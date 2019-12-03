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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4798479948004801
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:59

Re: Політичні поїзди

  Аlександр написав:когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели

Еще не все лично посмотрели, как в России плохо живут.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:10

  lapay написав:
  Аlександр написав:Так когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели

Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально.
З залізницею буде те саме.

Лепэн, так в московию катаются самые что ни на есть украинские поезда! :)
Насколько я помню, все они входили в пятерку самых прибыльных направлений укрзализныци.
Назло бабушке уши отморожу :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:17

  lapay написав:
  Аlександр написав:Так когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели

Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально.
З залізницею буде те саме.

Ловлю Вас на слове - поезда в Крым пойдут в ближайшие 10 дней. Посмотрим, отменят ли поезд в Москву из Львова. А от того, что ми заблокували авиакомпании, летающие в Крым, им, поверьте, не холодно и не жарко. Аэропорт в Симферополе продолжает ежедневно принимать десятки рейсов в день со всей России.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:09

  Libo написав:
  Tegularius написав:Вообще можете назвать категории граждан, жизнь которых улучшилась при Порошенко, не считая получивших власть политиков, чиновников, их членов семей и волонтеров АТО?


С Порошенко мы отстояли нашу свободу и человеческое достоинство и не стали рабами русской свиноты.
Это наше величайшее достижение и его значение на многие века.
:!: :!: :!:

Связь между Постом и Вашим ответом:
То, что "революцию делают романтики, а её результатом пользуются му***(это я полит корректно выразился)".
Теперь вероятно пришло время ставить перед .... - вопросы, да так, что бы ни кто не откупился и не сбежал.

Вопросов поверьте, на порядок больше, чем ответов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:13

  Tegularius написав:
  budivelnik написав:Я не знаю що пообіцяв Порошенко-Зеленському.але тільки що 285 голосів ЗА проголосували за підтвердження курсу на НАТО... вчасний і сильний крок

Что дает это голосование? Решение о вступление/невступлении в НАТО принимается на совсем другом уровне. А это пустышка, для того, чтобы успокоить людей вроде вас перед возможными компромиссными решениями на переговорах 9 декабря.

Закреплении законодательно официального курса на вступление в оборонный блок.
Внеблоковость - разрушила РФ, совершив акт Агрессии.
Батенька, обратите внимание на решение Гаагского трибунала по Крыму(это акт международной агрессии)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:18

  yanyura написав:О чем умолчал в своих "Ітогі подвєдьом." pesikot.
В Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение
28 ноября 2019

Закон № 263-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов» был вчера опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины".

Этим законом Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 368-5 «Незаконное обогащение». Она предусматривает, что приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

https://www.unian.net/politics/10771571 ... henie.html

Посмотрим, как ответит на это Конституционный суд. Ранее он, по представлению 59 депутатов, признал подобный закон противоречащим Конституции.

Полный список этих 59 депутатов (23 члена фракции "Народного фронта", 11 депутатов от БПП, 11 из группы "Видродження", 10 представителей "Оппозиционного блока", трое членов депутатской группы "Воля народа" и один член фракции "Радикальной партии") на https://lb.ua/news/2017/12/29/386131_59 ... tatyu.html

Если смотреть на официальную тенденцию "поймали, отсосали выпустили, восстановили на работе, выплатили зарплату за неработу" - то это цирк только разворачивается по полной. Главное иметь возможность заплатить поболее - и на свободу грабить дальше.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:21

  Starikan написав:
  detroytred написав: Фишка в том, что моральные качества ЗЕ оказались тоже ведь низкими.
Свой личный непрофессионализм ЗЕ мог компенсировать, обратившись к специалистам.
Например:
Я смотрел интервью Бессмертного. Он однозначно был готов и выразил желание работать ... но у ЗЕ оказались иные предпочтения.
Самое хреное, что я вижу от ЗЕ - он полностью похоронит даже мизерные шансы на появление новых, но в отличие от него порядочных, лиц в будущем.
То есть шанс на быстрые изменения.
Потому что специально не придается значение такому моменту -- общество требовало не просто новых лиц, а по умолчанию -- естественно, имеющих более высокие моральные качества и (или) государственные интересы.
Всё свели к банально якобы только новым лицам.
Кстати, специально или нет, но именно такое новое))) лицо отлично сыграло на руку всем старым лицам для их будущего.

Напомнили, как я спорил с одним поклонником Зе перед выборами. Его довод был: "но ведь он из очень порядочной семьи" :wink:

Как раз это и сыграло злую шутку.
О чём Вам сразу говорил.
Но проблемы только начинаются, и нет, а наоборот есть вся уверенность, что внешний Враг использует все доступные шансы.(при чём со всех сторон.)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:27

  edvardd написав:Мы стали кошмаром Трампа. Официально! Импичмент Трампа начинается словами "Украинский импичмент Трампа"

NBC News:
DEVELOPING: Democratic-led House Intel Cmte. has released its draft impeachment inquiry report entitled “The Trump-Ukraine Impeachment Inquiry Report."
https://www.nbcnews.com/politics/trump- ... t-n1095036

У них на "Украине" - своя "свадьба".
Бизнес не только политический, но и приносящий средства животворящие.
РФ - будет это только раздувать.
"Украина" - станет "токсична" для любой власти. Но в Украине вопросов больше чем у них ответов, начиная с "Будапештского меморандума".
- Это наука, для всего мира.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:30

  sal написав:
  Аlександр написав:когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели

Еще не все лично посмотрели, как в России плохо живут.

В Карпаты и Прикарпатье именно с этого направления больше всего везут средств.(это по аналогу Грузии)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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