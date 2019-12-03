Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто: 1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.
Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.
Да щас. Иногда достаточно только заикнуться, что Зе - не ангел с крылышками, и не собирается делать всем счастливую жизнь, и всё -- ты уже порохобот.
Как можно назвать порохоботом, например, сторонника Оппоблока ? Или Шария, он терпеть не может Зеленского.
У вас явно неверное понимание термина.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Сегодня получил интересные документы. Украина официально опустилась до... "кто с ножем тот и с мясом" - по иному это результат "судебных реформ" или договорняка по беспределу, но: Официально Воры по долгам не платят и ложили они на любые ЕСПЧ.
Кто больше украл - тот и Царь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:Я не знаю що пообіцяв Порошенко-Зеленському.але тільки що 285 голосів ЗА проголосували за підтвердження курсу на НАТО... вчасний і сильний крок
Ничего и не должен был обещать. Зеленский - продолжатель политики Порошенко по 90% вопросов. Это где-то хорошо, где-то - плохо. Например, в части сдерживания российской агрессии - хорошо, а в части продолжения разрушительной антисоциальной политики - плохо.
budivelnik написав:3 Погодьтесь Щоб запропонувати чинному Президенту те ,що сильно ускладнює Зеленському здачу інтересів України (під тиском компроматів яким напевно володіє путін), і запропонувати це так,щоб чинний Президент прийняв цю пропозицію Треба мати а - вплив б -щось таке.що дозволяє Зеленському прийняти цю пропозицію і при цьому не переживати за своє політичне майбутнє
Да это вы (порохоботы) просто придумали. Какой смысл Зеленскому сдавать страну, в которой он президент??? Ну хоть один мотиватор назови!
1 Нагадайте мені голосування у ВР де б СН підтримувало Законопроекти від ЄС... Не можете? - тому поясніть чому цей законопроект ,на якому Порошенко наголошував ще на ранковому засіданні - все таки був проголосований останнім на вечірньому? 2 Зеленський не збирався їхати і не поїхав в Лондон на збори НАТО...але сьогодні Пристайко розійшовся нена жарт назвавши росію - терористом і це в піку макрону
Комментируя дискуссию, которая идет в Альянсе по инициативе президента Франции, об определении НАТО своего главного противника (Россию или терроризм), Пристайко заявил, что борьба с РФ является частью борьбы с терроризмом. "Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм - это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то другое?", - пояснил он. Глава МИД Украины уточнил что действия РФ на оккупированной части Украины, с попытками повлиять на украинскую власть, являются примером такого влияния. "Это терроризм, но терроризм на государственном уровне", - пояснил он. По мнению Пристайко, НАТО имеет уникальную возможность влияния на РФ. "То, что способен делать Альянс - это единственный язык, который понимает Путин", - заявил министр. Источник: https://censor.net.ua/n3163233
3 Я можу робити тільки припущення.які б пояснили різку зміну як вектора так і тональності заяв адміністрації Зеленського... На мій погляд -Зеленському чітко показали ,що путін не залежно від будь-яких здач інтересів України Зеленським - змістить останнього ,шляхом дестабілізації України... І всі сьогоднішні події .включно з заявою Зеленського що якщо він не вирішить проблему війни-то її буде вирішувати інший Президент Вкладаються в канву сьогоднішніх подій ,в яких Порошенко гарантував свою підтримку(і підтримку порохоботів) чинному Президенту.якщо останній поведе Україну до Перемоги над одвічним ворогом росією.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав:Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто: 1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.
Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.
Да щас. Иногда достаточно только заикнуться, что Зе - не ангел с крылышками, и не собирается делать всем счастливую жизнь, и всё -- ты уже порохобот.
