Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Тут часто многих попрекали -- дескать, что вы о Порошенко вспоминаете.... А оно вон как)) Серый кардинал почти нарисовывается. Не думаю, что ПАП и Ко играют решающую роль во влиянии на некоторые решения ЗЕ и Ко. В вопросах НАТО, ЕС Зеленский и Ко способны сами работать напрямую с представителями данных организаций...
А може рознесемо в пух і прах вашу позицію типу - все вирішують верхи? Отже Якщо ПАП був верхами а Зе став - це не заперечує того ,що ПАП має а - знання б - ресурси в - бажання зробити так,щоб Зе продовжував його політику ,при цьому дозволяючи Зе заявляти що він веде свою власну. А мені і таким як я - все одно прізвище,якому будуть приписані ті чи інші здобутки Нехай Зеленський приведе нас в Європу швидше ніж це міг зробити Порошенко... я тільки за.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Квартиры, которые строили для военных, захватили бродяги. В Мелитополе разрушается многоэтажка, где новоселье должны были отпраздновать еще 15 лет назад. В начале двухтысячных бюджетные деньги на строительство украли мошенники. А дополнительные средства Министерство обороны на завершение работ так и не нашло.
Долгострою в Мелитополе почти двадцать лет. Здесь должны были жить бывшие военные, а поселились бездомные.
Половину двора превратили в помойку, что изрядно возмущает жителей соседних домов.
"Грязь, и что там делается, какая обстановка. Буквально неделю назад мертвый мужчина там был", – делится Александра Сапарова, жительница Мелитополя.
Девятиэтажка в центре Мелитополя – долгострой со стажем. Строить начали в восьмидесятых, а в начале двухтысячных заселили только три подъезда. Другие два, недостроенные, приобрело Минобороны для обеспечения жильем уволенных военных. Семьдесят квартир должны были сдать еще 15 лет назад, даже выдали ордера, но работы остановили. С тех пор пустые квартиры грабят мародеры и похитители металла. Председатель домового комитета опасается, что дом не выдержит.
"Он может завалиться. Эти два подъезда. Сети там уже разрушены, все полностью, ничего нету: ни теплосетей, ни канализации, ни воды, ни электричества. Все это вынесли", – говорит Станислав Бизуля, житель Мелитополя.
Владельцы квартир много лет пишут жалобы – обращаются к местной власти, Минобороны и первым руководителям страны. Но тщетно, рассказал один из владельцев – Владимир Шибаев.
"На сегодняшний день, насколько я знаю, по этому дому вообще нет никакого решения", – говорит он.
Тяжелое финансовое положение не дает завершить строительство – так ответили на запрос "Сегодня" в Министерстве обороны. Собственных денег нет, поэтому предлагают мэрии забрать долгострой.
"По состоянию на данный момент затруднительное финансовое положение не позволяет за свой счет ввести в эксплуатацию незавершенное строительство этого жилого дома. Решением вопроса является передача объекта в коммунальную собственность территориальной громады Мелитополя", – отметили в ведомстве.
Это предложение не ново, его даже сессия горсовета приняла, говорят в мелитопольской мэрии. Но недострой не отдает именно Минобороны.
"Минобороны ссылается на законодательство о передаче имущества. Данный объект находится в перечне незавершенных объектов Министерства обороны. Пока он там находится, Министерство обороны не может технически нам его передать. Они не имеют права", – объясняет Дмитрий Котлов, начальник управления коммунальной собственности Мелитопольского городского совета в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».
Ситуация патовая, а подъезды стоят в том же состоянии, которое было 20 лет назад.
Между тем полиция до сих пор расследует, куда делись бюджетные деньги, предназначавшиеся для строительства.
По основной версии, в 2004 году их украл подрядчик, который был в сговоре с должностными лицами Министерства обороны. Однако, как сообщили в местной полиции, виновные до сих пор не установлены.
