Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Tegularius написав:Идеологические основы политики Порошенко: ура-патриотизм, навязывание обществу националистической идеологии, цензура в интернете и СМИ, запрет политических партий, поощрение доносительства, война с памятниками, внесудебные расправы над оппозиционными журналистами - не имеют ничего общего с Европой и европейскими ценностями. Последние - про толерантность, права человека, мультикультурость и мультиидеологичность, свободу слова и мысли, уважение к истории. Порошенковская модель общества - вполне азиатского типа, Зеленский же на словах по крайней мере выдвигает именно европейские ценности. Выбор между Порошенко и Зеленским по-сути был выбором между Азией и Европой.
Цілком європейска політика була, навіть досить ліберальна, якщо врахувати, яка була політика в Прибалтиці, і те, що в нас війна з імперією. Не можна перейти з одніє системи координат (Азіопи) до іншої (Європи), не пославши рішуче і недемократично першу. А недемократично, бо в багатьох сферах імерська спадщина переважала, часто тотально, і витіснити її можна тільки заборонами і обмеженнями. І волати про демократію треба були раніше, коли імперія захоплювала і знищувала українську Україну.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Не можна перейти з одніє системи координат (Азіопи) до іншої (Європи), не пославши рішуче і недемократично першу. А недемократично, бо в багатьох сферах імерська спадщина переважала, часто тотально, і витіснити її можна тільки заборонами і обмеженнями.
Так когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели
detroytred написав:Непорядочность ЗЕ: - назначения богданов, сивох и т.д.; - обещания (референдумов и пр.); - реакция на кнопкодавство, конверты и пр.
І зрадофільска брехня, куди ж без неї, про те, що є тільки широкомасштабна війна чи капітуляційний мир, про лугандонське вугілля, про фантастичну корупцію на митниці, яку вже "перемогли", і тому подібне. Плюс намагання все підм'яти під себе, починая від антикорупційних органів, закінчуючи мерами мільйонників. Про хворе бажання посадити попередників "по беспрєдєлу", я вже вгазалі мовчу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Непорядочность ЗЕ: - назначения богданов, сивох и т.д.; - обещания (референдумов и пр.); - реакция на кнопкодавство, конверты и пр.
І зрадофільска брехня, куди ж без неї, про те, що є тільки широкомасштабна війна чи капітуляційний мир, про лугандонське вугілля, про фантастичну корупцію на митниці, яку вже "перемогли", і тому подібне. Плюс намагання все підм'яти під себе, починая від антикорупційних органів, закінчуючи мерами мільйонників. Про хворе бажання посадити попередників "по беспрєдєлу", я вже вгазалі мовчу.
Tegularius написав:При Порохе я стал жить хуже, много хуже, чем до него. На той же самой должности после вычета налогов, коммуналки и прочей "обязаловки", я могу за свою зарплату в 2019 приобрести гораздо меньше, чем в 2013.
проїдаючи кредитні гроші або накопичення попередніх років завжди шикарно. от тільки той хто не розуміє що свято має властивість закінчуватися - приречений жебракувати. звісно ж звинувачуючи в цьому інших а не себе.
ЗІ знаю декількох таких. отримали спадок від батьків та все прогуляли. шикарно їм жилося декілька років. а як прогуляли - то тепер всі винні що їм погано живеться. бо ще й кредитори почали по "печени" давати.
Ну да, это всё папередники виноваты, как же я не учел такой шикарный контраргумент.
при чому тут попередники? я вказав на саму ущербність подібного мислення коли людина не замислюється над тим яким чином отримані блага. просто вважає що дайте ще як було тоді.