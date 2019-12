Додано: Вів 03 гру, 2019 08:09

zРадио написав: Starikan написав: Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко



А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.



PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с) А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)

А я? А я?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/