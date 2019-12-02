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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4788478947904791 Додано: Вів 03 гру, 2019 08:09 zРадио написав: Starikan написав: Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко



А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.



PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с) А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)

А я? А я? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

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Повідомлень: 16791 З нами з: 09.03.14 Подякував: 981 раз. Подякували: 1017 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 08:37 freeze написав: pesikot написав: В случае провала - всё валить на порохоботов или грантоедов В случае провала - всё валить на порохоботов или грантоедов



Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих. Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих.

если вы это раскусили, зачем топили тут за зе. я ж ничего не путаю?

если вы даже зарабатывали, работая на зе, как вы писали(так делают, вы в этом не одиноки - выборы для них возможность поднять бабла трохы), то это не означает и на форуме работать на него за бесплатно, имея на его шёт другие мнения.



прикалуетесь? если вы это раскусили, зачем топили тут за зе. я ж ничего не путаю?если вы даже зарабатывали, работая на зе, как вы писали(так делают, вы в этом не одиноки - выборы для них возможность поднять бабла трохы), то это не означает и на форуме работать на него за бесплатно, имея на его шёт другие мнения.прикалуетесь? Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Вів 03 гру, 2019 08:43, всього редагувалось 1 раз. 19yuriy91 Повідомлень: 2201 З нами з: 15.09.12 Подякував: 216 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 08:42 zРадио написав: Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.



Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко Ну не абсурд?..



Надцатый раз уже подчеркиваю - Порошенко в 2014-м избирало тоже большинство. Это значит, что вчерашние шоколадные переобулись в сегодняшних зеленых. Это преимущественно одни и те же люди! Как они в 2014-м могли быть нарОдом, а в 2019-м уже нарИдом??? Ну а если даже так радикально изменились, то с кого, как не с Порошенко, нужно за это спросить - кто был президентом 5 лет и имел всю полноту власти??? Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать ПорошенкоНу не абсурд?..Надцатый раз уже подчеркиваю - Порошенко в 2014-м избирало тоже большинство. Это значит, что вчерашние шоколадные переобулись в сегодняшних зеленых. Это преимущественно одни и те же люди! Как они в 2014-м могли быть нарОдом, а в 2019-м уже нарИдом??? Ну а если даже так радикально изменились, то с кого, как не с Порошенко, нужно за это спросить - кто был президентом 5 лет и имел всю полноту власти???

верно

главное что бы была сохранена (обеспечена) ЗАКОННАЯ сменяемость власти.

ну и ылитам пора бы уже повзрослеть верноглавное что бы была сохранена (обеспечена) ЗАКОННАЯ сменяемость власти.ну и ылитам пора бы уже повзрослеть 19yuriy91 Повідомлень: 2201 З нами з: 15.09.12 Подякував: 216 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 08:49 Starikan написав:

Но бюллетени в урны бросают не "группы", а пересичные, выбирающие среди этих групп.

И вот на этом этапе и возникает их ответственность . Но бюллетени в урны бросают не "группы", а пересичные, выбирающие среди этих групп.

Кандидаты также несут ответственность за свои предыдущие действия – в т.ч. и морально-этическую.

Starikan написав:

Между прочим, ход всех предыдущих выборов имел под собой определенную рациональную основу. На чем строилось соперничество и каковы были результаты - можно было достаточно легко объяснить (постфактум, конечно).



Но результаты нынешних выборов для меня абсолютно иррациональны.

Зе ничего конкретного не обещал и не предъявлял программу.

А нарiд отождествил его с Голобородько. Между прочим, ход всех предыдущих выборов имел под собой определенную рациональную основу. На чем строилось соперничество и каковы были результаты - можно было достаточно легко объяснить (постфактум, конечно).Но результаты нынешних выборов для меня абсолютно иррациональны.Зе ничего конкретного не обещал и не предъявлял программу.А нарiд отождествил его с Голобородько.

Набираете в гугле «предвыборная программа кандидата в президенты Украины Зеленского» и вуаля – и программа и обещания! Так что всегда можно спросить с товарища.

И потом, кто мешал Порошенко и Ко нанять анти-бигусов и погнать леммингов в другую сторону?

Кроме того, на парламентских победил коллективный Зе, но я не помню, чтобы бигусы разоблачали того же Богуслаева. А он со свистом пролетел в своей вотчине.

