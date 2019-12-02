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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 гру, 2019 08:09
zРадио написав: Starikan написав:
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко
А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.
PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)
А я?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 08:37
freeze написав: pesikot написав:
В случае провала - всё валить на порохоботов или грантоедов
Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих.
если вы это раскусили, зачем топили тут за зе. я ж ничего не путаю?
если вы даже зарабатывали, работая на зе, как вы писали(так делают, вы в этом не одиноки - выборы для них возможность поднять бабла трохы), то это не означает и на форуме работать на него за бесплатно, имея на его шёт другие мнения.
прикалуетесь?
Востаннє редагувалось 19yuriy91
в Вів 03 гру, 2019 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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19yuriy91
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Додано: Вів 03 гру, 2019 08:42
zРадио написав:
Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.
Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко
Ну не абсурд?..
Надцатый раз уже подчеркиваю - Порошенко в 2014-м избирало тоже большинство. Это значит, что вчерашние шоколадные переобулись в сегодняшних зеленых. Это преимущественно одни и те же люди! Как они в 2014-м могли быть нарОдом, а в 2019-м уже нарИдом??? Ну а если даже так радикально изменились, то с кого, как не с Порошенко, нужно за это спросить - кто был президентом 5 лет и имел всю полноту власти???
верно
главное что бы была сохранена (обеспечена) ЗАКОННАЯ сменяемость власти.
ну и ылитам пора бы уже повзрослеть
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Додано: Вів 03 гру, 2019 08:49
Starikan написав:
Но бюллетени в урны бросают не "группы", а пересичные, выбирающие среди этих групп.И вот на этом этапе и возникает их ответственность
.
Кандидаты также несут ответственность за свои предыдущие действия – в т.ч. и морально-этическую.
Starikan написав:
Между прочим, ход всех предыдущих выборов имел под собой определенную рациональную основу. На чем строилось соперничество и каковы были результаты - можно было достаточно легко объяснить (постфактум, конечно).
Но результаты нынешних выборов для меня абсолютно иррациональны.
Зе ничего конкретного не обещал и не предъявлял программу.
А нарiд отождествил его с Голобородько.
Набираете в гугле «предвыборная программа кандидата в президенты Украины Зеленского» и вуаля – и программа и обещания! Так что всегда можно спросить с товарища.
И потом, кто мешал Порошенко и Ко нанять анти-бигусов и погнать леммингов в другую сторону?
Кроме того, на парламентских победил коллективный Зе, но я не помню, чтобы бигусы разоблачали того же Богуслаева. А он со свистом пролетел в своей вотчине.
Получается, дело вовсе не в бигусах и голобородьках?
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Додано: Вів 03 гру, 2019 08:58
19yuriy91 написав: freeze написав:
Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих.
если вы это раскусили, зачем топили тут за зе. я ж ничего не путаю?
если вы даже зарабатывали, работая на зе, как вы писали(так делают, вы в этом не одиноки - выборы для них возможность поднять бабла трохы), то это не означает и на форуме работать на него за бесплатно, имея на его шёт другие мнения.
С мая уже явный бардак начался в местных командах Зе, те идейные, кто много сделал в сложный предвыборный период, начали отстраняться от кадров и принятия решений, и команда Зе начала наполняться какой то фигней, пришли нужные кому то люди, которые набрали в качестве кандидатов каких то поваров.
Зе сам туго разбирается в людях, он HR из шоу бизнеса, где главная картинка, поэтому ему крайне легко навешать лапшу на уши, где главное презентация своей персоны, а не дела и бэкграунд, поэтому были отодвинуты профессионалы, а места заняли или друзья, или друзья друзей, или как в большинстве так называемые профессиональные грантоеды, которые в жизни ничего не создали, ни за что в жизни персонально не отвечали, но могли создать перед Зеленским классную презентацию из учебника, слайды планов, где всегда стрелочка резко вверх уходила, уверенная хорошо поставленная речь, правильные интонации, проста классика жанра Гончарук.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 03 гру, 2019 09:21
freeze написав: 19yuriy91 написав: freeze написав:
Да, Зеленский оказался, имхо, глуповат, набил важные должности порохоботами и грантоедами. Несомненно виноваты те, кто ему поверил и проголосовал, надо было раньше раскусить, что смены политического курса не будет. Но вы же помните, что я на двух выборах из трех в этом году голосовал за Юлю и Батькивщину. Я раскусил эту тему гораздо раньше многих.
если вы это раскусили, зачем топили тут за зе. я ж ничего не путаю?
если вы даже зарабатывали, работая на зе, как вы писали(так делают, вы в этом не одиноки - выборы для них возможность поднять бабла трохы), то это не означает и на форуме работать на него за бесплатно, имея на его шёт другие мнения.
С мая уже явный бардак начался в местных командах Зе, те идейные, кто много сделал в сложный предвыборный период, начали отстраняться от кадров и принятия решений, и команда Зе начала наполняться какой то фигней, пришли нужные кому то люди, которые набрали в качестве кандидатов каких то поваров.
Зе сам туго разбирается в людях, он HR из шоу бизнеса, где главная картинка, поэтому ему крайне легко навешать лапшу на уши, где главное презентация своей персоны, а не дела и бэкграунд, поэтому были отодвинуты профессионалы, а места заняли или друзья, или друзья друзей, или как в большинстве так называемые профессиональные грантоеды, которые в жизни ничего не создали, ни за что в жизни персонально не отвечали, но могли создать перед Зеленским классную презентацию из учебника, слайды планов, где всегда стрелочка резко вверх уходила, уверенная хорошо поставленная речь, правильные интонации, проста классика жанра Гончарук.
понятно
да уж, с кадрами там полный пистец
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19yuriy91
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Додано: Вів 03 гру, 2019 09:23
freeze написав:
Зе сам туго разбирается в людях, он HR из шоу бизнеса, где главная картинка, поэтому ему крайне легко навешать лапшу на уши, где главное презентация своей персоны, а не дела и бэкграунд, поэтому были отодвинуты профессионалы, а места заняли или друзья, или друзья друзей, или как в большинстве так называемые профессиональные грантоеды, которые в жизни ничего не создали, ни за что в жизни персонально не отвечали, но могли создать перед Зеленским классную презентацию из учебника, слайды планов, где всегда стрелочка резко вверх уходила, уверенная хорошо поставленная речь, правильные интонации, проста классика жанра Гончарук.
Так зараз таке практично скрізь . НР дивляться на красиві картинки , керівники вищі - теж . А реальні - як Ви кажете професіонали - майже ніколи кадрових рішень не приймають ...
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Додано: Вів 03 гру, 2019 09:41
Именно так.
На дороге водитель-непрофессионал гораздо опаснее, чем водитель с низкими моральными качествами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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