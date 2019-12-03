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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4794479547964797> Додано: Вів 03 гру, 2019 22:22 detroytred написав: Тут часто многих попрекали -- дескать, что вы о Порошенко вспоминаете....

А оно вон как))

Серый кардинал почти нарисовывается.

Не думаю, что ПАП и Ко играют решающую роль во влиянии на некоторые решения ЗЕ и Ко.

В вопросах НАТО, ЕС Зеленский и Ко способны сами работать напрямую с представителями данных организаций... Тут часто многих попрекали -- дескать, что вы о Порошенко вспоминаете....А оно вон как))Серый кардинал почти нарисовывается.Не думаю, что ПАП и Ко играют решающую роль во влиянии на некоторые решения ЗЕ и Ко.В вопросах НАТО, ЕС Зеленский и Ко способны сами работать напрямую с представителями данных организаций... А може рознесемо в пух і прах вашу позицію типу - все вирішують верхи?

Отже

Якщо ПАП був верхами а Зе став - це не заперечує того ,що ПАП має

а - знання

б - ресурси

в - бажання

зробити так,щоб Зе продовжував його політику ,при цьому дозволяючи Зе заявляти що він веде свою власну.

А мені і таким як я - все одно прізвище,якому будуть приписані ті чи інші здобутки

Нехай Зеленський приведе нас в Європу швидше ніж це міг зробити Порошенко... я тільки за. А може рознесемо в пух і прах вашу позицію типу - все вирішують верхи?ОтжеЯкщо ПАП був верхами а Зе став - це не заперечує того ,що ПАП маєа - знанняб - ресурсив - бажаннязробити так,щоб Зе продовжував його політику ,при цьому дозволяючи Зе заявляти що він веде свою власну.А мені і таким як я - все одно прізвище,якому будуть приписані ті чи інші здобуткиНехай Зеленський приведе нас в Європу швидше ніж це міг зробити Порошенко... я тільки за. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21666 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 22:56 detroytred написав: Тут часто многих попрекали -- дескать, что вы о Порошенко вспоминаете....



А оно вон как))

Серый кардинал почти нарисовывается.



Не думаю, что ПАП и Ко играют решающую роль во влиянии на некоторые решения ЗЕ и Ко.

В вопросах НАТО, ЕС Зеленский и Ко способны сами работать напрямую с представителями данных организаций... Тут часто многих попрекали -- дескать, что вы о Порошенко вспоминаете....А оно вон как))Серый кардинал почти нарисовывается.Не думаю, что ПАП и Ко играют решающую роль во влиянии на некоторые решения ЗЕ и Ко.В вопросах НАТО, ЕС Зеленский и Ко способны сами работать напрямую с представителями данных организаций...

Всё же стоит вернуться к результату, что отображается системно в "бытовухе":

http://kontrakty.ua/article/147048

В Мелитополе бродяги захватили квартиры военных

Девятиэтажка в центре Мелитополя - долгострой со стажем.



Квартиры, которые строили для военных, захватили бродяги. В Мелитополе разрушается многоэтажка, где новоселье должны были отпраздновать еще 15 лет назад. В начале двухтысячных бюджетные деньги на строительство украли мошенники. А дополнительные средства Министерство обороны на завершение работ так и не нашло.



Долгострою в Мелитополе почти двадцать лет. Здесь должны были жить бывшие военные, а поселились бездомные.



Половину двора превратили в помойку, что изрядно возмущает жителей соседних домов.



"Грязь, и что там делается, какая обстановка. Буквально неделю назад мертвый мужчина там был", – делится Александра Сапарова, жительница Мелитополя.



Девятиэтажка в центре Мелитополя – долгострой со стажем. Строить начали в восьмидесятых, а в начале двухтысячных заселили только три подъезда. Другие два, недостроенные, приобрело Минобороны для обеспечения жильем уволенных военных. Семьдесят квартир должны были сдать еще 15 лет назад, даже выдали ордера, но работы остановили. С тех пор пустые квартиры грабят мародеры и похитители металла. Председатель домового комитета опасается, что дом не выдержит.



"Он может завалиться. Эти два подъезда. Сети там уже разрушены, все полностью, ничего нету: ни теплосетей, ни канализации, ни воды, ни электричества. Все это вынесли", – говорит Станислав Бизуля, житель Мелитополя.



Владельцы квартир много лет пишут жалобы – обращаются к местной власти, Минобороны и первым руководителям страны. Но тщетно, рассказал один из владельцев – Владимир Шибаев.



