственные посады - только помеха для успехов на выборах, "все они воруют и пилят бюджет".Но бюллетени в урны бросают не "группы", а пересичные, выбирающие среди этих групп.Между прочим, ход всех предыдущих выборов имел под собой определенную рациональную основу. На чем строилось соперничество и каковы были результаты - можно было достаточно легко объяснить (постфактум, конечно).Но результаты нынешних выборов для меня абсолютно иррациональны.Зе ничего конкретного не обещал и не предъявлял программу.А нарiд отождествил его с Голобородько. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16466 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1583 раз. Подякували: 2543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 03:29 Starikan написав: Меня всё время интересует: не было ли опроса на тему "почему вы голосовали за Зеленского?". Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ? Меня всё время интересует: не было ли опроса на тему "почему вы голосовали за Зеленского?". Просто интересно: чем Порох насолил этим 73% ?

Отвечу за себя, очень просто, отпуская все морально-этические и идеологические соображения.

При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013. Отвечу за себя, очень просто, отпуская все морально-этические и идеологические соображения.При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013. Tegularius Повідомлень: 1034 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 04:22



Стране нужны герои ! andrein Повідомлень: 495 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 116 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 05:52 США в рамках поддержки реформы правоохранительных органов передали Нацполиции Украины 88 автомобилей. Об этом сообщает американское посольство на своей странице в Facebook. “Мы с радостью продолжаем поддерживать реформу правоохранительных органов в Украине, даря эти 88 транспортных средств для Национальной полиции Украины”, – говорится в сообщении.

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А что дала рашка? Тысячи убитых на Донбассе, аннексированный Крым и тучи росийских троллей на украинских веб-сайтах? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8356 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 597 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 06:40 Re: Політичні дискусії andrein написав: Стране нужны герои ! Стране нужны герои !

Видео выложено, а где это происходит, непонятно (судя по уличному стенду с рекламой Лото, где-то в Украине). Номер машины ВТ5166АР. ВТ присвоен Херсонской обл. Видео выложено, а где это происходит, непонятно (судя по уличному стенду с рекламой Лото, где-то в Украине). Номер машины ВТ5166АР. ВТ присвоен Херсонской обл. yanyura Повідомлень: 5117 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1220 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4787478847894790 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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