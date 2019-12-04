Додано: Сер 04 гру, 2019 19:50

pesikot написав: 5) "Уровень знаний – 3": прошедшего ДАП танкиста, Героя Украины Межевикина признали неквалифицированным

Способных воевать убирают любыми способами.

"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую армию"

Способных воевать убирают любыми способами."Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую армию"

pesikot написав: 6) Министр: Премьер некорректно выразился о "деньгах за школьником”

То вырвано из контекста, то недоразумение в терминах

То вырвано из контекста, то недоразумение в терминах

pesikot написав: Активисты снесли ворота под домом заместителя Смолия (видео, фото)[/url]

ИЧСХ, никто из ЗЕ!-любителей против этих "активистов" ничего не говорит

Активисты снесли ворота под домом заместителя Смолия (видео, фото)[/url]ИЧСХ, никто из ЗЕ!-любителей против этих "активистов" ничего не говорит

Ну все - зрада-зрадная. Порохоботы считают, что чем больше раз попросишь ПДЧ, тем быстрее его получишь(facepalm) Уже как облажались с "аспирантом" НАТО, а все равно не ймется - форма важнее содержания...Давай-давай, нагоняй больше жути. Конечно же, непрофессионализм офицера не может быть правдой - это все намеренное вредительство "слуг" Вооруженным Силам, ага...Я ничего не буду говорить по поводу Межевикина, потому что не знаю. Просто поверю, что человек достойный, если многие кинулись еще защищать. Но твое "способный воевать" - это еще не критерий соответствия. И доказательства тому самые свежие. Убийца 3-летнего мальчика тоже способен воевать - командир высоко оценивает его боевые качества. Но арестован он за дело, и извинений его поступку нет, сколько бы врагов он не убил в АТО!Хорошо, что неправильно поняли, а не неправильно сделали. "Деньги за школьником" - это дичь, способная привести только к двум итогам - закрытию сельских школ и ухудшению качества преподавания в городскихЯ не зе-любитель, не порохобот, и я говорю - любая форма протеста с насилием незаконна и неприемлема!