Получается, дело вовсе не в бигусах и голобородьках? Кандидаты также несут ответственность за свои предыдущие действия – в т.ч. и морально-этическую.Набираете в гугле «предвыборная программа кандидата в президенты Украины Зеленского» и вуаля – и программа и обещания! Так что всегда можно спросить с товарища.И потом, кто мешал Порошенко и Ко нанять анти-бигусов и погнать леммингов в другую сторону?Кроме того, на парламентских победил коллективный Зе, но я не помню, чтобы бигусы разоблачали того же Богуслаева. А он со свистом пролетел в своей вотчине.Получается, дело вовсе не в бигусах и голобородьках? AlexxK Повідомлень: 100 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 08:58 Re: Політичні дискусії 19yuriy91 написав: freeze написав: Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих. Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих.

если вы это раскусили, зачем топили тут за зе. я ж ничего не путаю?

если вы даже зарабатывали, работая на зе, как вы писали(так делают, вы в этом не одиноки - выборы для них возможность поднять бабла трохы), то это не означает и на форуме работать на него за бесплатно, имея на его шёт другие мнения.

если вы это раскусили, зачем топили тут за зе. я ж ничего не путаю?если вы даже зарабатывали, работая на зе, как вы писали(так делают, вы в этом не одиноки - выборы для них возможность поднять бабла трохы), то это не означает и на форуме работать на него за бесплатно, имея на его шёт другие мнения.



С мая уже явный бардак начался в местных командах Зе, те идейные, кто много сделал в сложный предвыборный период, начали отстраняться от кадров и принятия решений, и команда Зе начала наполняться какой то фигней, пришли нужные кому то люди, которые набрали в качестве кандидатов каких то поваров.

Зе сам туго разбирается в людях, он HR из шоу бизнеса, где главная картинка, поэтому ему крайне легко навешать лапшу на уши, где главное презентация своей персоны, а не дела и бэкграунд, поэтому были отодвинуты профессионалы, а места заняли или друзья, или друзья друзей, или как в большинстве так называемые профессиональные грантоеды, которые в жизни ничего не создали, ни за что в жизни персонально не отвечали, но могли создать перед Зеленским классную презентацию из учебника, слайды планов, где всегда стрелочка резко вверх уходила, уверенная хорошо поставленная речь, правильные интонации, проста классика жанра Гончарук. С мая уже явный бардак начался в местных командах Зе, те идейные, кто много сделал в сложный предвыборный период, начали отстраняться от кадров и принятия решений, и команда Зе начала наполняться какой то фигней, пришли нужные кому то люди, которые набрали в качестве кандидатов каких то поваров.Зе сам туго разбирается в людях, он HR из шоу бизнеса, где главная картинка, поэтому ему крайне легко навешать лапшу на уши, где главное презентация своей персоны, а не дела и бэкграунд, поэтому были отодвинуты профессионалы, а места заняли или друзья, или друзья друзей, или как в большинстве так называемые профессиональные грантоеды, которые в жизни ничего не создали, ни за что в жизни персонально не отвечали, но могли создать перед Зеленским классную презентацию из учебника, слайды планов, где всегда стрелочка резко вверх уходила, уверенная хорошо поставленная речь, правильные интонации, проста классика жанра Гончарук. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13835 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3781 раз. Подякували: 5613 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 09:21 freeze написав: 19yuriy91 написав: freeze написав: Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих. Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих.

если вы это раскусили, зачем топили тут за зе. я ж ничего не путаю?

если вы даже зарабатывали, работая на зе, как вы писали(так делают, вы в этом не одиноки - выборы для них возможность поднять бабла трохы), то это не означает и на форуме работать на него за бесплатно, имея на его шёт другие мнения.

если вы это раскусили, зачем топили тут за зе. я ж ничего не путаю?если вы даже зарабатывали, работая на зе, как вы писали(так делают, вы в этом не одиноки - выборы для них возможность поднять бабла трохы), то это не означает и на форуме работать на него за бесплатно, имея на его шёт другие мнения.



С мая уже явный бардак начался в местных командах Зе, те идейные, кто много сделал в сложный предвыборный период, начали отстраняться от кадров и принятия решений, и команда Зе начала наполняться какой то фигней, пришли нужные кому то люди, которые набрали в качестве кандидатов каких то поваров.

