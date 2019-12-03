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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4793479447954796> Додано: Вів 03 гру, 2019 21:10 Re: Політичні дискусії M-Audio написав: freeze написав: Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:

1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.



Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель. Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.

Да щас. Иногда достаточно только заикнуться, что Зе - не ангел с крылышками, и не собирается делать всем счастливую жизнь, и всё -- ты уже порохобот. Да щас. Иногда достаточно только заикнуться, что Зе - не ангел с крылышками, и не собирается делать всем счастливую жизнь, и всё -- ты уже порохобот.



Как можно назвать порохоботом, например, сторонника Оппоблока ? Или Шария, он терпеть не может Зеленского.



У вас явно неверное понимание термина. Как можно назвать порохоботом, например, сторонника Оппоблока ? Или Шария, он терпеть не может Зеленского.У вас явно неверное понимание термина. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13849 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3783 раз. Подякували: 5614 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 21:27

Украина официально опустилась до... "кто с ножем тот и с мясом" - по иному это результат "судебных реформ" или договорняка по беспределу, но:

Официально Воры по долгам не платят и ложили они на любые ЕСПЧ.



Кто больше украл - тот и Царь. Сегодня получил интересные документы.Украина официально опустилась до... "кто с ножем тот и с мясом" - по иному это результат "судебных реформ" или договорняка по беспределу, но:Официально Воры по долгам не платят и ложили они на любые ЕСПЧ.Кто больше украл - тот и Царь. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7303 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 21:34 zРадио написав: budivelnik написав: Я не знаю що пообіцяв Порошенко-Зеленському.але тільки що 285 голосів ЗА проголосували за підтвердження курсу на НАТО... вчасний і сильний крок Я не знаю що пообіцяв Порошенко-Зеленському.але тільки що 285 голосів ЗА проголосували за підтвердження курсу на НАТО... вчасний і сильний крок Ничего и не должен был обещать. Зеленский - продолжатель политики Порошенко по 90% вопросов. Это где-то хорошо, где-то - плохо. Например, в части сдерживания российской агрессии - хорошо, а в части продолжения разрушительной антисоциальной политики - плохо. budivelnik написав: 3 Погодьтесь

Щоб запропонувати чинному Президенту те ,що сильно ускладнює Зеленському здачу інтересів України (під тиском компроматів яким напевно володіє путін), і запропонувати це так,щоб чинний Президент прийняв цю пропозицію

Треба мати

а - вплив

б -щось таке.що дозволяє Зеленському прийняти цю пропозицію і при цьому не переживати за своє політичне майбутнє 3 ПогодьтесьЩоб запропонувати чинному Президенту те ,що сильно ускладнює Зеленському здачу інтересів України (під тиском компроматів яким напевно володіє путін), і запропонувати це так,щоб чинний Президент прийняв цю пропозиціюТреба матиа - впливб -щось таке.що дозволяє Зеленському прийняти цю пропозицію і при цьому не переживати за своє політичне майбутнє Да это вы (порохоботы) просто придумали. Какой смысл Зеленскому сдавать страну, в которой он президент??? Ну хоть один мотиватор назови! Ничего и не должен был обещать. Зеленский - продолжатель политики Порошенко по 90% вопросов. Это где-то хорошо, где-то - плохо. Например, в части сдерживания российской агрессии - хорошо, а в части продолжения разрушительной антисоциальной политики - плохо.Да это вы (порохоботы) просто придумали. Какой смысл Зеленскому сдавать страну, в которой он президент??? Ну хоть один мотиватор назови! 1 Нагадайте мені голосування у ВР де б СН підтримувало Законопроекти від ЄС...

Не можете? - тому поясніть чому цей законопроект ,на якому Порошенко наголошував ще на ранковому засіданні - все таки був проголосований останнім на вечірньому?

2 Зеленський не збирався їхати і не поїхав в Лондон на збори НАТО...але сьогодні Пристайко розійшовся нена жарт назвавши росію - терористом і це в піку макрону



"Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм - это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то другое?", - пояснил он.

Глава МИД Украины уточнил что действия РФ на оккупированной части Украины, с попытками повлиять на украинскую власть, являются примером такого влияния.

"Это терроризм, но терроризм на государственном уровне", - пояснил он.

