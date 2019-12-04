RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4799480048014802
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:09

  Libo написав:
  Tegularius написав:Вообще можете назвать категории граждан, жизнь которых улучшилась при Порошенко, не считая получивших власть политиков, чиновников, их членов семей и волонтеров АТО?


С Порошенко мы отстояли нашу свободу и человеческое достоинство и не стали рабами русской свиноты.
Это наше величайшее достижение и его значение на многие века.
:!: :!: :!:


Это какая-то общая неосязаемая фраза.
Что конкретного, осязаемого, получила страна в 2014-2018 чего не было в 2012?
Только безвиз, и всё :|
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 477
З нами з: 16.05.12
Подякував: 91 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:12

Re: Політичний напрямок РФ

  Kudrjavuy написав:В Карпаты и Прикарпатье именно с этого направления больше всего везут средств.

Деньги не пахнут. Пахнут только меньшие.
sal
 
Повідомлень: 3577
З нами з: 25.03.16
Подякував: 713 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:16

Re: Політичне усьо

  katso написав:Что конкретного, осязаемого, получила страна в 2014-2018 чего не было в 2012?
Только безвиз, и всё

Ну, поговаривают, что армия появилась.
И в то же время:

Володимир Корнієць
Бо в армії скоро залишаться одні дибіли всі нормальні звідти звільняються, совок знищив армію і патріотів по статистиці в полку ССО недобр 30% і на звільнення заяв лежить 30% і це майже всі бойові звільняться, а лишаються ті хто косив від війни, бухарі і так далі, і полк тримається на 200 чоловік які воюють , це правдива статистика і ніякі заробітні плати цього не спасуть, лише звільнення всих генералів і полковників зможе змінити армію, !!! Пацани звільняються і йдуть в найомники Африка, Ірак , Авганістан!!!
sal
 
Повідомлень: 3577
З нами з: 25.03.16
Подякував: 713 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:54

  Козак-характерник написав:
  budivelnik написав:Так Порошенко і Зеленський - не ангели
Але перший - зупинив пуйла і розвернув напрямок в Європу

Я вважаю інакше. Не зупинив, а здав Крим і частину Донбасу. Це факт очевидний.

Як По міг здати Крим, якщо він вступив на посаду президента 7 червня 2014 року?
А Крим вже був під Росією в березні 2014.
І це очевидний факт? Для кого очевидний - для ідіотів?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:01

Re: Політичне якщо

  andrijk777 написав:він вступив на посаду президента 7 червня 2014 року

А что предшествовало его президентству в червни 2014-го ?
и референдуму в Крыму?..
sal
 
Повідомлень: 3577
З нами з: 25.03.16
Подякував: 713 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:08

  lapay написав:Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально.
З залізницею буде те саме.


А почему газ, твелы и пр., включая собранные в России авто, ТВ, медикаменты (кстати, часто лучшего качества чем украинские,видимо,контроль получше) при шоколадном патриоте не заблокировали и вообще не разорвали с агрессором дипотношения?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2378
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:16

  shapo написав:
  lapay написав:Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально.
З залізницею буде те саме.


А почему газ, твелы и пр., включая собранные в России авто, ТВ, медикаменты (кстати, часто лучшего качества чем украинские,видимо,контроль получше) при шоколадном патриоте не заблокировали и вообще не разорвали с агрессором дипотношения?

Так порох вообще молодец. С ДНР и ЛНР при нем нормально тоговали, если бы не Семенченко с добробатами, так до сих пор бы торговали и электричество в Крым поставляли.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 354
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:27

Ітогі подвєдьом. 2019-12-04

Ітогі подвєдьом. 2019-12-04

1) Рада изменила закон о рынке электроэнергии - запретила импорт из России
«Закон 2017 года разрешал импорт электроэнергии. В сентябре мы проголосовали за двусторонние договоры из России и Беларуси. Сегодня мы закрываем импорт из России по двусторонним договорам», - пояснил депутат.

Разрешить, отменить, разрешить, отменить.

2) "Нормандский саммит" в Париже: Пристайко назвал "красные линии" для Украины
Сколько не говори о красных линиях, а агрессора это мало волнует

3) Рада не призывает Зеленского просить ПДЧ в НАТО - нардеп опубликовал текст заявления без ошибки

4) Директор ГБР Труба устроил вечеринку после "слива" прослушки – СМИ (видео)

"К нему есть вопросы": в "Слуге народа" анонсировали расследование по главе ГБР Трубе
А ведь он мог действовать по закону.
Но он решил действовать по беспределу, забыв с кем он имеет дело. Его использовали, как резиновое изделие и выбросят.

5) "Уровень знаний – 3": прошедшего ДАП танкиста, Героя Украины Межевикина признали неквалифицированным
Способных воевать убирают любыми способами.
"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую армию"

6) Министр: Премьер некорректно выразился о "деньгах за школьником”
То вырвано из контекста, то недоразумение в терминах

7) "Рожкова, заявление на стол!" Активисты снесли ворота под домом заместителя Смолия (видео, фото)
ИЧСХ, никто из ЗЕ!-любителей против этих "активистов" ничего не говорит

PS. По п.п. 1, 3, 6 я бы мог списать на глупость.
Но нет. Это не глупость, это управляемый хаос. Метод ведения дел.
Все эти туда-сюда - дымовая завеса, чтобы прикрыть реальные, но неприглядные процессы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 31.08.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 4799480048014802
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.