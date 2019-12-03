RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4797479847994800
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:46

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Идеологические основы политики Порошенко: ура-патриотизм, навязывание обществу националистической идеологии, цензура в интернете и СМИ, запрет политических партий, поощрение доносительства, война с памятниками, внесудебные расправы над оппозиционными журналистами - не имеют ничего общего с Европой и европейскими ценностями. Последние - про толерантность, права человека, мультикультурость и мультиидеологичность, свободу слова и мысли, уважение к истории. Порошенковская модель общества - вполне азиатского типа, Зеленский же на словах по крайней мере выдвигает именно европейские ценности. Выбор между Порошенко и Зеленским по-сути был выбором между Азией и Европой.

Цілком європейска політика була, навіть досить ліберальна, якщо врахувати, яка була політика в Прибалтиці, і те, що в нас війна з імперією.
Не можна перейти з одніє системи координат (Азіопи) до іншої (Європи), не пославши рішуче і недемократично першу. А недемократично, бо в багатьох сферах імерська спадщина переважала, часто тотально, і витіснити її можна тільки заборонами і обмеженнями.
І волати про демократію треба були раніше, коли імперія захоплювала і знищувала українську Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9061
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:55

  Tegularius написав:
  detroytred написав:Я смотрел интервью Бессмертного. Он однозначно был готов и выразил желание работать ... но у ЗЕ оказались иные предпочтения.

Он уже работал руководителем контактной группы, результат - нулевой.

Самое хреное, что я вижу от ЗЕ - он полностью похоронит даже мизерные шансы на появление новых, но в отличие от него порядочных, лиц в будущем.
То есть шанс на быстрые изменения.

В чем непорядочность Зеленского?

Нормально он работал руководителем КГ.

Непорядочность ЗЕ:
- назначения богданов, сивох и т.д.;
- обещания (референдумов и пр.);
- реакция на кнопкодавство, конверты и пр.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22646
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:21

  lapay написав:Не можна перейти з одніє системи координат (Азіопи) до іншої (Європи), не пославши рішуче і недемократично першу. А недемократично, бо в багатьох сферах імерська спадщина переважала, часто тотально, і витіснити її можна тільки заборонами і обмеженнями.

Так когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели :roll:
Аlександр
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:23

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Непорядочность ЗЕ:
- назначения богданов, сивох и т.д.;
- обещания (референдумов и пр.);
- реакция на кнопкодавство, конверты и пр.

І зрадофільска брехня, куди ж без неї, про те, що є тільки широкомасштабна війна чи капітуляційний мир, про лугандонське вугілля, про фантастичну корупцію на митниці, яку вже "перемогли", і тому подібне. Плюс намагання все підм'яти під себе, починая від антикорупційних органів, закінчуючи мерами мільйонників. Про хворе бажання посадити попередників "по беспрєдєлу", я вже вгазалі мовчу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9061
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:26

Re: Політичні дискусії

  Аlександр написав:Так когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели

Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально.
З залізницею буде те саме.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9061
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:41

  Libo написав:
  Tegularius написав:Вообще можете назвать категории граждан, жизнь которых улучшилась при Порошенко, не считая получивших власть политиков, чиновников, их членов семей и волонтеров АТО?


С Порошенко мы отстояли нашу свободу и человеческое достоинство и не стали рабами русской свиноты.
Это наше величайшее достижение и его значение на многие века.
:!: :!: :!:

Аlександр
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:15

  lapay написав:
  detroytred написав:Непорядочность ЗЕ:
- назначения богданов, сивох и т.д.;
- обещания (референдумов и пр.);
- реакция на кнопкодавство, конверты и пр.

І зрадофільска брехня, куди ж без неї, про те, що є тільки широкомасштабна війна чи капітуляційний мир, про лугандонське вугілля, про фантастичну корупцію на митниці, яку вже "перемогли", і тому подібне. Плюс намагання все підм'яти під себе, починая від антикорупційних органів, закінчуючи мерами мільйонників. Про хворе бажання посадити попередників "по беспрєдєлу", я вже вгазалі мовчу.

Углу. По сути продолжение покрывания вот этого:
https://m.youtube.com/watch?v=ckpJNrmDnhc

Стоит посмотреть от начала и до конца.
Это не просто капец...

Собственно, только при бросании компроматами широкой публике становится доступна реальность.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22646
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:17

  Tegularius написав:
  mephala написав:
  Tegularius написав:При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013.

проїдаючи кредитні гроші або накопичення попередніх років завжди шикарно.
от тільки той хто не розуміє що свято має властивість закінчуватися - приречений жебракувати. звісно ж звинувачуючи в цьому інших а не себе.

ЗІ
знаю декількох таких. отримали спадок від батьків та все прогуляли. шикарно їм жилося декілька років. а як прогуляли - то тепер всі винні що їм погано живеться. бо ще й кредитори почали по "печени" давати.

Ну да, это всё папередники виноваты, как же я не учел такой шикарный контраргумент. :D

при чому тут попередники?
я вказав на саму ущербність подібного мислення коли людина не замислюється над тим яким чином отримані блага. просто вважає що дайте ще як було тоді.
mephala
 
Повідомлень: 6013
З нами з: 07.04.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4797479847994800
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1217)
04.12.2019 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.