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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:22
С каждым днём, всё веселее.
Деньги не пахнут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:26
Tegularius написав:
При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013.
проїдаючи кредитні гроші або накопичення попередніх років завжди шикарно.
от тільки той хто не розуміє що свято має властивість закінчуватися - приречений жебракувати. звісно ж звинувачуючи в цьому інших а не себе.
ЗІ
знаю декількох таких. отримали спадок від батьків та все прогуляли. шикарно їм жилося декілька років. а як прогуляли - то тепер всі винні що їм погано живеться. бо ще й кредитори почали по "печени" давати.
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mephala
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Додано: Вів 03 гру, 2019 10:58
mephala написав: zРадио написав: Starikan написав:
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко
А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.
PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)
а докази порохоботства будуть чи як звичайно пук в пудру?
У ЗЕлупонышей ВСЕ кто с присвистом не всасывает ЗЕлёную шмарклю - порохоботы!
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:25
freeze написав:
Именно так.
На дороге водитель-непрофессионал гораздо опаснее, чем водитель с низкими моральными качествами.
Это я больше Старикану на заметку. А то он бедный мучается, кушать-спать не может, все никак не может понять - кто такие 73%, проголосовавшие во втором туре за Зе (против По)?
Все течет, все меняется. Будет и на улице Порошенко праздник. Если он подготовит себе качественного преемника, конечно.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:30
flyman написав: zРадио написав: Starikan написав:
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко
А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.
PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)
А я?
Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:
1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.
Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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