1. Большинство было порохоботами еще до появления Зеленского на небосводе. 2. Достаточно сказать кривое слово против майдан, как ты агент Кремля, тебя банят, а пост удаляют. 3. Зеленский действительно не ангел с крылышками. Хотя скорее это окружение.
budivelnik написав:1 Нагадайте мені голосування у ВР де б СН підтримувало Законопроекти від ЄС... Не можете? - тому поясніть чому цей законопроект ,на якому Порошенко наголошував ще на ранковому засіданні - все таки був проголосований останнім на вечірньому?
Ну ты ведь жульничаешь! Порошенко был властью, а стал оппозицией. И ведет себя соответственно. Поэтому власть априори не может поддерживать его нынешние законопроекты оппозиционера. Зато прекрасно унаследовала его политику в части ущемления свободы слова и антисоциальной стратегии (это из плохого), и продолжения ухода от выполнения Минских соглашений (это из хорошего).
budivelnik написав:2 Зеленський не збирався їхати і не поїхав в Лондон на збори НАТО...але сьогодні Пристайко розійшовся нена жарт назвавши росію - терористом і це в піку макрону
О чем я и говорю. Что касается отсутствия Зеленского в Лондоне - а его туда приглашали? А Порошенко на подобные встречи приглашали?
budivelnik написав:3 Я можу робити тільки припущення.які б пояснили різку зміну як вектора так і тональності заяв адміністрації Зеленського... На мій погляд -Зеленському чітко показали ,що путін не залежно від будь-яких здач інтересів України Зеленським - змістить останнього ,шляхом дестабілізації України... І всі сьогоднішні події .включно з заявою Зеленського що якщо він не вирішить проблему війни-то її буде вирішувати інший Президент Вкладаються в канву сьогоднішніх подій ,в яких Порошенко гарантував свою підтримку(і підтримку порохоботів) чинному Президенту.якщо останній поведе Україну до Перемоги над одвічним ворогом росією.
Нет, просто романтические потуги Зеленского на равноправное общение с путиным разбились о жестокую реальность. Вот и все. Собственно, я и давал ему полгода на "политическое взросление"
zРадио написав: Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий. Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко :mrgreen: Ну не абсурд?..
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко (кто-то, помнится, даже разводил бодягу о путче :mrgreen: ). Это всё равно, что приписывать "порохоботам" желание воевать с РФ до победного конца.
Так у Вас же в подписи стоит "воинствующее меньшинство".
budivelnik написав:1 Нагадайте мені голосування у ВР де б СН підтримувало Законопроекти від ЄС... Не можете? - тому поясніть чому цей законопроект ,на якому Порошенко наголошував ще на ранковому засіданні - все таки був проголосований останнім на вечірньому?
Твоя флюгерна ольгінська здатність мімікрувати - мене особисто не вражає, тому не пробуй на моїх повідомленнях створювати собі капітал..будеш тиканий носом у свої ж фекалії Іншим читачам нагадаю повідомлення зрадіо про які він помовчує 1 Його Страшилка про відсутність транзиту і не професійність Коболєва - станом на сьогодні не тільки розбита, але й чітко показує високопрофесіоналізм наших керівниківв Нафтогазу, діями яких грязьпром змушений пропонувати все кращі і кращі умови для україни..вже давно не йдеться про шантаж ,вже давно погодились виплатити 3 млрд доларів(а чучелом(грошима) чи тушкою(газом) для нас все одно) 2 Постійні звинувачування всіх урядів України у всіх можливих і не можливих гріхах... Так Порошенко і Зеленський - не ангели Але перший - зупинив пуйла і розвернув напрямок в Європу Другий - швидко вчиться і вже давненько не чути його прямих випадів в сторону Порошенка... так-Зеленський пробував реалізувати свої 73% шляхом впровадження своїх ( як на мене помилкових рішень про війну і визначення агресора)-але дуже швидко почав розумнішати на очах... якщо так піде й далі. то у нас зявиться посада другої людини в Державі(наприклад якийсь там Держсекретар) ,який а - буде реальним виконавцем і провідником політики б - ... ним стане Порошенко.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69