"На сегодняшний день, насколько я знаю, по этому дому вообще нет никакого решения", – говорит он.



Тяжелое финансовое положение не дает завершить строительство – так ответили на запрос "Сегодня" в Министерстве обороны. Собственных денег нет, поэтому предлагают мэрии забрать долгострой.



"По состоянию на данный момент затруднительное финансовое положение не позволяет за свой счет ввести в эксплуатацию незавершенное строительство этого жилого дома. Решением вопроса является передача объекта в коммунальную собственность территориальной громады Мелитополя", – отметили в ведомстве.



Это предложение не ново, его даже сессия горсовета приняла, говорят в мелитопольской мэрии. Но недострой не отдает именно Минобороны.



"Минобороны ссылается на законодательство о передаче имущества. Данный объект находится в перечне незавершенных объектов Министерства обороны. Пока он там находится, Министерство обороны не может технически нам его передать. Они не имеют права", – объясняет Дмитрий Котлов, начальник управления коммунальной собственности Мелитопольского городского совета в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».



Ситуация патовая, а подъезды стоят в том же состоянии, которое было 20 лет назад.



Между тем полиция до сих пор расследует, куда делись бюджетные деньги, предназначавшиеся для строительства.



По основной версии, в 2004 году их украл подрядчик, который был в сговоре с должностными лицами Министерства обороны. Однако, как сообщили в местной полиции, виновные до сих пор не установлены. 03.12.2019Квартиры, которые строили для военных, захватили бродяги. В Мелитополе разрушается многоэтажка,В начале двухтысячных бюджетные деньги на строительство украли мошенники. А дополнительные средства Министерство обороны на завершение работ так и не нашло.Долгострою в Мелитополе почти двадцать лет. Здесь должны были жить бывшие военные, а поселились бездомные.Половину двора превратили в помойку, что изрядно возмущает жителей соседних домов."Грязь, и что там делается, какая обстановка. Буквально неделю назад мертвый мужчина там был", – делится Александра Сапарова, жительница Мелитополя.Девятиэтажка в центре Мелитополя – долгострой со стажем. Строить начали в восьмидесятых, а в начале двухтысячных заселили только три подъезда. Другие два, недостроенные, приобрело Минобороны для обеспечения жильем уволенных военных. Семьдесят квартир должны были сдать еще 15 лет назад, даже выдали ордера, но работы остановили. С тех пор пустые квартиры грабят мародеры и похитители металла. Председатель домового комитета опасается, что дом не выдержит."Он может завалиться. Эти два подъезда. Сети там уже разрушены, все полностью, ничего нету: ни теплосетей, ни канализации, ни воды, ни электричества. Все это вынесли", – говорит Станислав Бизуля, житель Мелитополя.Владельцы квартир много лет пишут жалобы – обращаются к местной власти, Минобороны и первым руководителям страны. Но тщетно, рассказал один из владельцев – Владимир Шибаев."На сегодняшний день, насколько я знаю, по этому дому вообще нет никакого решения", – говорит он.Тяжелое финансовое положение не дает завершить строительство – так ответили на запрос "Сегодня" в Министерстве обороны. Собственных денег нет, поэтому предлагают мэрии забрать долгострой."По состоянию на данный момент затруднительное финансовое положение не позволяет за свой счет ввести в эксплуатацию незавершенное строительство этого жилого дома. Решением вопроса является передача объекта в коммунальную собственность территориальной громады Мелитополя", – отметили в ведомстве.Это предложение не ново, его даже сессия горсовета приняла, говорят в мелитопольской мэрии. Но недострой не отдает именно Минобороны."Минобороны ссылается на законодательство о передаче имущества. Данный объект находится в перечне незавершенных объектов Министерства обороны. Пока он там находится, Министерство обороны не может технически нам его передать. Они не имеют права", – объясняет Дмитрий Котлов, начальник управления коммунальной собственности Мелитопольского городского совета в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».По основной версии, в 2004 году их украл подрядчик, который был в сговоре с должностными лицами Министерства обороны. Однако, как сообщили в местной полиции, виновные до сих пор не установлены.



Главное, что во время украли.

Прошу обратить внимание на ДАТЫ. Всё же стоит вернуться к результату, что отображается системно в "бытовухе":Главное, что во время украли.Прошу обратить внимание на ДАТЫ. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7305 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 23:00 budivelnik написав: detroytred написав: Тут часто многих попрекали -- дескать, что вы о Порошенко вспоминаете....

