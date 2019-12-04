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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4800480148024803 Додано: Сер 04 гру, 2019 21:11 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Хорошо, что неправильно поняли, а не неправильно сделали. "Деньги за школьником" - это дичь, способная привести только к двум итогам - закрытию сельских школ и ухудшению качества преподавания в городских Хорошо, что неправильно поняли, а не неправильно сделали. "Деньги за школьником" - это дичь, способная привести только к двум итогам - закрытию сельских школ и ухудшению качества преподавания в городских



Так і буде:



Блоги— Михайло Цимбалюк

Нагадаю, що в поданій Урядом і ухваленій Верховною Радою України Програмі діяльності визначено стандарт нинішньої влади до «правильних» шкіл: у кожному шкільному класі повинно бути не менше 15 та не більше 30 учнів. Зараз мінімальна кількість учнів для функціонування класу – п’ятеро.

На практиці картина виглядатиме досить плачевно, адже в підсумку це призведе до закриття тисяч шкіл, переважно сільських, в яких набрати 15 школярів у клас реально лише у райцентрах і то не у всіх. Окреме питання – функціонування навчальних закладів у гірській місцевості з віддаленістю сіл, а відтак серйозними проблемами, які виникатимуть в учнів із доступом до школи…

Окрім того, з 1 січня 2020 року пропонується скасувати фінансування тих шкіл, де менше 40 учнів (крім початкових) та фінансування 10-12 класів, де менше 20 учнів. В інакшому випадку утримання малокомплектних шкіл та класів лягатиме на місцевий бюджет – районний або ОТГ.

https://zaxid.net/blogi_tag50977/ Урядовий наступ на шкільну освітуБлоги— Михайло ЦимбалюкНагадаю, що в поданій Урядом і ухваленій Верховною Радою України Програмі діяльності визначено стандарт нинішньої влади до «правильних» шкіл: у кожному шкільному класі повинно бути не менше 15 та не більше 30 учнів. Зараз мінімальна кількість учнів для функціонування класу – п’ятеро.На практиці картина виглядатиме досить плачевно, адже в підсумку це призведе до закриття тисяч шкіл, переважно сільських, в яких набрати 15 школярів у клас реально лише у райцентрах і то не у всіх. Окреме питання – функціонування навчальних закладів у гірській місцевості з віддаленістю сіл, а відтак серйозними проблемами, які виникатимуть в учнів із доступом до школи…Окрім того, з 1 січня 2020 року пропонується скасувати фінансування тих шкіл, де менше 40 учнів (крім початкових) та фінансування 10-12 класів, де менше 20 учнів. В інакшому випадку утримання малокомплектних шкіл та класів лягатиме на місцевий бюджет – районний або ОТГ. Так і буде: Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2996 З нами з: 19.04.12 Подякував: 38 раз. Подякували: 365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 21:20 Волгарь написав: lapay написав: Аlександр написав: Так когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели Так когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели

Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально.

З залізницею буде те саме. Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально.З залізницею буде те саме.

Ловлю Вас на слове - поезда в Крым пойдут в ближайшие 10 дней. Посмотрим, отменят ли поезд в Москву из Львова. А от того, что ми заблокували авиакомпании, летающие в Крым, им, поверьте, не холодно и не жарко. Аэропорт в Симферополе продолжает ежедневно принимать десятки рейсов в день со всей России. Ловлю Вас на слове - поезда в Крым пойдут в ближайшие 10 дней. Посмотрим, отменят ли поезд в Москву из Львова. А от того, чтоавиакомпании, летающие в Крым, им, поверьте, не холодно и не жарко. Аэропорт в Симферополе продолжает ежедневно принимать десятки рейсов в день со всей России.

Волгарь нарисовался со своим портретом:





Волгарь нарисовался со своим портретом: komp 1 Повідомлень: 7986 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2094 раз. Подякували: 3103 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 21:45 Ой+ написав: zРадио написав: Хорошо, что неправильно поняли, а не неправильно сделали. "Деньги за школьником" - это дичь, способная привести только к двум итогам - закрытию сельских школ и ухудшению качества преподавания в городских Хорошо, что неправильно поняли, а не неправильно сделали. "Деньги за школьником" - это дичь, способная привести только к двум итогам - закрытию сельских школ и ухудшению качества преподавания в городских



Так і буде:



Блоги— Михайло Цимбалюк

Нагадаю, що в поданій Урядом і ухваленій Верховною Радою України Програмі діяльності визначено стандарт нинішньої влади до «правильних» шкіл: у кожному шкільному класі повинно бути не менше 15 та не більше 30 учнів. Зараз мінімальна кількість учнів для функціонування класу – п’ятеро.

