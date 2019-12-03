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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4798479948004801
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:42

  Starikan написав:
  Goodman написав:
  Libo написав:С Порошенко мы отстояли нашу свободу и человеческое достоинство и не стали рабами русской свиноты.
Без него , без.
Порох банально вложился в Майдан, преследуя цели негодяев, которые пожинают плоды революции. Он и компания отменил приказ о высадке десанта в Крыму.

Вот теперь мне стало понятно, кто эти 73%.
Всем спасибо, все свободны :wink:

Пальчевский и Комаровский за Зеленского голосовали, а отбитые шмары за пороха, ну и рыжий таракан тоже за пороха
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:59

Re: Політичні поїзди

  Аlександр написав:когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели

Еще не все лично посмотрели, как в России плохо живут.
sal
 
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