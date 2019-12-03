RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4791479247934794
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:13

Ітогі подвєдьом. 2019-12-03

Ітогі подвєдьом. 2019-12-03

1) НАБУ пришло с обыском к куму главы ГБР Трубы - СМИ
По данным следствия, соратник главы ГБР Романа Трубы пытался продать уголовные дела.

Аргумент сменить руководство ГБР: Зеленский прокомментировал обыски у кума Трубы

"Это вопрос репутации всего ГБР": Труба отреагировал на обыски у своего экс-коллеги Щербины

Ранее я уже писал, что Трубе скоро труба ...

2) У Кабмина есть политическое решение о смене глав "Нафтогаза" и "Укрэнерго" - Оржель
Правительство приняло политическое решение о смене руководства всех стратегических государственных предприятий и перезагрузке их наблюдательных советов.

У Кабмина нет планов по смене руководства "Нафтогаза" - Милованов
Значит, недавно в Вене Оржель обсуждал с представителями РФ смену руководства НафтоГаз
Где СБУ ? Где Альфа ?

3) Дело МН17: Украина объявила в розыск Цемаха
Ой вей, ну кто бы сомневался.
Сперва отдать свидетеля, а потом его искать

4) Документ по итогам нормандского саммита будет без юридических обязательств для Украины - Кулеба
Главы четырёх европейских государств просто так для "поболтать" не собираются.
Обязательства в любом случае будут.

5) "Не врать, не позорить": в "Слуге народа" готовят этический кодекс депутата
«Вчера получили от Дубинского неожиданно, качественный документ, реально прикольный ...», - сказал он.

Так с Дубинского и начните. Инициатива должна быть наказуема :)

"Я так решил": Арахамия объяснил увольнение Соломчука с должности замглавы фракции "СН"

6) Вятрович принес присягу народного депутата Украины
:)

7) Протестующие устраивают митинги под домами Смолия и Рожковой
Вот верю, верю. Протестуют по зову сердца :D
А 1+1 там случайно оказалось, тоже верю :D
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3490
З нами з: 31.08.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:15

  detroytred написав:Фишка в том, что моральные качества ЗЕ оказались тоже ведь низкими.
Свой личный непрофессионализм ЗЕ мог компенсировать, обратившись к специалистам.
Например:
Я смотрел интервью Бессмертного. Он однозначно был готов и выразил желание работать ... но у ЗЕ оказались иные предпочтения.
Самое хреное, что я вижу от ЗЕ - он полностью похоронит даже мизерные шансы на появление новых, но в отличие от него порядочных, лиц в будущем.
То есть шанс на быстрые изменения.
Потому что специально не придается значение такому моменту -- общество требовало не просто новых лиц, а по умолчанию -- естественно, имеющих более высокие моральные качества и (или) государственные интересы.
Всё свели к банально якобы только новым лицам.
Кстати, специально или нет, но именно такое новое))) лицо отлично сыграло на руку всем старым лицам для их будущего.

Когда-то тут писали про некую конспирологическую теорию - противостояние соросят и Бениных. Когда они друг друга аннигилируют, придет время умеренных типа Бессмертного, или того же Гриценко, например. :D
AlexxK
 
Повідомлень: 102
З нами з: 23.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:49

  pesikot написав:Ранее я уже писал, что Трубе скоро труба ...


Если бы Труба не активничал в делах Порошенко, тебе было бы плевать на него

  pesikot написав:Значит, недавно в Вене Оржель обсуждал с представителями РФ смену руководства НафтоГаз
Где СБУ ? Где Альфа ?


Ну бред же - 2 месяца прошло от того заявления Милованова. Посмотрели, что зашкварцы Порошенко-Ахметова в руководстве Нефтегаза и Укрэнерго продолжают прикрывать дерибан, и решили их сменить.

* я не говорю, что "зелень" будет работать честно - вероятнее всего, просто выгодополучателей сменят, вот и весь сыр-бор


  pesikot написав:Ой вей, ну кто бы сомневался.
Сперва отдать свидетеля, а потом его искать


А тебе непонятно, что это было условием РФ по возвращению Сенцова? Лично я бы не менял - уж больно похоже на повторение истории Нади :mrgreen: Ну так я и с лозунгами "Free Sentsov" не выступал, чего не скажешь о тебе. Так что определись уже, кто важнее - Сенцов как символ, или Цемах как свидетель...

  pesikot написав:Главы четырёх европейских государств просто так для "поболтать" не собираются.
Обязательства в любом случае будут.


Скорее всего, будет очередное заявление о необходимости следования Минску-2. Плюс, возможно, какое-то верхнеуровневое решение по газу.

  pesikot написав:Вятрович принес присягу народного депутата Украины :)


Завтра ему в суд ответчиком по клевете о том, что "СС Галичина" не была подразделением Waffen Schutzstaffel. Посморим, что экс-директор оруэлловского миниправа (т.е. Института национальной памяти - все время путаю) будет там лепить :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4262
З нами з: 02.05.18
Подякував: 822 раз.
Подякували: 1928 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 4791479247934794
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (826)
03.12.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.