1)
По данным следствия, соратник главы ГБР Романа Трубы пытался продать уголовные дела.
Ранее я уже писал, что Трубе скоро труба ...
2)
Правительство приняло политическое решение о смене руководства всех стратегических государственных предприятий и перезагрузке их наблюдательных советов.
Значит, недавно в Вене Оржель обсуждал с представителями РФ смену руководства НафтоГаз
Где СБУ ? Где Альфа ?
3)
Ой вей, ну кто бы сомневался.
Сперва отдать свидетеля, а потом его искать
4)
Главы четырёх европейских государств просто так для "поболтать" не собираются.
Обязательства в любом случае будут.
5)
«Вчера получили от Дубинского неожиданно, качественный документ, реально прикольный ...», - сказал он.
Так с Дубинского и начните. Инициатива должна быть наказуема
6)
7)
Вот верю, верю. Протестуют по зову сердца
А 1+1 там случайно оказалось, тоже верю