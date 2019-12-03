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В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение 28 ноября 2019
Закон № 263-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов» был вчера опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины".
Этим законом Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 368-5 «Незаконное обогащение». Она предусматривает, что приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Посмотрим, как ответит на это Конституционный суд. Ранее он, по представлению 59 депутатов, признал подобный закон противоречащим Конституции.
Полный список этих 59 депутатов (23 члена фракции "Народного фронта", 11 депутатов от БПП, 11 из группы "Видродження", 10 представителей "Оппозиционного блока", трое членов депутатской группы "Воля народа" и один член фракции "Радикальной партии") на https://lb.ua/news/2017/12/29/386131_59 ... tatyu.html
detroytred написав: Фишка в том, что моральные качества ЗЕ оказались тоже ведь низкими. Свой личный непрофессионализм ЗЕ мог компенсировать, обратившись к специалистам. Например: Я смотрел интервью Бессмертного. Он однозначно был готов и выразил желание работать ... но у ЗЕ оказались иные предпочтения. Самое хреное, что я вижу от ЗЕ - он полностью похоронит даже мизерные шансы на появление новых, но в отличие от него порядочных, лиц в будущем. То есть шанс на быстрые изменения. Потому что специально не придается значение такому моменту -- общество требовало не просто новых лиц, а по умолчанию -- естественно, имеющих более высокие моральные качества и (или) государственные интересы. Всё свели к банально якобы только новым лицам. Кстати, специально или нет, но именно такое новое))) лицо отлично сыграло на руку всем старым лицам для их будущего.
Напомнили, как я спорил с одним поклонником Зе перед выборами. Его довод был: "но ведь он из очень порядочной семьи"
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
zРадио написав: Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий. Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко Ну не абсурд?..
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко (кто-то, помнится, даже разводил бодягу о путче ). Это всё равно, что приписывать "порохоботам" желание воевать с РФ до победного конца.
Так у Вас же в подписи стоит "воинствующее меньшинство".
Это означает - против избрания Зе, не более. Слово "воинствующее" не обязательно понимать в смысле военных действий. Тем более, что это цитата. Откуда - не помню.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество