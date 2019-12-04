Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
katso написав:Что конкретного, осязаемого, получила страна в 2014-2018 чего не было в 2012? Только безвиз, и всё
Ну, поговаривают, что армия появилась. И в то же время:
Володимир Корнієць Бо в армії скоро залишаться одні дибіли всі нормальні звідти звільняються, совок знищив армію і патріотів по статистиці в полку ССО недобр 30% і на звільнення заяв лежить 30% і це майже всі бойові звільняться, а лишаються ті хто косив від війни, бухарі і так далі, і полк тримається на 200 чоловік які воюють , це правдива статистика і ніякі заробітні плати цього не спасуть, лише звільнення всих генералів і полковників зможе змінити армію, !!! Пацани звільняються і йдуть в найомники Африка, Ірак , Авганістан!!!
lapay написав:Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально. З залізницею буде те саме.
А почему газ, твелы и пр., включая собранные в России авто, ТВ, медикаменты (кстати, часто лучшего качества чем украинские,видимо,контроль получше) при шоколадном патриоте не заблокировали и вообще не разорвали с агрессором дипотношения?
lapay написав:Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально. З залізницею буде те саме.
А почему газ, твелы и пр., включая собранные в России авто, ТВ, медикаменты (кстати, часто лучшего качества чем украинские,видимо,контроль получше) при шоколадном патриоте не заблокировали и вообще не разорвали с агрессором дипотношения?
Так порох вообще молодец. С ДНР и ЛНР при нем нормально тоговали, если бы не Семенченко с добробатами, так до сих пор бы торговали и электричество в Крым поставляли.
«Закон 2017 года разрешал импорт электроэнергии. В сентябре мы проголосовали за двусторонние договоры из России и Беларуси. Сегодня мы закрываем импорт из России по двусторонним договорам», - пояснил депутат.
PS. По п.п. 1, 3, 6 я бы мог списать на глупость. Но нет. Это не глупость, это управляемый хаос. Метод ведения дел. Все эти туда-сюда - дымовая завеса, чтобы прикрыть реальные, но неприглядные процессы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой