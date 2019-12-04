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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:09
Это какая-то общая неосязаемая фраза.
Что конкретного, осязаемого, получила страна в 2014-2018 чего не было в 2012?
Только безвиз, и всё
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katso
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:12
Kudrjavuy написав:
В Карпаты и Прикарпатье именно с этого направления больше всего везут средств.
Деньги не пахнут. Пахнут только меньшие.
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sal
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:16
katso написав:
Что конкретного, осязаемого, получила страна в 2014-2018 чего не было в 2012?
Только безвиз, и всё
Ну, поговаривают, что армия появилась.
И в то же время:
Володимир Корнієць
Бо в армії скоро залишаться одні дибіли всі нормальні звідти звільняються, совок знищив армію і патріотів по статистиці в полку ССО недобр 30% і на звільнення заяв лежить 30% і це майже всі бойові звільняться, а лишаються ті хто косив від війни, бухарі і так далі, і полк тримається на 200 чоловік які воюють , це правдива статистика і ніякі заробітні плати цього не спасуть, лише звільнення всих генералів і полковників зможе змінити армію, !!! Пацани звільняються і йдуть в найомники Африка, Ірак , Авганістан!!!
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sal
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Додано: Сер 04 гру, 2019 17:54
Козак-характерник написав: budivelnik написав:
Так Порошенко і Зеленський - не ангели
Але перший - зупинив пуйла
і розвернув напрямок в Європу
Я вважаю інакше. Не зупинив, а здав Крим і частину Донбасу. Це факт очевидний.
Як По міг здати Крим, якщо він вступив на посаду президента 7 червня 2014 року?
А Крим вже був під Росією в березні 2014.
І це очевидний факт? Для кого очевидний - для ідіотів?
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andrijk777
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Додано: Сер 04 гру, 2019 18:01
andrijk777 написав:
він вступив на посаду президента 7 червня 2014 року
А что предшествовало его президентству в червни 2014-го ?
и референдуму в Крыму?..
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sal
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