По мнению Пристайко, НАТО имеет уникальную возможность влияния на РФ. "То, что способен делать Альянс - это единственный язык, который понимает Путин", - заявил министр. Источник: https://censor.net.ua/n3163233 Комментируя дискуссию, которая идет в Альянсе по инициативе президента Франции, об определении НАТО своего главного противника (Россию или терроризм), Пристайко заявил, что борьба с РФ является частью борьбы с терроризмом."Я не вижу различия между терроризмом и Россией. Терроризм - это действия для достижения политических целей через запугивание. Неужели кто-то скажет, что Россия делает что-то другое?", - пояснил он.Глава МИД Украины уточнил что действия РФ на оккупированной части Украины, с попытками повлиять на украинскую власть, являются примером такого влияния."Это терроризм, но терроризм на государственном уровне", - пояснил он.По мнению Пристайко, НАТО имеет уникальную возможность влияния на РФ. "То, что способен делать Альянс - это единственный язык, который понимает Путин", - заявил министр. Источник:

3 Я можу робити тільки припущення.які б пояснили різку зміну як вектора так і тональності заяв адміністрації Зеленського...

На мій погляд -Зеленському чітко показали ,що путін не залежно від будь-яких здач інтересів України Зеленським - змістить останнього ,шляхом дестабілізації України...

І всі сьогоднішні події .включно з заявою Зеленського що

якщо він не вирішить проблему війни-то її буде вирішувати інший Президент

Вкладаються в канву сьогоднішніх подій ,в яких Порошенко гарантував свою підтримку(і підтримку порохоботів) чинному Президенту.якщо останній поведе Україну до Перемоги над одвічним ворогом росією. 1 Нагадайте мені голосування у ВР де б СН підтримувало Законопроекти від ЄС...Не можете? - тому поясніть чому цей законопроект ,на якому Порошенко наголошував ще на ранковому засіданні - все таки був проголосований останнім на вечірньому?2 Зеленський не збирався їхати і не поїхав в Лондон на збори НАТО...але сьогодні Пристайко розійшовся нена жарт назвавши росію - терористом і це в піку макрону3 Я можу робити тільки припущення.які б пояснили різку зміну як вектора так і тональності заяв адміністрації Зеленського...На мій погляд -Зеленському чітко показали ,що путін не залежно від будь-яких здач інтересів України Зеленським - змістить останнього ,шляхом дестабілізації України...І всі сьогоднішні події .включно з заявою Зеленського щоВкладаються в канву сьогоднішніх подій ,в яких Порошенко гарантував свою підтримку(і підтримку порохоботів) чинному Президенту.якщо останній поведе Україну до Перемоги над одвічним ворогом росією. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21666 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 21:39 M-Audio написав: freeze написав: Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:

1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.



Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель. Каждый сам себя может идентифицировать, на данном этапе сленговое наименование порохобот - это тот, кто:1.активно агитирует 2.за Порошенко персонально - , отсюда и название. Если эти два условия не соблюдаются, то нельзя себя идентифицировать как порохобот.Если человек просто проголосовал за Порошенко и живет себе спокойно дальше, то это обычный человек, вчера он голосовал за Петю, завтра проголосует за Андрея какого-нибудь, это просто избиратель.

Да щас. Иногда достаточно только заикнуться, что Зе - не ангел с крылышками, и не собирается делать всем счастливую жизнь, и всё -- ты уже порохобот. Да щас. Иногда достаточно только заикнуться, что Зе - не ангел с крылышками, и не собирается делать всем счастливую жизнь, и всё -- ты уже порохобот.

1. Большинство было порохоботами еще до появления Зеленского на небосводе.

2. Достаточно сказать кривое слово против майдан, как ты агент Кремля, тебя банят, а пост удаляют.

3. Зеленский действительно не ангел с крылышками. Хотя скорее это окружение. 1. Большинство было порохоботами еще до появления Зеленского на небосводе.2. Достаточно сказать кривое слово против майдан, как ты агент Кремля, тебя банят, а пост удаляют.3. Зеленский действительно не ангел с крылышками. Хотя скорее это окружение. M-A-X Повідомлень: 1637 З нами з: 08.10.15 Подякував: 629 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 21:44 budivelnik написав: 1 Нагадайте мені голосування у ВР де б СН підтримувало Законопроекти від ЄС...

Не можете? - тому поясніть чому цей законопроект ,на якому Порошенко наголошував ще на ранковому засіданні - все таки був проголосований останнім на вечірньому?