А оно вон как))

Серый кардинал почти нарисовывается.

Не думаю, что ПАП и Ко играют решающую роль во влиянии на некоторые решения ЗЕ и Ко.

В вопросах НАТО, ЕС Зеленский и Ко способны сами работать напрямую с представителями данных организаций... Тут часто многих попрекали -- дескать, что вы о Порошенко вспоминаете....А оно вон как))Серый кардинал почти нарисовывается.Не думаю, что ПАП и Ко играют решающую роль во влиянии на некоторые решения ЗЕ и Ко.В вопросах НАТО, ЕС Зеленский и Ко способны сами работать напрямую с представителями данных организаций... А може рознесемо в пух і прах вашу позицію типу - все вирішують верхи?

Отже

Якщо ПАП був верхами а Зе став - це не заперечує того ,що ПАП має

а - знання

б - ресурси

в - бажання

зробити так,щоб Зе продовжував його політику ,при цьому дозволяючи Зе заявляти що він веде свою власну.

А мені і таким як я - все одно прізвище,якому будуть приписані ті чи інші здобутки

Нехай Зеленський приведе нас в Європу швидше ніж це міг зробити Порошенко... я тільки за. А може рознесемо в пух і прах вашу позицію типу - все вирішують верхи?ОтжеЯкщо ПАП був верхами а Зе став - це не заперечує того ,що ПАП маєа - знанняб - ресурсив - бажаннязробити так,щоб Зе продовжував його політику ,при цьому дозволяючи Зе заявляти що він веде свою власну.А мені і таким як я - все одно прізвище,якому будуть приписані ті чи інші здобуткиНехай Зеленський приведе нас в Європу швидше ніж це міг зробити Порошенко... я тільки за.

Для того, чтобы *разносить в пух и прах* нужно сначала правильно представить о чём вообще была эта теория.



А так Вы *разнесли* что-то своё))



З.Ы. всё решать может только Бог. Все остальные ограничены рамками. Для того, чтобы *разносить в пух и прах* нужно сначала правильно представить о чём вообще была эта теория.А так Вы *разнесли* что-то своё))З.Ы. всё решать может только Бог. Все остальные ограничены рамками. detroytred

Повідомлень: 22644 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 23:16 budivelnik написав: Твоя флюгерна ольгінська здатність мімікрувати - мене особисто не вражає, тому не пробуй на моїх повідомленнях створювати собі капітал..будеш тиканий носом у свої ж фекалії

Твоя флюгерна ольгінська здатність мімікрувати - мене особисто не вражає, тому не пробуй на моїх повідомленнях створювати собі капітал..будеш тиканий носом у свої ж фекалії



Ухаха - budivelnik за отсутствием аргументов снова взялся голыми руками за фекалии Что же касается твоих постов - на них можно сделать капитал только одним способом - высмеивая и веселя аудиторию! Но это не ко мне...



budivelnik написав: Іншим читачам нагадаю повідомлення зрадіо про які він помовчує

1 Його Страшилка про відсутність транзиту і не професійність Коболєва - станом на сьогодні не тільки розбита, але й чітко показує високопрофесіоналізм наших керівниківв Нафтогазу, діями яких грязьпром змушений пропонувати все кращі і кращі умови для україни..вже давно не йдеться про шантаж ,вже давно погодились виплатити 3 млрд доларів(а чучелом(грошима) чи тушкою(газом) для нас все одно)

Іншим читачам нагадаю повідомлення зрадіо про які він помовчує1 Його Страшилка про відсутність транзиту і не професійність Коболєва - станом на сьогодні не тільки розбита, але й чітко показує високопрофесіоналізм наших керівниківв Нафтогазу, діями яких грязьпром змушений пропонувати все кращі і кращі умови для україни..вже давно не йдеться про шантаж ,вже давно погодились виплатити 3 млрд доларів(а чучелом(грошима) чи тушкою(газом) для нас все одно)



Не нужно "нагадувати" своими словами - лучше взять и процитировать:



zРадио написав: Теперь по сути - Газпром пойдет со своими хотелками туда же, куда и Нефтегаз со своими. Я тебе напомню, что мы тоже выдвинули россиянам изначально невыполнимые условия - send or pay на 80 млрд кубов в год продолжительностью 10 лет, плюс выплата долга, плюс новые судебные разбирательства. Такова практика коммерческих переговоров - закладывать пространство для отступления.



