Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Хорошо, что неправильно поняли, а не неправильно сделали. "Деньги за школьником" - это дичь, способная привести только к двум итогам - закрытию сельских школ и ухудшению качества преподавания в городских
Так і буде:
Урядовий наступ на шкільну освіту Блоги— Михайло Цимбалюк Нагадаю, що в поданій Урядом і ухваленій Верховною Радою України Програмі діяльності визначено стандарт нинішньої влади до «правильних» шкіл: у кожному шкільному класі повинно бути не менше 15 та не більше 30 учнів. Зараз мінімальна кількість учнів для функціонування класу – п’ятеро. На практиці картина виглядатиме досить плачевно, адже в підсумку це призведе до закриття тисяч шкіл, переважно сільських, в яких набрати 15 школярів у клас реально лише у райцентрах і то не у всіх. Окреме питання – функціонування навчальних закладів у гірській місцевості з віддаленістю сіл, а відтак серйозними проблемами, які виникатимуть в учнів із доступом до школи… Окрім того, з 1 січня 2020 року пропонується скасувати фінансування тих шкіл, де менше 40 учнів (крім початкових) та фінансування 10-12 класів, де менше 20 учнів. В інакшому випадку утримання малокомплектних шкіл та класів лягатиме на місцевий бюджет – районний або ОТГ. https://zaxid.net/blogi_tag50977/
Аlександр написав:Так когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели
Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально. З залізницею буде те саме.
Ловлю Вас на слове - поезда в Крым пойдут в ближайшие 10 дней. Посмотрим, отменят ли поезд в Москву из Львова. А от того, что ми заблокували авиакомпании, летающие в Крым, им, поверьте, не холодно и не жарко. Аэропорт в Симферополе продолжает ежедневно принимать десятки рейсов в день со всей России.
zРадио написав:Хорошо, что неправильно поняли, а не неправильно сделали. "Деньги за школьником" - это дичь, способная привести только к двум итогам - закрытию сельских школ и ухудшению качества преподавания в городских
Так і буде:
Урядовий наступ на шкільну освіту Блоги— Михайло Цимбалюк Нагадаю, що в поданій Урядом і ухваленій Верховною Радою України Програмі діяльності визначено стандарт нинішньої влади до «правильних» шкіл: у кожному шкільному класі повинно бути не менше 15 та не більше 30 учнів. Зараз мінімальна кількість учнів для функціонування класу – п’ятеро. На практиці картина виглядатиме досить плачевно, адже в підсумку це призведе до закриття тисяч шкіл, переважно сільських, в яких набрати 15 школярів у клас реально лише у райцентрах і то не у всіх. Окреме питання – функціонування навчальних закладів у гірській місцевості з віддаленістю сіл, а відтак серйозними проблемами, які виникатимуть в учнів із доступом до школи… Окрім того, з 1 січня 2020 року пропонується скасувати фінансування тих шкіл, де менше 40 учнів (крім початкових) та фінансування 10-12 класів, де менше 20 учнів. В інакшому випадку утримання малокомплектних шкіл та класів лягатиме на місцевий бюджет – районний або ОТГ. https://zaxid.net/blogi_tag50977/
Да уж... Власти не нужен образованный электорат. Плюс стратегия на жесткую урбанизацию - сельскую местность необходимо очистить от людей, в которых крупные агрохолдинги (в отличие от мелко-средних фермерских хозяйств) не нуждаются.
Начала этот процесс еще Супрун, ударив по ургентной и фельдшерской помощи на селе. А либертарианцы подхватили - т.н. медреформу продолжают (2-й этап уже с весны), плюс подключают к ней "реформу" образования
vano80 написав:Тебе нужны расценки на свободу и достоинство? Я вот жалобы на "жить стало хуже" слышу регулярно. От людей, купивших, пусть и несвежее, авто.
Свобода и достоинство начинается с определенного уровня достатка, с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить
Свидетелям покращення нужен другой аутотренинг: я не хочу в туалет, я не хочу в туалет... я не обоср#лся, я не обоср#лся...