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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:22
С каждым днём, всё веселее.
Деньги не пахнут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:26
Tegularius написав:
При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013.
проїдаючи кредитні гроші або накопичення попередніх років завжди шикарно.
от тільки той хто не розуміє що свято має властивість закінчуватися - приречений жебракувати. звісно ж звинувачуючи в цьому інших а не себе.
ЗІ
знаю декількох таких. отримали спадок від батьків та все прогуляли. шикарно їм жилося декілька років. а як прогуляли - то тепер всі винні що їм погано живеться. бо ще й кредитори почали по "печени" давати.
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mephala
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:58
mephala написав: zРадио написав: Starikan написав:
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко
А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.
PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)
а докази порохоботства будуть чи як звичайно пук в пудру?
У ЗЕлупонышей ВСЕ кто с присвистом не всасывает ЗЕлёную шмарклю - порохоботы!
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:25
freeze написав:
Именно так.
На дороге водитель-непрофессионал гораздо опаснее, чем водитель с низкими моральными качествами.
Это я больше Старикану на заметку. А то он бедный мучается, кушать-спать не может, все никак не может понять - кто такие 73%, проголосовавшие во втором туре за Зе (против По)?
Все течет, все меняется. Будет и на улице Порошенко праздник. Если он подготовит себе качественного преемника, конечно.
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AlexxK
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:30
flyman написав: zРадио написав: Starikan написав:
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко
А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.
PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)
А я?
Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:
1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.
Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:40
AlexxK написав:
Все течет, все меняется. Будет и на улице Порошенко праздник. Если он подготовит себе качественного преемника, конечно.
Да Петру Алексеевичу уже сотня умных людей сказало, чтобы победить ему, точнее его преемнику, должно быть выполнено одно, но обязательное условие - должна быть расширена электоральная база. Это же так примитивно и просто.
Пусть спросит у Зеленского как надо выигрывать - 1. никого не обижать, отталкивая от себя отдельные группы избирателей глупыми лозунгами 2.Стараться вникнуть в пожелания как можно больших фокус групп избирателей и учесть их
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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