На практиці картина виглядатиме досить плачевно, адже в підсумку це призведе до закриття тисяч шкіл, переважно сільських, в яких набрати 15 школярів у клас реально лише у райцентрах і то не у всіх. Окреме питання – функціонування навчальних закладів у гірській місцевості з віддаленістю сіл, а відтак серйозними проблемами, які виникатимуть в учнів із доступом до школи…

Окрім того, з 1 січня 2020 року пропонується скасувати фінансування тих шкіл, де менше 40 учнів (крім початкових) та фінансування 10-12 класів, де менше 20 учнів. В інакшому випадку утримання малокомплектних шкіл та класів лягатиме на місцевий бюджет – районний або ОТГ.

https://zaxid.net/blogi_tag50977/ Урядовий наступ на шкільну освітуБлоги— Михайло ЦимбалюкНагадаю, що в поданій Урядом і ухваленій Верховною Радою України Програмі діяльності визначено стандарт нинішньої влади до «правильних» шкіл: у кожному шкільному класі повинно бути не менше 15 та не більше 30 учнів. Зараз мінімальна кількість учнів для функціонування класу – п’ятеро.На практиці картина виглядатиме досить плачевно, адже в підсумку це призведе до закриття тисяч шкіл, переважно сільських, в яких набрати 15 школярів у клас реально лише у райцентрах і то не у всіх. Окреме питання – функціонування навчальних закладів у гірській місцевості з віддаленістю сіл, а відтак серйозними проблемами, які виникатимуть в учнів із доступом до школи…Окрім того, з 1 січня 2020 року пропонується скасувати фінансування тих шкіл, де менше 40 учнів (крім початкових) та фінансування 10-12 класів, де менше 20 учнів. В інакшому випадку утримання малокомплектних шкіл та класів лягатиме на місцевий бюджет – районний або ОТГ. Так і буде:



Да уж... Власти не нужен образованный электорат. Плюс стратегия на жесткую урбанизацию - сельскую местность необходимо очистить от людей, в которых крупные агрохолдинги (в отличие от мелко-средних фермерских хозяйств) не нуждаются.



Начала этот процесс еще Супрун, ударив по ургентной и фельдшерской помощи на селе. А либертарианцы подхватили - т.н. медреформу продолжают (2-й этап уже с весны), плюс подключают к ней "реформу" образования Да уж... Власти не нужен образованный электорат. Плюс стратегия на жесткую урбанизацию - сельскую местность необходимо очистить от людей, в которых крупные агрохолдинги (в отличие от мелко-средних фермерских хозяйств) не нуждаются.Начала этот процесс еще Супрун, ударив по ургентной и фельдшерской помощи на селе. А либертарианцы подхватили - т.н. медреформу продолжают (2-й этап уже с весны), плюс подключают к ней "реформу" образования zРадио

Повідомлень: 4282 З нами з: 02.05.18 Подякував: 823 раз. Подякували: 1935 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 21:57 Re: Політичні дискусії vano80 написав: Тебе нужны расценки на свободу и достоинство?

Я вот жалобы на "жить стало хуже" слышу регулярно. От людей, купивших, пусть и несвежее, авто. Тебе нужны расценки на свободу и достоинство?Я вот жалобы на "жить стало хуже" слышу регулярно. От людей, купивших, пусть и несвежее, авто.



Свобода и достоинство начинается с определенного уровня достатка, с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить Свобода и достоинство начинается с определенного уровня достатка, с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13856 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3783 раз. Подякували: 5617 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 04 гру, 2019 22:02 freeze написав: с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить



Свидетелям покращення нужен другой аутотренинг: я не хочу в туалет, я не хочу в туалет... я не обоср#лся, я не обоср#лся... Свидетелям покращення нужен другой аутотренинг: я не хочу в туалет, я не хочу в туалет... я не обоср#лся, я не обоср#лся... zРадио

Повідомлень: 4282 З нами з: 02.05.18 Подякував: 823 раз. Подякували: 1935 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4800480148024803 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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