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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4795479647974798 Додано: Сер 04 гру, 2019 04:52 Tegularius написав: При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013. При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013.

мир вообще меняется. и теперь 6 лет - это как 15-20 ранее.

никто не гарантирует, что ваша должность завтра будет вообще востребована.

если есть такая проблема, то сознательные европейцы, к ценностям которых, по-вашему, ведёт нас всех бубочка, повышают квалификацию или вообще приобретают новую профессию.

для выживания и вне зависимости от политики партии в переходный период. мир вообще меняется. и теперь 6 лет - это как 15-20 ранее.никто не гарантирует, что ваша должность завтра будет вообще востребована.если есть такая проблема, то сознательные европейцы, к ценностям которых, по-вашему, ведёт нас всех бубочка, повышают квалификацию или вообще приобретают новую профессию.для выживания и вне зависимости от политики партии в переходный период. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14270 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1896 раз. Подякували: 4113 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 05:34 Yuri_T написав: Tegularius написав: При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013. При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013.

мир вообще меняется. и теперь 6 лет - это как 15-20 ранее.

никто не гарантирует, что ваша должность завтра будет вообще востребована.

если есть такая проблема, то сознательные европейцы, к ценностям которых, по-вашему, ведёт нас всех бубочка, повышают квалификацию или вообще приобретают новую профессию.

для выживания и вне зависимости от политики партии в переходный период. мир вообще меняется. и теперь 6 лет - это как 15-20 ранее.никто не гарантирует, что ваша должность завтра будет вообще востребована.если есть такая проблема, то сознательные европейцы, к ценностям которых, по-вашему, ведёт нас всех бубочка, повышают квалификацию или вообще приобретают новую профессию.для выживания и вне зависимости от политики партии в переходный период.

Не стоит переводить стрелки, меня вполне устраивает моя профессия, просто мне не за что быть благодарным Порошенко, при котором я стал жить хуже чем до него. Даже доходы от депозитов при нем упали из-за 20% налога, к тому же они стали невозвратными. Вижу только один плюс - безвиз: стало можно ездить в Европу без волокиты с документами и визового сбора. Но этот плюс несопоставим с минусами.

Вообще можете назвать категории граждан, жизнь которых улучшилась при Порошенко, не считая получивших власть политиков, чиновников, их членов семей и волонтеров АТО? Не стоит переводить стрелки, меня вполне устраивает моя профессия, просто мне не за что быть благодарным Порошенко, при котором я стал жить хуже чем до него. Даже доходы от депозитов при нем упали из-за 20% налога, к тому же они стали невозвратными. Вижу только один плюс - безвиз: стало можно ездить в Европу без волокиты с документами и визового сбора. Но этот плюс несопоставим с минусами.Вообще можете назвать категории граждан, жизнь которых улучшилась при Порошенко, не считая получивших власть политиков, чиновников, их членов семей и волонтеров АТО? Tegularius Повідомлень: 1040 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 05:49 Tegularius написав: Вообще можете назвать категории граждан, жизнь которых улучшилась при Порошенко, не считая получивших власть политиков, чиновников, их членов семей и волонтеров АТО? Вообще можете назвать категории граждан, жизнь которых улучшилась при Порошенко, не считая получивших власть политиков, чиновников, их членов семей и волонтеров АТО?



С Порошенко мы отстояли нашу свободу и человеческое достоинство и не стали рабами русской свиноты.

Это наше величайшее достижение и его значение на многие века.

