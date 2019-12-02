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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:30
flyman написав: zРадио написав: Starikan написав:
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко
А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.
PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)
А я?
Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:
1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.
Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 11:40
AlexxK написав:
Все течет, все меняется. Будет и на улице Порошенко праздник. Если он подготовит себе качественного преемника, конечно.
Да Петру Алексеевичу уже сотня умных людей сказало, чтобы победить ему, точнее его преемнику, должно быть выполнено одно, но обязательное условие - должна быть расширена электоральная база. Это же так примитивно и просто.
Пусть спросит у Зеленского как надо выигрывать - 1. никого не обижать, отталкивая от себя отдельные группы избирателей глупыми лозунгами 2.Стараться вникнуть в пожелания как можно больших фокус групп избирателей и учесть их
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:23
zРадио написав: Starikan написав:
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко
А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.
PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)
Хочете відповідей - прошу
Про що говоримо?
1 Про особисту відданість фізичній особі з прізвищем Порошенко ?
В мене її не має , так як я прекрасно розумію що створення кумира-веде до диктатури.
2 Про курс на Євроінтеграцію+Нато+переведення економічної моделі з сателіта росії на європравила ?
Так тут я за
3 Таким чином
Курс Зеленського який йде у всі боки - мене не влаштовує
Курс Порошенка-який чітко показував напрямок руху-для мене більш пріорітетний і підходящий.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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