Сделка может состояться только на компромиссных для обеих сторон условиях - я бы назвал эти условия примерно следующими: гарантия прокачки 40-50 млрд кубов в год на 5-10 лет, плюс компенсация долга бесплатным объемом газа, или существенной скидкой на покупку газа.



Если такие (плюс-минус) условия РФ забракует, то падать ниц нет смысла - эксплуатация трубы тоже денег стоит... Теперь по сути - Газпром пойдет со своими хотелками туда же, куда и Нефтегаз со своими. Я тебе напомню, что мы тоже выдвинули россиянам изначально невыполнимые условия - send or pay на 80 млрд кубов в год продолжительностью 10 лет, плюс выплата долга, плюс новые судебные разбирательства. Такова практика коммерческих переговоров - закладывать пространство для отступления.Сделка может состояться только на компромиссных для обеих сторон условиях - я бы назвал эти условия примерно следующими: гарантия прокачки 40-50 млрд кубов в год на 5-10 лет, плюс компенсация долга бесплатным объемом газа, или существенной скидкой на покупку газа.Если такие (плюс-минус) условия РФ забракует, то падать ниц нет смысла - эксплуатация трубы тоже денег стоит...



Політичні дискусії



budivelnik написав: 2 Постійні звинувачування всіх урядів України у всіх можливих і не можливих гріхах...

2 Постійні звинувачування всіх урядів України у всіх можливих і не можливих гріхах...



Ой-вэй - как то уж очень обще. Потрудись раскрыть "звинувачення у неможливих гріхах". Только снова таки - моими цитатами, а не твоими выдумками. Да, и "неможливих" - прилагательное, которое следует писать слитно. В следующий раз, как заикнешься поучать других за язык, вспомни уровень, на котором сам владеешь украинским! Ухаха -за отсутствием аргументов снова взялся голыми руками за фекалииЧто же касается твоих постов - на них можно сделать капитал только одним способом - высмеивая и веселя аудиторию! Но это не ко мне...Не нужно "нагадувати" своими словами - лучше взять и процитировать:Ой-вэй - как то уж очень обще. Потрудись раскрыть "звинувачення у неможливих гріхах". Только снова таки - моими цитатами, а не твоими выдумками. Да, и "неможливих" - прилагательное, которое следует писать слитно. В следующий раз, как заикнешься поучать других за язык, вспомни уровень, на котором сам владеешь украинским! zРадио

Повідомлень: 4273 З нами з: 02.05.18 Подякував: 822 раз. Подякували: 1934 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 23:24 budivelnik написав: Так Порошенко і Зеленський - не ангели

Але перший - зупинив пуйла і розвернув напрямок в Європу

Так Порошенко і Зеленський - не ангелиАлеі розвернув напрямок в Європу

Я вважаю інакше. Не зупинив, а здав Крим і частину Донбасу. Це факт очевидний. А є і підозра, що свідомо здав, з корисливих мотивів. З приводу зміни курсу у напрямку до євроатлантичної інтеграції, теж сумнівно. Лише декларації без реального наповнення. Форма без змісту. Роки втрачених можливостей.

Я вважаю інакше. Не зупинив, а здав Крим і частину Донбасу. Це факт очевидний. А є і підозра, що свідомо здав, з корисливих мотивів. З приводу зміни курсу у напрямку до євроатлантичної інтеграції, теж сумнівно. Лише декларації без реального наповнення. Форма без змісту. Роки втрачених можливостей. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27145 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1878 раз. Подякували: 2066 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 23:50 Козак-характерник написав: budivelnik написав: Так Порошенко і Зеленський - не ангели

Але перший - зупинив пуйла і розвернув напрямок в Європу

Так Порошенко і Зеленський - не ангелиАлеі розвернув напрямок в Європу

Я вважаю інакше. Не зупинив, а здав Крим і частину Донбасу. Це факт очевидний. А є і підозра, що свідомо здав, з корисливих мотивів. З приводу зміни курсу у напрямку до євроатлантичної інтеграції, теж сумнівно. Лише декларації без реального наповнення. Форма без змісту. Роки втрачених можливостей.

Я вважаю інакше. Не зупинив, а здав Крим і частину Донбасу. Це факт очевидний. А є і підозра, що свідомо здав, з корисливих мотивів. З приводу зміни курсу у напрямку до євроатлантичної інтеграції, теж сумнівно. Лише декларації без реального наповнення. Форма без змісту. Роки втрачених можливостей.



