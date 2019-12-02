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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4789479047914792
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:22

С каждым днём, всё веселее.

Ринок землі вже відкрито: через інститут довірчої власності депутати запустили продаж земель сільськогосподарського призначення
https://agropolit.com/news/14388-rinok- ... znachennya

Ринок землі вже відкрито: через інститут довірчої власності депутати запустили продаж земель сільськогосподарського призначення Ринок землі вже відкрито: через інститут довірчої власності депутати запустили продаж земель сільськогосподарського призначення
Ринок землі в Україні вже фактично функціонує через зміни до Земельного кодексу та право довірчої власності. Про це у блозі https://agropolit.com/blog/349-rinok-ze ... znachennya на AgroPolit.com повідомив голова громадської організації «Прозора земля» Володимир Коваленко.

«Єдине, що сьогодні зупиняє реалізацію механізму прихованого продажу земель сільськогосподарського призначення це п.п. 14-15 Перехідних положень Земельного кодексу України», — зазначив автор блогу.

Більше про механізм відкриття ринку землі через інституту довірчої власності читайте у матеріалі за посиланням. https://agropolit.com/blog/349-rinok-ze ... znachennya

Деталі відкриття ринку від головного земельного наглядача Романа Лещенка https://agropolit.com/dosye/leschenko-r ... leriyovich читайте у матеріалі тут. https://agropolit.com/spetsproekty/648- ... lyeschenka

Хронологію відкриття ринку землі в Україні дивіться за посиланням. https://agropolit.com/blog/348-hronolog ... hastina-ii

Деньги не пахнут.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:26

  Tegularius написав:При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013.

проїдаючи кредитні гроші або накопичення попередніх років завжди шикарно.
от тільки той хто не розуміє що свято має властивість закінчуватися - приречений жебракувати. звісно ж звинувачуючи в цьому інших а не себе.

ЗІ
знаю декількох таких. отримали спадок від батьків та все прогуляли. шикарно їм жилося декілька років. а як прогуляли - то тепер всі винні що їм погано живеться. бо ще й кредитори почали по "печени" давати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:58

  mephala написав:
  zРадио написав:
  Starikan написав:Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко


А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.

PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с) :mrgreen:

а докази порохоботства будуть чи як звичайно пук в пудру? :mrgreen:

У ЗЕлупонышей ВСЕ кто с присвистом не всасывает ЗЕлёную шмарклю - порохоботы!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:25

  freeze написав:
  AlexxK написав:
  freeze написав:Но если бы повторился второй тур президентских, даю палец на отсечение, я бы проголосовал бы за Порошенко.

:D


Именно так.
На дороге водитель-непрофессионал гораздо опаснее, чем водитель с низкими моральными качествами.

Это я больше Старикану на заметку. А то он бедный мучается, кушать-спать не может, все никак не может понять - кто такие 73%, проголосовавшие во втором туре за Зе (против По)?
Все течет, все меняется. Будет и на улице Порошенко праздник. Если он подготовит себе качественного преемника, конечно.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:30

  flyman написав:
  zРадио написав:
  Starikan написав:Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко


А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.

PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с) :mrgreen:

А я?


Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:
1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.

Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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