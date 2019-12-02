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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 гру, 2019 08:09
zРадио написав: Starikan написав:
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко
А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.
PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)
А я?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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