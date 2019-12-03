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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4795479647974798>
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:45

О чем умолчал в своих "Ітогі подвєдьом." pesikot.
В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение
28 ноября 2019

Закон № 263-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов» был вчера опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины".

Этим законом Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 368-5 «Незаконное обогащение». Она предусматривает, что приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

https://www.unian.net/politics/10771571 ... henie.html

Посмотрим, как ответит на это Конституционный суд. Ранее он, по представлению 59 депутатов, признал подобный закон противоречащим Конституции.

Полный список этих 59 депутатов (23 члена фракции "Народного фронта", 11 депутатов от БПП, 11 из группы "Видродження", 10 представителей "Оппозиционного блока", трое членов депутатской группы "Воля народа" и один член фракции "Радикальной партии") на https://lb.ua/news/2017/12/29/386131_59 ... tatyu.html
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:47

  detroytred написав: Фишка в том, что моральные качества ЗЕ оказались тоже ведь низкими.
Свой личный непрофессионализм ЗЕ мог компенсировать, обратившись к специалистам.
Например:
Я смотрел интервью Бессмертного. Он однозначно был готов и выразил желание работать ... но у ЗЕ оказались иные предпочтения.
Самое хреное, что я вижу от ЗЕ - он полностью похоронит даже мизерные шансы на появление новых, но в отличие от него порядочных, лиц в будущем.
То есть шанс на быстрые изменения.
Потому что специально не придается значение такому моменту -- общество требовало не просто новых лиц, а по умолчанию -- естественно, имеющих более высокие моральные качества и (или) государственные интересы.
Всё свели к банально якобы только новым лицам.
Кстати, специально или нет, но именно такое новое))) лицо отлично сыграло на руку всем старым лицам для их будущего.

Напомнили, как я спорил с одним поклонником Зе перед выборами. Его довод был: "но ведь он из очень порядочной семьи" :wink:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:48

  Аlександр написав:
  AlexxK написав:Это я больше Старикану на заметку. А то он бедный мучается, кушать-спать не может, все никак не может понять - кто такие 73%, проголосовавшие во втором туре за Зе (против По)?
Федыные его моски :mrgreen:

Закусывать надо :wink:
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:58

  M-A-X написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав: Да, и сколько можно о Порохе - попробовали, надежд не оправдал, пошли дальше. Попробовали Зеленского, пока надежд не оправдывает, не исправится - будет следующий.
Но порохоботам все не ймется... раз Зеленский - такой же шлак, давайте возвращать Порошенко :mrgreen: Ну не абсурд?..
Не надо повторять миф о желании вернуть Порошенко (кто-то, помнится, даже разводил бодягу о путче :mrgreen: ). Это всё равно, что приписывать "порохоботам" желание воевать с РФ до победного конца.
Так у Вас же в подписи стоит "воинствующее меньшинство".

Это означает - против избрания Зе, не более.
Слово "воинствующее" не обязательно понимать в смысле военных действий.
Тем более, что это цитата. Откуда - не помню.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 04:26

  detroytred написав:Я смотрел интервью Бессмертного. Он однозначно был готов и выразил желание работать ... но у ЗЕ оказались иные предпочтения.

Он уже работал руководителем контактной группы, результат - нулевой.

Самое хреное, что я вижу от ЗЕ - он полностью похоронит даже мизерные шансы на появление новых, но в отличие от него порядочных, лиц в будущем.
То есть шанс на быстрые изменения.

В чем непорядочность Зеленского?
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 04:29

  budivelnik написав:Я не знаю що пообіцяв Порошенко-Зеленському.але тільки що 285 голосів ЗА проголосували за підтвердження курсу на НАТО... вчасний і сильний крок

Что дает это голосование? Решение о вступление/невступлении в НАТО принимается на совсем другом уровне. А это пустышка, для того, чтобы успокоить людей вроде вас перед возможными компромиссными решениями на переговорах 9 декабря.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 04:35

  Козак-характерник написав:...Панове, бандити, ви обісралися! Вас принизили привселюдно. Знайшовся зубатіший бандюк, ніж ви, ниці боягузи! Це ж не комєрсов трусити, а воювати по справжньому треба. І нас вони зганьбили теж, принизили. Всі ми опущенці тепер, поки своє не повернемо на базу: Крим і частину Донбасу!

Вова :mrgreen:
ты, бегунец, с липовым белым билетом, снова призываешь возвращать территории с оружием в руках.
пока ты будешь продолжать воровать и наживаться в стране, не платя налогов.
учти, без тебя - никак не получится желаемое.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 04:40

  budivelnik написав:Нехай Зеленський приведе нас в Європу швидше ніж це міг зробити Порошенко... я тільки за.

Идеологические основы политики Порошенко: ура-патриотизм, навязывание обществу националистической идеологии, цензура в интернете и СМИ, запрет политических партий, поощрение доносительства, война с памятниками, внесудебные расправы над оппозиционными журналистами - не имеют ничего общего с Европой и европейскими ценностями. Последние - про толерантность, права человека, мультикультурость и мультиидеологичность, свободу слова и мысли, уважение к истории. Порошенковская модель общества - вполне азиатского типа, Зеленский же на словах по крайней мере выдвигает именно европейские ценности. Выбор между Порошенко и Зеленским по-сути был выбором между Азией и Европой.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 04:42

  zРадио написав:...Но это не ко мне...

к тебе, ольгинец, тоже скоро постучат...
Контррозвідники Служби безпеки України викрили в Одесі антиукраїнського агітатора, який поширював в інтернеті провокаційні матеріали.

https://magnolia-tv.com/news/25737-v-od ... rov=ukrnet
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 04:45

  mephala написав:
  Tegularius написав:При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013.

проїдаючи кредитні гроші або накопичення попередніх років завжди шикарно.
от тільки той хто не розуміє що свято має властивість закінчуватися - приречений жебракувати. звісно ж звинувачуючи в цьому інших а не себе.

ЗІ
знаю декількох таких. отримали спадок від батьків та все прогуляли. шикарно їм жилося декілька років. а як прогуляли - то тепер всі винні що їм погано живеться. бо ще й кредитори почали по "печени" давати.

Ну да, это всё папередники виноваты, как же я не учел такой шикарный контраргумент. :D
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