1 Нагадайте мені голосування у ВР де б СН підтримувало Законопроекти від ЄС...Не можете? - тому поясніть чому цей законопроект ,на якому Порошенко наголошував ще на ранковому засіданні - все таки був проголосований останнім на вечірньому?



Ну ты ведь жульничаешь! Порошенко был властью, а стал оппозицией. И ведет себя соответственно. Поэтому власть априори не может поддерживать его нынешние законопроекты оппозиционера. Зато прекрасно унаследовала его политику в части ущемления свободы слова и антисоциальной стратегии (это из плохого), и продолжения ухода от выполнения Минских соглашений (это из хорошего).



budivelnik написав: 2 Зеленський не збирався їхати і не поїхав в Лондон на збори НАТО...але сьогодні Пристайко розійшовся нена жарт назвавши росію - терористом і це в піку макрону

2 Зеленський не збирався їхати і не поїхав в Лондон на збори НАТО...але сьогодні Пристайко розійшовся нена жарт назвавши росію - терористом і це в піку макрону



О чем я и говорю. Что касается отсутствия Зеленского в Лондоне - а его туда приглашали? А Порошенко на подобные встречи приглашали?



budivelnik написав: 3 Я можу робити тільки припущення.які б пояснили різку зміну як вектора так і тональності заяв адміністрації Зеленського...

На мій погляд -Зеленському чітко показали ,що путін не залежно від будь-яких здач інтересів України Зеленським - змістить останнього ,шляхом дестабілізації України...

І всі сьогоднішні події .включно з заявою Зеленського що

якщо він не вирішить проблему війни-то її буде вирішувати інший Президент

Вкладаються в канву сьогоднішніх подій ,в яких Порошенко гарантував свою підтримку(і підтримку порохоботів) чинному Президенту.якщо останній поведе Україну до Перемоги над одвічним ворогом росією. 3 Я можу робити тільки припущення.які б пояснили різку зміну як вектора так і тональності заяв адміністрації Зеленського...На мій погляд -Зеленському чітко показали ,що путін не залежно від будь-яких здач інтересів України Зеленським - змістить останнього ,шляхом дестабілізації України...І всі сьогоднішні події .включно з заявою Зеленського щоВкладаються в канву сьогоднішніх подій ,в яких Порошенко гарантував свою підтримку(і підтримку порохоботів) чинному Президенту.якщо останній поведе Україну до Перемоги над одвічним ворогом росією.



Нет, просто романтические потуги Зеленского на равноправное общение с путиным разбились о жестокую реальность. Вот и все. Собственно, я и давал ему полгода на "политическое взросление" Ну ты ведь жульничаешь! Порошенко был властью, а стал оппозицией. И ведет себя соответственно. Поэтому власть априори не может поддерживать его нынешние законопроекты оппозиционера. Зато прекрасно унаследовала его политику в части ущемления свободы слова и антисоциальной стратегии (это из плохого), и продолжения ухода от выполнения Минских соглашений (это из хорошего).О чем я и говорю. Что касается отсутствия Зеленского в Лондоне - а его туда приглашали? А Порошенко на подобные встречи приглашали?Нет, просто романтические потуги Зеленского на равноправное общение с путиным разбились о жестокую реальность. Вот и все. Собственно, я и давал ему полгода на "политическое взросление" zРадио

Повідомлень: 4268 З нами з: 02.05.18 Подякував: 822 раз. Подякували: 1931 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 21:49 Starikan написав: Но результаты нынешних выборов для меня абсолютно иррациональны.

Зе ничего конкретного не обещал и не предъявлял программу.

А нарiд отождествил его с Голобородько. Но результаты нынешних выборов для меня абсолютно иррациональны.Зе ничего конкретного не обещал и не предъявлял программу.А нарiд отождествил его с Голобородько.

На майдане обещали низкие тарифы, и что? На майдане обещали низкие тарифы, и что? M-A-X Повідомлень: 1637 З нами з: 08.10.15 Подякував: 629 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 21:50 Starikan написав: zРадио написав: Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.

Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко :mrgreen: Ну не абсурд?.. Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко :mrgreen: Ну не абсурд?..

Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко (кто-то, помнится, даже разводил бодягу о путче :mrgreen: ). Это всё равно, что приписывать "порохоботам" желание воевать с РФ до победного конца. Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко (кто-то, помнится, даже разводил бодягу о путче :mrgreen: ). Это всё равно, что приписывать "порохоботам" желание воевать с РФ до победного конца.