С Порошенко мы отстояли нашу свободу и человеческое достоинство и не стали рабами русской свиноты.Это наше величайшее достижение и его значение на многие века. Libo 2

Повідомлень: 7506 З нами з: 14.11.11 Подякував: 316 раз. Подякували: 3735 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 05:50 И пожалуй даже больше, чем материальный аспект, напрягает атмосфера несвободы, воцарившая при Порошенко. Когда государство запрещает тебе пользоваться соцсетями и платежными системами (да, я умею юзать ВПН, но сам факт). Когда переименовывают города вопреки мнению и желанию их жителей. Когда победительницу нацотбора не пускают на Евровидение по причине ее взглядов. Когда аполитичных рок- и попмузыкантов объявляют угрозой национальной безопасности и чтобы услышать их в живую, надо ехать в Беларусь. Когда во Львове избивают уличного музыканта за исполнение песни Цоя на русском языке. Когда дают условный срок человеку за футболку с гербом СССР (я бы сам никогда такую не надел, но сам факт выбешивает).

На майдане долго висел плакат "Свобода - наша религия". А по факту такого ущемления свобод не помню со времен позднего СССР... In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1040 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 05:56 Re: Політичні дискусії Libo написав: С Порошенко мы отстояли нашу свободу и человеческое достоинство и не стали рабами русской свиноты. С Порошенко мы отстояли нашу свободу и человеческое достоинство и не стали рабами русской свиноты.



Без него , без.

Порох банально вложился в Майдан, преследуя цели негодяев, которые пожинают плоды революции. Он и компания отменил приказ о высадке десанта в Крыму. Без него , без.Порох банально вложился в Майдан, преследуя цели негодяев, которые пожинают плоды революции. Он и компания отменил приказ о высадке десанта в Крыму. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3177 З нами з: 23.11.14 Подякував: 618 раз. Подякували: 387 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 06:16 Tegularius написав: И пожалуй даже больше, чем материальный аспект, напрягает атмосфера несвободы, воцарившая при Порошенко. Когда государство запрещает тебе пользоваться соцсетями и платежными системами (да, я умею юзать ВПН, но сам факт). Когда переименовывают города вопреки мнению и желанию их жителей. Когда победительницу нацотбора не пускают на Евровидение по причине ее взглядов. Когда аполитичных рок- и попмузыкантов объявляют угрозой национальной безопасности и чтобы услышать их в живую, надо ехать в Беларусь. Когда во Львове избивают уличного музыканта за исполнение песни Цоя на русском языке. Когда дают условный срок человеку за футболку с гербом СССР (я бы сам никогда такую не надел, но сам факт выбешивает).

На майдане долго висел плакат "Свобода - наша религия". А по факту такого ущемления свобод не помню со времен позднего СССР... И пожалуй даже больше, чем материальный аспект, напрягает атмосфера несвободы, воцарившая при Порошенко. Когда государство запрещает тебе пользоваться соцсетями и платежными системами (да, я умею юзать ВПН, но сам факт). Когда переименовывают города вопреки мнению и желанию их жителей. Когда победительницу нацотбора не пускают на Евровидение по причине ее взглядов. Когда аполитичных рок- и попмузыкантов объявляют угрозой национальной безопасности и чтобы услышать их в живую, надо ехать в Беларусь. Когда во Львове избивают уличного музыканта за исполнение песни Цоя на русском языке. Когда дают условный срок человеку за футболку с гербом СССР (я бы сам никогда такую не надел, но сам факт выбешивает).На майдане долго висел плакат "Свобода - наша религия". А по факту такого ущемления свобод не помню со времен позднего СССР...



Я наоборот зол на него за либерализм и попустительство в отношении ваты и русской сволочи. У меня бы земля у них под ногами горела, а ты тут про переименование этих поганских названий …

Они пришли на нашу землю нас убивать и мы должны были им ответить тем же, а не условными сроками и переименованиями. Я наоборот зол на него за либерализм и попустительство в отношении ваты и русской сволочи. У меня бы земля у них под ногами горела, а ты тут про переименование этих поганских названий …Они пришли на нашу землю нас убивать и мы должны были им ответить тем же, а не условными сроками и переименованиями. Libo 2

Повідомлень: 7506 З нами з: 14.11.11 Подякував: 316 раз. Подякували: 3735 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4795479647974798 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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