Главное, что во время украли. Прошу обратить внимание на ДАТЫ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Тут часто многих попрекали -- дескать, что вы о Порошенко вспоминаете.... А оно вон как)) Серый кардинал почти нарисовывается. Не думаю, что ПАП и Ко играют решающую роль во влиянии на некоторые решения ЗЕ и Ко. В вопросах НАТО, ЕС Зеленский и Ко способны сами работать напрямую с представителями данных организаций...
А може рознесемо в пух і прах вашу позицію типу - все вирішують верхи? Отже Якщо ПАП був верхами а Зе став - це не заперечує того ,що ПАП має а - знання б - ресурси в - бажання зробити так,щоб Зе продовжував його політику ,при цьому дозволяючи Зе заявляти що він веде свою власну. А мені і таким як я - все одно прізвище,якому будуть приписані ті чи інші здобутки Нехай Зеленський приведе нас в Європу швидше ніж це міг зробити Порошенко... я тільки за.
Для того, чтобы *разносить в пух и прах* нужно сначала правильно представить о чём вообще была эта теория.
А так Вы *разнесли* что-то своё))
З.Ы. всё решать может только Бог. Все остальные ограничены рамками.
budivelnik написав:Твоя флюгерна ольгінська здатність мімікрувати - мене особисто не вражає, тому не пробуй на моїх повідомленнях створювати собі капітал..будеш тиканий носом у свої ж фекалії
Ухаха - budivelnik за отсутствием аргументов снова взялся голыми руками за фекалии Что же касается твоих постов - на них можно сделать капитал только одним способом - высмеивая и веселя аудиторию! Но это не ко мне...
budivelnik написав:Іншим читачам нагадаю повідомлення зрадіо про які він помовчує 1 Його Страшилка про відсутність транзиту і не професійність Коболєва - станом на сьогодні не тільки розбита, але й чітко показує високопрофесіоналізм наших керівниківв Нафтогазу, діями яких грязьпром змушений пропонувати все кращі і кращі умови для україни..вже давно не йдеться про шантаж ,вже давно погодились виплатити 3 млрд доларів(а чучелом(грошима) чи тушкою(газом) для нас все одно)
Не нужно "нагадувати" своими словами - лучше взять и процитировать:
zРадио написав:Теперь по сути - Газпром пойдет со своими хотелками туда же, куда и Нефтегаз со своими. Я тебе напомню, что мы тоже выдвинули россиянам изначально невыполнимые условия - send or pay на 80 млрд кубов в год продолжительностью 10 лет, плюс выплата долга, плюс новые судебные разбирательства. Такова практика коммерческих переговоров - закладывать пространство для отступления.
Сделка может состояться только на компромиссных для обеих сторон условиях - я бы назвал эти условия примерно следующими: гарантия прокачки 40-50 млрд кубов в год на 5-10 лет, плюс компенсация долга бесплатным объемом газа, или существенной скидкой на покупку газа.
Если такие (плюс-минус) условия РФ забракует, то падать ниц нет смысла - эксплуатация трубы тоже денег стоит...
budivelnik написав:2 Постійні звинувачування всіх урядів України у всіх можливих і не можливих гріхах...
Ой-вэй - как то уж очень обще. Потрудись раскрыть "звинувачення у неможливих гріхах". Только снова таки - моими цитатами, а не твоими выдумками. Да, и "неможливих" - прилагательное, которое следует писать слитно. В следующий раз, как заикнешься поучать других за язык, вспомни уровень, на котором сам владеешь украинским!
budivelnik написав:Так Порошенко і Зеленський - не ангели Але перший - зупинив пуйла і розвернув напрямок в Європу
Я вважаю інакше. Не зупинив, а здав Крим і частину Донбасу. Це факт очевидний. А є і підозра, що свідомо здав, з корисливих мотивів. З приводу зміни курсу у напрямку до євроатлантичної інтеграції, теж сумнівно. Лише декларації без реального наповнення. Форма без змісту. Роки втрачених можливостей.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.