Крым сдали Турчинов и Яценюк, не Порошенко. И эта же сдача повлекла за собой начало войны на Донбассе. Так что, объективно, глобальной вины Порошенко за этим нет - разве что вина участника майдана за ослабление страны, позволившего врагу нанести удар.



Но то, что приписывает Порошенко budivelnik - это прям притча во языцех "Развернул направление в Европу"... ухаха... развернул направление в Европу Янык, подготовившй весь пакет документов, на которых Порошенко только галочки поставил. То, что Янык пытался торговаться с ЕС за лучшие условия для Украины, и никакой дружбой с путиным тогда еще не пахло, budivelnik предпочел забыть! Ему так легче. Но хронология то очевидная - целовать ноги путину Янык бросился только тогда, когда ЕС, наблюдая, как радикалы давят на украинскую власть, отказался пересматривать условия. И ведь правы (для себя) оказались европейские бюрократы - Порошенко и не пискнул, подписав все в первоначальном виде! Крым сдали Турчинов и Яценюк, не Порошенко. И эта же сдача повлекла за собой начало войны на Донбассе. Так что, объективно, глобальной вины Порошенко за этим нет - разве что вина участника майдана за ослабление страны, позволившего врагу нанести удар.Но то, что приписывает Порошенко budivelnik - это прям притча во языцех"Развернул направление в Европу"... ухаха... развернул направление в Европу Янык, подготовившй весь пакет документов, на которых Порошенко только галочки поставил. То, что Янык пытался торговаться с ЕС за лучшие условия для Украины, и никакой дружбой с путиным тогда еще не пахло, budivelnik предпочел забыть! Ему так легче. Но хронология то очевидная - целовать ноги путину Янык бросился только тогда, когда ЕС, наблюдая, как радикалы давят на украинскую власть, отказался пересматривать условия. И ведь правы (для себя) оказались европейские бюрократы - Порошенко и не пискнул, подписав все в первоначальном виде! zРадио

Повідомлень: 4273 З нами з: 02.05.18 Подякував: 822 раз. Подякували: 1934 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 03 гру, 2019 23:58 zРадио написав: Крым сдали Турчинов и Яценюк, не Порошенко. И эта же сдача повлекла за собой начало войны на Донбассе. Так что, объективно, глобальной вины Порошенко за этим нет - разве что вина участника майдана за ослабление страны, позволившего врагу нанести удар.

Крым сдали Турчинов и Яценюк, не Порошенко. И эта же сдача повлекла за собой начало войны на Донбассе. Так что, объективно, глобальной вины Порошенко за этим нет - разве что вина участника майдана за ослабление страны, позволившего врагу нанести удар.

Гарна відмазка. Але я не про де юре, а по факту. Це все одна шайка-лєйка. Всі вони пов'язані між собою і в курсі всіх справ були. Навіть якщо припустити, що Порошенко не мав стосунку до задачі Криму на початковому етапі війни (так і не оголошеної), то потім він мав всі можливості, щоб повернути Крим і відновити територіальну цілісність. Але вмиротворення агресора і призвело до зростання апетиту пуйла. Як наслідок - агресія на Донбасі. Найжалюгідніше те, що ганьбу і поразки, ці бандюки намагаються обгорнути у обгортку "перемог". Але тверезо мислячим очевидно, що програє той, хто втрачає території, а перемога в того, хто прирощує землі. Гарна відмазка.Але я не про де юре, а по факту. Це все одна шайка-лєйка. Всі вони пов'язані між собою і в курсі всіх справ були. Навіть якщо припустити, що Порошенко не мав стосунку до задачі Криму на початковому етапі війни (так і не оголошеної), то потім він мав всі можливості, щоб повернути Крим і відновити територіальну цілісність. Але вмиротворення агресора і призвело до зростання апетиту пуйла. Як наслідок - агресія на Донбасі. Найжалюгідніше те, що ганьбу і поразки, ці бандюки намагаються обгорнути у обгортку "перемог". Але тверезо мислячим очевидно, що програє той, хто втрачає території, а перемога в того, хто прирощує землі. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 04 гру, 2019 00:05, всього редагувалось 2 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27145 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1878 раз. Подякували: 2066 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 00:05 Козак-характерник написав: zРадио написав: Крым сдали Турчинов и Яценюк, не Порошенко. И эта же сдача повлекла за собой начало войны на Донбассе. Так что, объективно, глобальной вины Порошенко за этим нет - разве что вина участника майдана за ослабление страны, позволившего врагу нанести удар.

