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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4795479647974798
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 05:34

  Yuri_T написав:
  Tegularius написав:При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013.

мир вообще меняется. и теперь 6 лет - это как 15-20 ранее.
никто не гарантирует, что ваша должность завтра будет вообще востребована.
если есть такая проблема, то сознательные европейцы, к ценностям которых, по-вашему, ведёт нас всех бубочка, повышают квалификацию или вообще приобретают новую профессию.
для выживания и вне зависимости от политики партии в переходный период.

Не стоит переводить стрелки, меня вполне устраивает моя профессия, просто мне не за что быть благодарным Порошенко, при котором я стал жить хуже чем до него. Даже доходы от депозитов при нем упали из-за 20% налога, к тому же они стали невозвратными. Вижу только один плюс - безвиз: стало можно ездить в Европу без волокиты с документами и визового сбора. Но этот плюс несопоставим с минусами.
Вообще можете назвать категории граждан, жизнь которых улучшилась при Порошенко, не считая получивших власть политиков, чиновников, их членов семей и волонтеров АТО?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 05:49

  Tegularius написав:Вообще можете назвать категории граждан, жизнь которых улучшилась при Порошенко, не считая получивших власть политиков, чиновников, их членов семей и волонтеров АТО?


С Порошенко мы отстояли нашу свободу и человеческое достоинство и не стали рабами русской свиноты.
Это наше величайшее достижение и его значение на многие века.
:!: :!: :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 05:50

И пожалуй даже больше, чем материальный аспект, напрягает атмосфера несвободы, воцарившая при Порошенко. Когда государство запрещает тебе пользоваться соцсетями и платежными системами (да, я умею юзать ВПН, но сам факт). Когда переименовывают города вопреки мнению и желанию их жителей. Когда победительницу нацотбора не пускают на Евровидение по причине ее взглядов. Когда аполитичных рок- и попмузыкантов объявляют угрозой национальной безопасности и чтобы услышать их в живую, надо ехать в Беларусь. Когда во Львове избивают уличного музыканта за исполнение песни Цоя на русском языке. Когда дают условный срок человеку за футболку с гербом СССР (я бы сам никогда такую не надел, но сам факт выбешивает).
На майдане долго висел плакат "Свобода - наша религия". А по факту такого ущемления свобод не помню со времен позднего СССР...
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 05:56

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:С Порошенко мы отстояли нашу свободу и человеческое достоинство и не стали рабами русской свиноты.


Без него , без.
Порох банально вложился в Майдан, преследуя цели негодяев, которые пожинают плоды революции. Он и компания отменил приказ о высадке десанта в Крыму.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 06:16

  Tegularius написав:И пожалуй даже больше, чем материальный аспект, напрягает атмосфера несвободы, воцарившая при Порошенко. Когда государство запрещает тебе пользоваться соцсетями и платежными системами (да, я умею юзать ВПН, но сам факт). Когда переименовывают города вопреки мнению и желанию их жителей. Когда победительницу нацотбора не пускают на Евровидение по причине ее взглядов. Когда аполитичных рок- и попмузыкантов объявляют угрозой национальной безопасности и чтобы услышать их в живую, надо ехать в Беларусь. Когда во Львове избивают уличного музыканта за исполнение песни Цоя на русском языке. Когда дают условный срок человеку за футболку с гербом СССР (я бы сам никогда такую не надел, но сам факт выбешивает).
На майдане долго висел плакат "Свобода - наша религия". А по факту такого ущемления свобод не помню со времен позднего СССР...


Я наоборот зол на него за либерализм и попустительство в отношении ваты и русской сволочи. У меня бы земля у них под ногами горела, а ты тут про переименование этих поганских названий …
Они пришли на нашу землю нас убивать и мы должны были им ответить тем же, а не условными сроками и переименованиями. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:21

Schmit
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Интересная ситуация, когда министра иностранных дел фактически отодвинули от исполнения служебных обязанностей по внешней политике. По моему первый раз в нашей истории функции министра иностранных дел стал исполнять помощник президента.
Ермак полностью взял в свои руки подготовку к Нормандской встрече.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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