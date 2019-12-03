Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Фишка в том, что моральные качества ЗЕ оказались тоже ведь низкими. Свой личный непрофессионализм ЗЕ мог компенсировать, обратившись к специалистам. Например: Я смотрел интервью Бессмертного. Он однозначно был готов и выразил желание работать ... но у ЗЕ оказались иные предпочтения. Самое хреное, что я вижу от ЗЕ - он полностью похоронит даже мизерные шансы на появление новых, но в отличие от него порядочных, лиц в будущем. То есть шанс на быстрые изменения. Потому что специально не придается значение такому моменту -- общество требовало не просто новых лиц, а по умолчанию -- естественно, имеющих более высокие моральные качества и (или) государственные интересы. Всё свели к банально якобы только новым лицам. Кстати, специально или нет, но именно такое новое))) лицо отлично сыграло на руку всем старым лицам для их будущего.
Когда-то тут писали про некую конспирологическую теорию - противостояние соросят и Бениных. Когда они друг друга аннигилируют, придет время умеренных типа Бессмертного, или того же Гриценко, например.
pesikot написав:Ранее я уже писал, что Трубе скоро труба ...
Если бы Труба не активничал в делах Порошенко, тебе было бы плевать на него
pesikot написав:Значит, недавно в Вене Оржель обсуждал с представителями РФ смену руководства НафтоГаз Где СБУ ? Где Альфа ?
Ну бред же - 2 месяца прошло от того заявления Милованова. Посмотрели, что зашкварцы Порошенко-Ахметова в руководстве Нефтегаза и Укрэнерго продолжают прикрывать дерибан, и решили их сменить.
* я не говорю, что "зелень" будет работать честно - вероятнее всего, просто выгодополучателей сменят, вот и весь сыр-бор
pesikot написав:Ой вей, ну кто бы сомневался. Сперва отдать свидетеля, а потом его искать
А тебе непонятно, что это было условием РФ по возвращению Сенцова? Лично я бы не менял - уж больно похоже на повторение истории Нади Ну так я и с лозунгами "Free Sentsov" не выступал, чего не скажешь о тебе. Так что определись уже, кто важнее - Сенцов как символ, или Цемах как свидетель...
pesikot написав:Главы четырёх европейских государств просто так для "поболтать" не собираются. Обязательства в любом случае будут.
Скорее всего, будет очередное заявление о необходимости следования Минску-2. Плюс, возможно, какое-то верхнеуровневое решение по газу.
pesikot написав:Вятрович принес присягу народного депутата Украины
Завтра ему в суд ответчиком по клевете о том, что "СС Галичина" не была подразделением Waffen Schutzstaffel. Посморим, что экс-директор оруэлловского миниправа (т.е. Института национальной памяти - все время путаю) будет там лепить
PS: ув. порохоботы, не серчайте, если кого забыл - ваше мнение очень важно для нас (с)
А я?
Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто: 1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.
Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.
Я ні за П ні за З, що то одне Г що друге Г. Так що ніяк ніт.
zРадио написав:PS: budivelnik, я так понял, что ты за возвращение Порошенко - мы ведь не гипотетически, а о существующем раскладе сил и их лидеров рассуждаем. Правильно?
1 Що таке за повернення? Як на мене-він нікуди й не йшов і чудово працює в сьогоднішній системі влади у ВР 2 Тільки що у ВР відбувся яскравий приклад ,який показує можна програти десять боїв-але виграти один і з ним усю війну.... Я не знаю що пообіцяв Порошенко-Зеленському.але тільки що 285 голосів ЗА проголосували за підтвердження курсу на НАТО... вчасний і сильний крок 3 Погодьтесь Щоб запропонувати чинному Президенту те ,що сильно ускладнює Зеленському здачу інтересів України (під тиском компроматів яким напевно володіє путін), і запропонувати це так,щоб чинний Президент прийняв цю пропозицію Треба мати а - вплив б -щось таке.що дозволяє Зеленському прийняти цю пропозицію і при цьому не переживати за своє політичне майбутнє
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав:Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто: 1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.
Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.
Да щас. Иногда достаточно только заикнуться, что Зе - не ангел с крылышками, и не собирается делать всем счастливую жизнь, и всё -- ты уже порохобот.
budivelnik написав:Я не знаю що пообіцяв Порошенко-Зеленському.але тільки що 285 голосів ЗА проголосували за підтвердження курсу на НАТО... вчасний і сильний крок
Ничего и не должен был обещать. Зеленский - продолжатель политики Порошенко по 90% вопросов. Это где-то хорошо, где-то - плохо. Например, в части сдерживания российской агрессии - хорошо, а в части продолжения разрушительной антисоциальной политики - плохо.
budivelnik написав:3 Погодьтесь Щоб запропонувати чинному Президенту те ,що сильно ускладнює Зеленському здачу інтересів України (під тиском компроматів яким напевно володіє путін), і запропонувати це так,щоб чинний Президент прийняв цю пропозицію Треба мати а - вплив б -щось таке.що дозволяє Зеленському прийняти цю пропозицію і при цьому не переживати за своє політичне майбутнє
Да это вы (порохоботы) просто придумали. Какой смысл Зеленскому сдавать страну, в которой он президент??? Ну хоть один мотиватор назови!