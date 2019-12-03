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#<1 ... 4794479547964797 Додано: Сер 04 гру, 2019 00:45 pesikot.

В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение

28 ноября 2019



Закон № 263-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов» был вчера опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины".



Этим законом Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 368-5 «Незаконное обогащение». Она предусматривает, что приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

https://www.unian.net/politics/10771571 ... henie.html



Посмотрим, как ответит на это Конституционный суд. Ранее он, по представлению 59 депутатов, признал подобный закон противоречащим Конституции.



Полный список этих 59 депутатов (23 члена фракции "Народного фронта", 11 депутатов от БПП, 11 из группы "Видродження", 10 представителей "Оппозиционного блока", трое членов депутатской группы "Воля народа" и один член фракции "Радикальной партии") на https://lb.ua/news/2017/12/29/386131_59 ... tatyu.html О чем умолчал в своих "Ітогі подвєдьом."Посмотрим, как ответит на это Конституционный суд. Ранее он, по представлению 59 депутатов, признал подобный закон противоречащим Конституции.Полный список этих 59 депутатов (23 члена фракции "Народного фронта", 11 депутатов от БПП, 11 из группы "Видродження", 10 представителей "Оппозиционного блока", трое членов депутатской группы "Воля народа" и один член фракции "Радикальной партии") на yanyura Повідомлень: 5122 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1221 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 00:47 detroytred написав: Фишка в том, что моральные качества ЗЕ оказались тоже ведь низкими.

Свой личный непрофессионализм ЗЕ мог компенсировать, обратившись к специалистам.

Например:

Я смотрел интервью Бессмертного. Он однозначно был готов и выразил желание работать ... но у ЗЕ оказались иные предпочтения.

Самое хреное, что я вижу от ЗЕ - он полностью похоронит даже мизерные шансы на появление новых, но в отличие от него порядочных, лиц в будущем.

То есть шанс на быстрые изменения.

Потому что специально не придается значение такому моменту -- общество требовало не просто новых лиц, а по умолчанию -- естественно, имеющих более высокие моральные качества и (или) государственные интересы.

Всё свели к банально якобы только новым лицам.

Кстати, специально или нет, но именно такое новое))) лицо отлично сыграло на руку всем старым лицам для их будущего. Фишка в том, что моральные качества ЗЕ оказались тоже ведь низкими.Свой личный непрофессионализм ЗЕ мог компенсировать, обратившись к специалистам.Например:Я смотрел интервью Бессмертного. Он однозначно был готов и выразил желание работать ... но у ЗЕ оказались иные предпочтения.Самое хреное, что я вижу от ЗЕ - он полностью похоронит даже мизерные шансы на появление новых, но в отличие от него порядочных, лиц в будущем.То есть шанс на быстрые изменения.Потому что специально не придается значение такому моменту -- общество требовало не просто новых лиц, а по умолчанию -- естественно, имеющих более высокие моральные качества и (или) государственные интересы.Всё свели к банально якобы только новым лицам.Кстати, специально или нет, но именно такое новое))) лицо отлично сыграло на руку всем старым лицам для их будущего.

Напомнили, как я спорил с одним поклонником Зе перед выборами. Его довод был: "но ведь он из очень порядочной семьи" Напомнили, как я спорил с одним поклонником Зе перед выборами. Его довод был: "но ведь он из очень порядочной семьи" Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16469 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1585 раз. Подякували: 2543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 00:48 Аlександр написав: AlexxK написав: Это я больше Старикану на заметку. А то он бедный мучается, кушать-спать не может, все никак не может понять - кто такие 73%, проголосовавшие во втором туре за Зе (против По)? Это я больше Старикану на заметку. А то он бедный мучается, кушать-спать не может, все никак не может понять - кто такие 73%, проголосовавшие во втором туре за Зе (против По)? Федыные его моски Федыные его моски

Закусывать надо Закусывать надо Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16469 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1585 раз. Подякували: 2543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 00:58 M-A-X написав: Starikan написав: zРадио написав: Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.

Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко Ну не абсурд?.. Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать ПорошенкоНу не абсурд?.. Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко (кто-то, помнится, даже разводил бодягу о путче ). Это всё равно, что приписывать "порохоботам" желание воевать с РФ до победного конца. Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко (кто-то, помнится, даже разводил бодягу о путче). Это всё равно, что приписывать "порохоботам" желание воевать с РФ до победного конца. Так у Вас же в подписи стоит "воинствующее меньшинство". Так у Вас же в подписи стоит "воинствующее меньшинство".

Это означает - против избрания Зе, не более.

Слово "воинствующее" не обязательно понимать в смысле военных действий.

Тем более, что это цитата. Откуда - не помню. Это означает - против избрания Зе, не более.Слово "воинствующее" не обязательно понимать в смысле военных действий.Тем более, что это цитата. Откуда - не помню. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16469 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1585 раз. Подякували: 2543 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4794479547964797 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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