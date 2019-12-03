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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4791479247934794
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:13

Ітогі подвєдьом. 2019-12-03

Ітогі подвєдьом. 2019-12-03

1) НАБУ пришло с обыском к куму главы ГБР Трубы - СМИ
По данным следствия, соратник главы ГБР Романа Трубы пытался продать уголовные дела.

Аргумент сменить руководство ГБР: Зеленский прокомментировал обыски у кума Трубы

"Это вопрос репутации всего ГБР": Труба отреагировал на обыски у своего экс-коллеги Щербины

Ранее я уже писал, что Трубе скоро труба ...

2) У Кабмина есть политическое решение о смене глав "Нафтогаза" и "Укрэнерго" - Оржель
Правительство приняло политическое решение о смене руководства всех стратегических государственных предприятий и перезагрузке их наблюдательных советов.

У Кабмина нет планов по смене руководства "Нафтогаза" - Милованов
Значит, недавно в Вене Оржель обсуждал с представителями РФ смену руководства НафтоГаз
Где СБУ ? Где Альфа ?

3) Дело МН17: Украина объявила в розыск Цемаха
Ой вей, ну кто бы сомневался.
Сперва отдать свидетеля, а потом его искать

4) Документ по итогам нормандского саммита будет без юридических обязательств для Украины - Кулеба
Главы четырёх европейских государств просто так для "поболтать" не собираются.
Обязательства в любом случае будут.

5) "Не врать, не позорить": в "Слуге народа" готовят этический кодекс депутата
«Вчера получили от Дубинского неожиданно, качественный документ, реально прикольный ...», - сказал он.

Так с Дубинского и начните. Инициатива должна быть наказуема :)

"Я так решил": Арахамия объяснил увольнение Соломчука с должности замглавы фракции "СН"

6) Вятрович принес присягу народного депутата Украины
:)

7) Протестующие устраивают митинги под домами Смолия и Рожковой
Вот верю, верю. Протестуют по зову сердца :D
А 1+1 там случайно оказалось, тоже верю :D
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:15

  detroytred написав:Фишка в том, что моральные качества ЗЕ оказались тоже ведь низкими.
Свой личный непрофессионализм ЗЕ мог компенсировать, обратившись к специалистам.
Например:
Я смотрел интервью Бессмертного. Он однозначно был готов и выразил желание работать ... но у ЗЕ оказались иные предпочтения.
Самое хреное, что я вижу от ЗЕ - он полностью похоронит даже мизерные шансы на появление новых, но в отличие от него порядочных, лиц в будущем.
То есть шанс на быстрые изменения.
Потому что специально не придается значение такому моменту -- общество требовало не просто новых лиц, а по умолчанию -- естественно, имеющих более высокие моральные качества и (или) государственные интересы.
Всё свели к банально якобы только новым лицам.
Кстати, специально или нет, но именно такое новое))) лицо отлично сыграло на руку всем старым лицам для их будущего.

Когда-то тут писали про некую конспирологическую теорию - противостояние соросят и Бениных. Когда они друг друга аннигилируют, придет время умеренных типа Бессмертного, или того же Гриценко, например. :D
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:49

  pesikot написав:Ранее я уже писал, что Трубе скоро труба ...


Если бы Труба не активничал в делах Порошенко, тебе было бы плевать на него

  pesikot написав:Значит, недавно в Вене Оржель обсуждал с представителями РФ смену руководства НафтоГаз
Где СБУ ? Где Альфа ?


Ну бред же - 2 месяца прошло от того заявления Милованова. Посмотрели, что зашкварцы Порошенко-Ахметова в руководстве Нефтегаза и Укрэнерго продолжают прикрывать дерибан, и решили их сменить.

* я не говорю, что "зелень" будет работать честно - вероятнее всего, просто выгодополучателей сменят, вот и весь сыр-бор


  pesikot написав:Ой вей, ну кто бы сомневался.
Сперва отдать свидетеля, а потом его искать


А тебе непонятно, что это было условием РФ по возвращению Сенцова? Лично я бы не менял - уж больно похоже на повторение истории Нади :mrgreen: Ну так я и с лозунгами "Free Sentsov" не выступал, чего не скажешь о тебе. Так что определись уже, кто важнее - Сенцов как символ, или Цемах как свидетель...

  pesikot написав:Главы четырёх европейских государств просто так для "поболтать" не собираются.
Обязательства в любом случае будут.


Скорее всего, будет очередное заявление о необходимости следования Минску-2. Плюс, возможно, какое-то верхнеуровневое решение по газу.

  pesikot написав:Вятрович принес присягу народного депутата Украины :)


Завтра ему в суд ответчиком по клевете о том, что "СС Галичина" не была подразделением Waffen Schutzstaffel. Посморим, что экс-директор оруэлловского миниправа (т.е. Института национальной памяти - все время путаю) будет там лепить :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:32

  freeze написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:
А давай спросим - зачем гадать? Frant, budivelnik, pesikot, Ethereum, Schmit, mephala, lapay, Перес.

PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с) :mrgreen:

А я?


Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:
1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.

Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.

Я ні за П ні за З, що то одне Г що друге Г. Так що ніяк ніт.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:40

  zРадио написав:Ну бред же - 2 месяца прошло от того заявления Милованова.

Не 2 месяца назад, а совсем недавно Милованушка это заявил.
Смотри на дату ссылки, топ-менеджер ты наш
Плохо работаете в Ольгино, методички несвежие.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:46

  pesikot написав:
  zРадио написав:Ну бред же - 2 месяца прошло от того заявления Милованова.

Не 2 месяца назад, а совсем недавно Милованушка это заявил.
Смотри на дату ссылки, топ-менеджер ты наш
Плохо работаете в Ольгино, методички несвежие.


И в октябре он говорил то же самое, ссылаясь на годовой контракт Коболева до марта 2020-го. Провокатор ты дешевый!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:17

  zРадио написав:PS: budivelnik, я так понял, что ты за возвращение Порошенко - мы ведь не гипотетически, а о существующем раскладе сил и их лидеров рассуждаем. Правильно?
1 Що таке
за повернення?
Як на мене-він нікуди й не йшов і чудово працює в сьогоднішній системі влади у ВР
2 Тільки що у ВР відбувся яскравий приклад ,який показує
можна програти десять боїв-але виграти один і з ним усю війну....
Я не знаю що пообіцяв Порошенко-Зеленському.але тільки що 285 голосів ЗА проголосували за підтвердження курсу на НАТО... вчасний і сильний крок
3 Погодьтесь
Щоб запропонувати чинному Президенту те ,що сильно ускладнює Зеленському здачу інтересів України (під тиском компроматів яким напевно володіє путін), і запропонувати це так,щоб чинний Президент прийняв цю пропозицію :shock:
Треба мати
а - вплив
б -щось таке.що дозволяє Зеленському прийняти цю пропозицію і при цьому не переживати за своє політичне майбутнє
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:33

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:41

  freeze написав:Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:
1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.

Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.

Да щас. Иногда достаточно только заикнуться, что Зе - не ангел с крылышками, и не собирается делать всем счастливую жизнь, и всё -- ты уже порохобот.
M-Audio
 
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