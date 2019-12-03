Додано: Вів 03 гру, 2019 18:49

pesikot написав: Ранее я уже писал, что Трубе скоро труба ...

Ранее я уже писал, что Трубе скоро труба ...

pesikot написав: Значит, недавно в Вене Оржель обсуждал с представителями РФ смену руководства НафтоГаз

Где СБУ ? Где Альфа ?

Значит, недавно в Вене Оржель обсуждал с представителями РФ смену руководства НафтоГазГде СБУ ? Где Альфа ?

pesikot написав: Ой вей, ну кто бы сомневался.

Сперва отдать свидетеля, а потом его искать

Ой вей, ну кто бы сомневался.Сперва отдать свидетеля, а потом его искать

pesikot написав: Главы четырёх европейских государств просто так для "поболтать" не собираются.

Обязательства в любом случае будут.

Главы четырёх европейских государств просто так для "поболтать" не собираются.Обязательства в любом случае будут.

pesikot написав: Вятрович принес присягу народного депутата Украины

Вятрович принес присягу народного депутата Украины

Если бы Труба не активничал в делах Порошенко, тебе было бы плевать на негоНу бред же - 2 месяца прошло от того заявления Милованова. Посмотрели, что зашкварцы Порошенко-Ахметова в руководстве Нефтегаза и Укрэнерго продолжают прикрывать дерибан, и решили их сменить.* я не говорю, что "зелень" будет работать честно - вероятнее всего, просто выгодополучателей сменят, вот и весь сыр-борА тебе непонятно, что это было условием РФ по возвращению Сенцова? Лично я бы не менял - уж больно похоже на повторение истории НадиНу так я и с лозунгами "Free Sentsov" не выступал, чего не скажешь о тебе. Так что определись уже, кто важнее - Сенцов как символ, или Цемах как свидетель...Скорее всего, будет очередное заявление о необходимости следования Минску-2. Плюс, возможно, какое-то верхнеуровневое решение по газу.Завтра ему в суд ответчиком по клевете о том, что "СС Галичина" не была подразделением Waffen Schutzstaffel. Посморим, что экс-директор оруэлловского миниправа (т.е. Института национальной памяти - все время путаю) будет там лепить