Зе сам туго разбирается в людях, он HR из шоу бизнеса, где главная картинка, поэтому ему крайне легко навешать лапшу на уши, где главное презентация своей персоны, а не дела и бэкграунд, поэтому были отодвинуты профессионалы, а места заняли или друзья, или друзья друзей, или как в большинстве так называемые профессиональные грантоеды, которые в жизни ничего не создали, ни за что в жизни персонально не отвечали, но могли создать перед Зеленским классную презентацию из учебника, слайды планов, где всегда стрелочка резко вверх уходила, уверенная хорошо поставленная речь, правильные интонации, проста классика жанра Гончарук. С мая уже явный бардак начался в местных командах Зе, те идейные, кто много сделал в сложный предвыборный период, начали отстраняться от кадров и принятия решений, и команда Зе начала наполняться какой то фигней, пришли нужные кому то люди, которые набрали в качестве кандидатов каких то поваров.Зе сам туго разбирается в людях, он HR из шоу бизнеса, где главная картинка, поэтому ему крайне легко навешать лапшу на уши, где главное презентация своей персоны, а не дела и бэкграунд, поэтому были отодвинуты профессионалы, а места заняли или друзья, или друзья друзей, или как в большинстве так называемые профессиональные грантоеды, которые в жизни ничего не создали, ни за что в жизни персонально не отвечали, но могли создать перед Зеленским классную презентацию из учебника, слайды планов, где всегда стрелочка резко вверх уходила, уверенная хорошо поставленная речь, правильные интонации, проста классика жанра Гончарук.

понятно

да уж, с кадрами там полный пистец понятнода уж, с кадрами там полный пистец 19yuriy91 Повідомлень: 2201 З нами з: 15.09.12 Подякував: 216 раз. Подякували: 342 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 09:23 freeze написав: Зе сам туго разбирается в людях, он HR из шоу бизнеса, где главная картинка, поэтому ему крайне легко навешать лапшу на уши, где главное презентация своей персоны, а не дела и бэкграунд, поэтому были отодвинуты профессионалы, а места заняли или друзья, или друзья друзей, или как в большинстве так называемые профессиональные грантоеды, которые в жизни ничего не создали, ни за что в жизни персонально не отвечали, но могли создать перед Зеленским классную презентацию из учебника, слайды планов, где всегда стрелочка резко вверх уходила, уверенная хорошо поставленная речь, правильные интонации, проста классика жанра Гончарук. Зе сам туго разбирается в людях, он HR из шоу бизнеса, где главная картинка, поэтому ему крайне легко навешать лапшу на уши, где главное презентация своей персоны, а не дела и бэкграунд, поэтому были отодвинуты профессионалы, а места заняли или друзья, или друзья друзей, или как в большинстве так называемые профессиональные грантоеды, которые в жизни ничего не создали, ни за что в жизни персонально не отвечали, но могли создать перед Зеленским классную презентацию из учебника, слайды планов, где всегда стрелочка резко вверх уходила, уверенная хорошо поставленная речь, правильные интонации, проста классика жанра Гончарук.



Так зараз таке практично скрізь . НР дивляться на красиві картинки , керівники вищі - теж . А реальні - як Ви кажете професіонали - майже ніколи кадрових рішень не приймають ... Так зараз таке практично скрізь . НР дивляться на красиві картинки , керівники вищі - теж . А реальні - як Ви кажете професіонали - майже ніколи кадрових рішень не приймають ... Puente Повідомлень: 2189 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 09:26 freeze написав: Но если бы повторился второй тур президентских, даю палец на отсечение, я бы проголосовал бы за Порошенко. Но если бы повторился второй тур президентских, даю палец на отсечение, я бы проголосовал бы за Порошенко.

AlexxK Повідомлень: 100 З нами з: 23.07.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 09:41 AlexxK написав: freeze написав: Но если бы повторился второй тур президентских, даю палец на отсечение, я бы проголосовал бы за Порошенко. Но если бы повторился второй тур президентских, даю палец на отсечение, я бы проголосовал бы за Порошенко.





Именно так.

На дороге водитель-непрофессионал гораздо опаснее, чем водитель с низкими моральными качествами. Именно так.На дороге водитель-непрофессионал гораздо опаснее, чем водитель с низкими моральными качествами. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13835 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3781 раз. Подякували: 5613 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4788478947904791 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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