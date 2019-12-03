|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:42
Starikan написав: Goodman написав: Libo написав:
С Порошенко мы отстояли нашу свободу и человеческое достоинство и не стали рабами русской свиноты.
Без него , без.
Порох банально вложился в Майдан, преследуя цели негодяев, которые пожинают плоды революции. Он и компания отменил приказ о высадке десанта в Крыму.
Вот теперь мне стало понятно, кто эти 73%.
Всем спасибо, все свободны
Пальчевский и Комаровский за Зеленского голосовали, а отбитые шмары за пороха, ну и рыжий таракан тоже за пороха
-
innamax2008
-
-
- Повідомлень: 354
- З нами з: 11.04.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:59
Аlександр написав:
когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели
Еще не все лично посмотрели, как в России плохо живут.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3573
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 713 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему