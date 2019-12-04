Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Хорошо, что неправильно поняли, а не неправильно сделали. "Деньги за школьником" - это дичь, способная привести только к двум итогам - закрытию сельских школ и ухудшению качества преподавания в городских
Так і буде:
Урядовий наступ на шкільну освіту Блоги— Михайло Цимбалюк Нагадаю, що в поданій Урядом і ухваленій Верховною Радою України Програмі діяльності визначено стандарт нинішньої влади до «правильних» шкіл: у кожному шкільному класі повинно бути не менше 15 та не більше 30 учнів. Зараз мінімальна кількість учнів для функціонування класу – п’ятеро. На практиці картина виглядатиме досить плачевно, адже в підсумку це призведе до закриття тисяч шкіл, переважно сільських, в яких набрати 15 школярів у клас реально лише у райцентрах і то не у всіх. Окреме питання – функціонування навчальних закладів у гірській місцевості з віддаленістю сіл, а відтак серйозними проблемами, які виникатимуть в учнів із доступом до школи… Окрім того, з 1 січня 2020 року пропонується скасувати фінансування тих шкіл, де менше 40 учнів (крім початкових) та фінансування 10-12 класів, де менше 20 учнів. В інакшому випадку утримання малокомплектних шкіл та класів лягатиме на місцевий бюджет – районний або ОТГ. https://zaxid.net/blogi_tag50977/
Аlександр написав:Так когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели
Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально. З залізницею буде те саме.
Ловлю Вас на слове - поезда в Крым пойдут в ближайшие 10 дней. Посмотрим, отменят ли поезд в Москву из Львова. А от того, что ми заблокували авиакомпании, летающие в Крым, им, поверьте, не холодно и не жарко. Аэропорт в Симферополе продолжает ежедневно принимать десятки рейсов в день со всей России.
zРадио написав:Хорошо, что неправильно поняли, а не неправильно сделали. "Деньги за школьником" - это дичь, способная привести только к двум итогам - закрытию сельских школ и ухудшению качества преподавания в городских
Так і буде:
Урядовий наступ на шкільну освіту Блоги— Михайло Цимбалюк Нагадаю, що в поданій Урядом і ухваленій Верховною Радою України Програмі діяльності визначено стандарт нинішньої влади до «правильних» шкіл: у кожному шкільному класі повинно бути не менше 15 та не більше 30 учнів. Зараз мінімальна кількість учнів для функціонування класу – п’ятеро. На практиці картина виглядатиме досить плачевно, адже в підсумку це призведе до закриття тисяч шкіл, переважно сільських, в яких набрати 15 школярів у клас реально лише у райцентрах і то не у всіх. Окреме питання – функціонування навчальних закладів у гірській місцевості з віддаленістю сіл, а відтак серйозними проблемами, які виникатимуть в учнів із доступом до школи… Окрім того, з 1 січня 2020 року пропонується скасувати фінансування тих шкіл, де менше 40 учнів (крім початкових) та фінансування 10-12 класів, де менше 20 учнів. В інакшому випадку утримання малокомплектних шкіл та класів лягатиме на місцевий бюджет – районний або ОТГ. https://zaxid.net/blogi_tag50977/
Да уж... Власти не нужен образованный электорат. Плюс стратегия на жесткую урбанизацию - сельскую местность необходимо очистить от людей, в которых крупные агрохолдинги (в отличие от мелко-средних фермерских хозяйств) не нуждаются.
Начала этот процесс еще Супрун, ударив по ургентной и фельдшерской помощи на селе. А либертарианцы подхватили - т.н. медреформу продолжают (2-й этап уже с весны), плюс подключают к ней "реформу" образования
vano80 написав:Тебе нужны расценки на свободу и достоинство? Я вот жалобы на "жить стало хуже" слышу регулярно. От людей, купивших, пусть и несвежее, авто.
Свобода и достоинство начинается с определенного уровня достатка, с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить
Свидетелям покращення нужен другой аутотренинг: я не хочу в туалет, я не хочу в туалет... я не обоср#лся, я не обоср#лся...
Крым — наш, но дайте паспорт: СБУ задержала «единороcа» из Севастополя, который заказал биометрику в Херсоне (ВИДЕО) 4 дек 2019, 10:28
На контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак», который действует в Херсонской области на админгранице с оккупированным РФ Крымом, силовики задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя Игоря Кучерявого.
Этот 41-летний мужчина поддерживал оккупацию полуострова Россией. Кучерявого силовики взяли 3 декабря, когда он выезжал из Херсона в Крым. На материке он подал документы в ЦНАП, чтобы получить украинский биометрический заграничный паспорт, который дает право безвизового въезда в шенгенскую зону, сообщил канал ATR. ... Активист «Аскера» Эвелина Арифова рассказала, что Кучерявый — активный участник захвата Крыма в 2014 году, в частности, он организовывал так называемые «отряды самообороны» Севастополя и получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».
... ну д_е_б_и_л ... ну д_е_б_и_л ...после такого как то не сомневаешься что у них действительно "вата в голове" Я просто поражаюсь тупости человека ... Это как бы Ярош поехал в Сочи отдыхать я не слежу за таким просто выпала новость в агрегаторе новостей всплила сверху ... я ржал минуту
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
«Закон 2017 року дозволяв імпорт електроенергії. У вересні ми проголосували за обопільні умови з Росії та Білорусі. Сьогодні ми закриваємо імпорт з Росії за двосторонніми договорами», - пояснив депутат.
vano80 написав:Тебе нужны расценки на свободу и достоинство? Я вот жалобы на "жить стало хуже" слышу регулярно. От людей, купивших, пусть и несвежее, авто.
Свобода и достоинство начинается с определенного уровня достатка, с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить
yanyura написав:Так Зеленский, Богдан, Герус люди Коломойского или нет?
Все это остатки предвыборных баталий. В распоряжение Зеленского сотни тысяч людей из силовых структур - армии, СБУ, прокуратуры, НАБУ, сейчас ГБР подмял под себя, возможность перераспределять десятки миллиардов гривен через ручного премьера на самокате. В распоряжении Коломойского - максимум охранная фирма его, 20 депутатов подконтрольных, какая-то сумма свободных незаблокированных активов, впрочем в несколько раз меньшая, чем у тоже Ахметова, и много понтов в многочисленных интервью.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.