Так у Вас же в подписи стоит "воинствующее меньшинство". Так у Вас же в подписи стоит "воинствующее меньшинство". M-A-X Повідомлень: 1637 З нами з: 08.10.15 Подякував: 629 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 21:54 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Нагадайте мені голосування у ВР де б СН підтримувало Законопроекти від ЄС...

Не можете? - тому поясніть чому цей законопроект ,на якому Порошенко наголошував ще на ранковому засіданні - все таки був проголосований останнім на вечірньому?

1 Нагадайте мені голосування у ВР де б СН підтримувало Законопроекти від ЄС...Не можете? - тому поясніть чому цей законопроект ,на якому Порошенко наголошував ще на ранковому засіданні - все таки був проголосований останнім на вечірньому?

Ну ты ведь жульничаешь! Ну ты ведь жульничаешь!

Не кормите его. :) Не кормите его. :) M-A-X Повідомлень: 1637 З нами з: 08.10.15 Подякував: 629 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 21:54 zРадио написав: я и давал ему полгода я и давал ему полгода Твоя флюгерна ольгінська здатність мімікрувати - мене особисто не вражає, тому не пробуй на моїх повідомленнях створювати собі капітал..будеш тиканий носом у свої ж фекалії

Іншим читачам нагадаю повідомлення зрадіо про які він помовчує

1 Його Страшилка про відсутність транзиту і не професійність Коболєва - станом на сьогодні не тільки розбита, але й чітко показує високопрофесіоналізм наших керівниківв Нафтогазу, діями яких грязьпром змушений пропонувати все кращі і кращі умови для україни..вже давно не йдеться про шантаж ,вже давно погодились виплатити 3 млрд доларів(а чучелом(грошима) чи тушкою(газом) для нас все одно)

2 Постійні звинувачування всіх урядів України у всіх можливих і не можливих гріхах...

Так Порошенко і Зеленський - не ангели

Але перший - зупинив пуйла і розвернув напрямок в Європу

Другий - швидко вчиться і вже давненько не чути його прямих випадів в сторону Порошенка... так-Зеленський пробував реалізувати свої 73% шляхом впровадження своїх ( як на мене помилкових рішень про війну і визначення агресора)-але дуже швидко почав розумнішати на очах... якщо так піде й далі. то у нас зявиться посада другої людини в Державі(наприклад якийсь там Держсекретар) ,який

а - буде реальним виконавцем і провідником політики

б - ... ним стане Порошенко. Твоя флюгерна ольгінська здатність мімікрувати - мене особисто не вражає, тому не пробуй на моїх повідомленнях створювати собі капітал..будеш тиканий носом у свої ж фекаліїІншим читачам нагадаю повідомлення зрадіо про які він помовчує1 Його Страшилка про відсутність транзиту і не професійність Коболєва - станом на сьогодні не тільки розбита, але й чітко показує високопрофесіоналізм наших керівниківв Нафтогазу, діями яких грязьпром змушений пропонувати все кращі і кращі умови для україни..вже давно не йдеться про шантаж ,вже давно погодились виплатити 3 млрд доларів(а чучелом(грошима) чи тушкою(газом) для нас все одно)2 Постійні звинувачування всіх урядів України у всіх можливих і не можливих гріхах...Так Порошенко і Зеленський - не ангелиАле перший - зупинив пуйла і розвернув напрямок в ЄвропуДругий - швидко вчиться і вже давненько не чути його прямих випадів в сторону Порошенка... так-Зеленський пробував реалізувати свої 73% шляхом впровадження своїх ( як на мене помилкових рішень про війну і визначення агресора)-але дуже швидко почав розумнішати на очах... якщо так піде й далі. то у нас зявиться посада другої людини в Державі(наприклад якийсь там Держсекретар) ,якийа - буде реальним виконавцем і провідником політикиб - ... ним стане Порошенко. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21666 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 22:09 Тут часто многих попрекали -- дескать, что вы о Порошенко вспоминаете....



А оно вон как))

Серый кардинал почти нарисовывается.



Не думаю, что ПАП и Ко играют решающую роль во влиянии на некоторые решения ЗЕ и Ко.

В вопросах НАТО, ЕС Зеленский и Ко способны сами работать напрямую с представителями данных организаций... detroytred

Повідомлень: 22643 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4793479447954796> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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