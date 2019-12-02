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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4790479147924793 Додано: Вів 03 гру, 2019 11:30 flyman написав: zРадио написав: Starikan написав: Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко



А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.



PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с) А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)

А я? А я?



Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:

1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.



Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель. Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13839 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3782 раз. Подякували: 5613 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 11:40 AlexxK написав: Все течет, все меняется. Будет и на улице Порошенко праздник. Если он подготовит себе качественного преемника, конечно. Все течет, все меняется. Будет и на улице Порошенко праздник. Если он подготовит себе качественного преемника, конечно.



Да Петру Алексеевичу уже сотня умных людей сказало, чтобы победить ему, точнее его преемнику, должно быть выполнено одно, но обязательное условие - должна быть расширена электоральная база. Это же так примитивно и просто.

Пусть спросит у Зеленского как надо выигрывать - 1. никого не обижать, отталкивая от себя отдельные группы избирателей глупыми лозунгами 2.Стараться вникнуть в пожелания как можно больших фокус групп избирателей и учесть их Да Петру Алексеевичу уже сотня умных людей сказало, чтобы победить ему, точнее его преемнику, должно быть выполнено одно, но обязательное условие - должна быть расширена электоральная база. Это же так примитивно и просто.Пусть спросит у Зеленского как надо выигрывать - 1. никого не обижать, отталкивая от себя отдельные группы избирателей глупыми лозунгами 2.Стараться вникнуть в пожелания как можно больших фокус групп избирателей и учесть их Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13839 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3782 раз. Подякували: 5613 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 12:23 zРадио написав: Starikan написав: Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.

PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с) А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с) Хочете відповідей - прошу

Про що говоримо?

1 Про особисту відданість фізичній особі з прізвищем Порошенко ?

В мене її не має , так як я прекрасно розумію що створення кумира-веде до диктатури.

2 Про курс на Євроінтеграцію+Нато+переведення економічної моделі з сателіта росії на європравила ?

Так тут я за

3 Таким чином

Курс Зеленського який йде у всі боки - мене не влаштовує

Курс Порошенка-який чітко показував напрямок руху-для мене більш пріорітетний і підходящий. Хочете відповідей - прошуПро що говоримо?1 Про особисту відданість фізичній особі з прізвищем Порошенко ?В мене її не має , так як я прекрасно розумію що створення кумира-веде до диктатури.2 Про курс на Євроінтеграцію+Нато+переведення економічної моделі з сателіта росії на європравила ?Так тут я за3 Таким чиномКурс Зеленського який йде у всі боки - мене не влаштовуєКурс Порошенка-який чітко показував напрямок руху-для мене більш пріорітетний і підходящий. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21661 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2176 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4790479147924793 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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