Крым сдали Турчинов и Яценюк, не Порошенко. И эта же сдача повлекла за собой начало войны на Донбассе. Так что, объективно, глобальной вины Порошенко за этим нет - разве что вина участника майдана за ослабление страны, позволившего врагу нанести удар.

Гарна відмазка. Це все одна шайка-лєйка. Всі вони пов'язані між собою і в курсі всіх справ були. Навіть якщо припустити, що Порошенко не мав стосунку до задачі Криму на початковому етапі війни (так і не оголошеної), то потім він мав всі можливості, щоб повернути Крим і відновити територіальну цілісність. А вмиротворення агресора і призвело до зростання апетиту пуйла. Як наслідок - агресія на Донбасі. Гарна відмазка.Це все одна шайка-лєйка. Всі вони пов'язані між собою і в курсі всіх справ були. Навіть якщо припустити, що Порошенко не мав стосунку до задачі Криму на початковому етапі війни (так і не оголошеної), то потім він мав всі можливості, щоб повернути Крим і відновити територіальну цілісність. А вмиротворення агресора і призвело до зростання апетиту пуйла. Як наслідок - агресія на Донбасі.



Я и отметил всю шайку-лейку авантюристов - лидеров майдана. Но дальше уже ответственность не коллективная, а персональная.



И Порошенко в конце мая 2014-го (когда стал президентом) уже никак не мог вернуть Крым, на то время интегрированный РФ-ией в состав федерации.



За что по Крыму ответственнен Порошенко, так это за его деинтеграцию - ведь можно было демонстрировать крымчанам желание их вернуть, а не им отомстить. Но Порошенко повел политику по совковому варианту "мы вас заставим родину любить" Я и отметил всю шайку-лейку авантюристов - лидеров майдана. Но дальше уже ответственность не коллективная, а персональная.И Порошенко в конце мая 2014-го (когда стал президентом) уже никак не мог вернуть Крым, на то время интегрированный РФ-ией в состав федерации.За что по Крыму ответственнен Порошенко, так это за его деинтеграцию - ведь можно было демонстрировать крымчанам желание их вернуть, а не им отомстить. Но Порошенко повел политику по совковому варианту "мы вас заставим родину любить" zРадио

Повідомлень: 4273 З нами з: 02.05.18 Подякував: 822 раз. Подякували: 1934 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 00:10 zРадио написав: Я и отметил всю шайку-лейку авантюристов - лидеров майдана. Но дальше уже ответственность не коллективная, а персональная.



И Порошенко в конце мая 2014-го (когда стал президентом) уже никак не мог вернуть Крым, на то время интегрированный РФ-ией в состав федерации.



За что по Крыму ответственнен Порошенко, так это за его деинтеграцию - ведь можно было демонстрировать крымчанам желание их вернуть, а не вражду. Но Порошенко повел политику по совковому варианту "мы вас заставим родину любить" Я и отметил всю шайку-лейку авантюристов - лидеров майдана. Но дальше уже ответственность не коллективная, а персональная.И Порошенко в конце мая 2014-го (когда стал президентом) уже никак не мог вернуть Крым, на то время интегрированный РФ-ией в состав федерации.За что по Крыму ответственнен Порошенко, так это за его деинтеграцию - ведь можно было демонстрировать крымчанам желание их вернуть, а не вражду. Но Порошенко повел политику по совковому варианту "мы вас заставим родину любить"

Ну ми ж не про де юре, а так, на хлопський розум гутаримо, по свійські. Я балакаю так, як бачу цю ситуацію своїми очима. Ніхто мене ніколи не переконає, що втрата територій - це перемога. Це тільки затьмарений розум може таке придумати, натягнути сову на глобус. Втрата територій - це поразка у війні. Прирощення територій - це перемога. А нафантазувати собі уявні "перемоги" і загорнути їх у відповідну ідеологічну обгортку, тут спєци є. Панове, бандити, ви обісралися! Вас принизили привселюдно. Знайшовся зубатіший бандюк, ніж ви, ниці боягузи! Це ж не комєрсов трусити, а воювати по справжньому треба. І нас вони зганьбили теж, принизили. Всі ми опущенці тепер, поки своє не повернемо на базу: Крим і частину Донбасу! Ну ми ж не про де юре, а так, на хлопський розум гутаримо, по свійські.Я балакаю так, як бачу цю ситуацію своїми очима. Ніхто мене ніколи не переконає, що втрата територій - це перемога. Це тільки затьмарений розум може таке придумати, натягнути сову на глобус.Втрата територій - це поразка у війні. Прирощення територій - це перемога. А нафантазувати собі уявні "перемоги" і загорнути їх у відповідну ідеологічну обгортку, тут спєци є. Панове, бандити, ви обісралися! Вас принизили привселюдно. Знайшовся зубатіший бандюк, ніж ви, ниці боягузи! Це ж не комєрсов трусити, а воювати по справжньому треба. І нас вони зганьбили теж, принизили. Всі ми опущенці тепер, поки своє не повернемо на базу: Крим і частину Донбасу! Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 04 гру, 2019 00:18, всього редагувалось 1 раз. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27145 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1878 раз. Подякували: 2066 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 00:16 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: На мій погляд -Зеленському чітко показали ,що путін не залежно від будь-яких здач інтересів України Зеленським - змістить останнього ,шляхом дестабілізації України... На мій погляд -Зеленському чітко показали ,щоне залежно від будь-яких здач інтересів України Зеленським -...

Вы серьезно считаете, что те форумчане, которые выступают против Зеленского, те праворадикалы, что устраивают "акции" у администрации Президента, у судов, где рассматриваются уголовные дела, их не устраивающие, выступления Фарион, Федины, "Маруси", что они действуют по указанию Путина?



Разве эти действия (акции) не являются дестабилизацией обстановки в Украине?



Досрочная отставка Президента Украины под давлением "улицы" как раз и есть дестабилизация Украины.



P.S.

Андрей Лаврега, позывной "Тихий" - подозреваемый в убийстве ребенка... Доброволец, нигде не оформленный, который стал кавалером ордена "За мужество" 3-й степени в 19 лет за экстраординарные боевые заслуги. Он был снайпером в батальоне "Аратта" Украинской добровольческой армии

...

К сожалению, наше государство не уделяет внимания социализации тех, кто прошел через многие боевые ситуации. Хотя это очень ценные люди. В нашей бюрократизированной системе таким людям нет места, никого не пытаются привлечь и удержать.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/ ... 5361130735



Другие случаи



Участники АТО признались в нападении на активистку Катерину Гандзюк, которое закончилось ее смертью.



Также именно ветеранов нанимали для покушения на экс-депутата Госдумы Андрея Вороненкова. В убийстве Амины Окуевой тоже есть след ветеранов.



Организаторы заказных убийств могут с легкостью вербовать для их выполнения участников добровольческого движения, которые принимали участие в боевых действиях, считает бывший народный депутат Игорь Мосийчук .



По его мнению, причиной этого является "низкий психологический барьер перед убийством человека, психологические расстройства, вызванные войной и отличием жизни в тылу, отсутствие работы и достойной заработной платы."

https://korrespondent.net/ukraine/41674 ... ve-rebenka



психологические расстройства, вызванные войной и отличием жизни в тылу, отсутствие работы и достойной заработной платы.

Золотые слова, только, к сожалению сказанные уже после того, как Мосийчук перестал быть депутатом. И он умалчивает о том, что ВР 8 созыва, 5-й Президент Украины, КМУ ничего не делали с 2014-го (кроме громких слов и пустых обещаний) для того, чтобы таких психологических расстройств у защитников Украины не было.



Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. (с)

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_win ... 0%B2%D1%80 Вы серьезно считаете, что те форумчане, которые выступают против Зеленского, те праворадикалы, что устраивают "акции" у администрации Президента, у судов, где рассматриваются уголовные дела, их не устраивающие, выступления Фарион, Федины, "Маруси", что они действуют по указанию Путина?Разве эти действия (акции) не являются дестабилизацией обстановки в Украине?отставка Президента Украиныкак раз и есть дестабилизация Украины.P.S.Золотые слова, только, к сожалению сказанные уже после того, как Мосийчук перестал быть депутатом. И он умалчивает о том, что ВР 8 созыва, 5-й Президент Украины, КМУ ничего не делали с 2014-го (кроме громких слов и пустых обещаний) для того, чтобы таких психологических расстройств у защитников Украины не было. yanyura Повідомлень: 5122 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4794479547964797> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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