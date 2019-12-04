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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4801480248034804>
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:11

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Хорошо, что неправильно поняли, а не неправильно сделали. "Деньги за школьником" - это дичь, способная привести только к двум итогам - закрытию сельских школ и ухудшению качества преподавания в городских


Так і буде:
Урядовий наступ на шкільну освіту
Блоги— Михайло Цимбалюк
Нагадаю, що в поданій Урядом і ухваленій Верховною Радою України Програмі діяльності визначено стандарт нинішньої влади до «правильних» шкіл: у кожному шкільному класі повинно бути не менше 15 та не більше 30 учнів. Зараз мінімальна кількість учнів для функціонування класу – п’ятеро.
На практиці картина виглядатиме досить плачевно, адже в підсумку це призведе до закриття тисяч шкіл, переважно сільських, в яких набрати 15 школярів у клас реально лише у райцентрах і то не у всіх. Окреме питання – функціонування навчальних закладів у гірській місцевості з віддаленістю сіл, а відтак серйозними проблемами, які виникатимуть в учнів із доступом до школи…
Окрім того, з 1 січня 2020 року пропонується скасувати фінансування тих шкіл, де менше 40 учнів (крім початкових) та фінансування 10-12 класів, де менше 20 учнів. В інакшому випадку утримання малокомплектних шкіл та класів лягатиме на місцевий бюджет – районний або ОТГ.
https://zaxid.net/blogi_tag50977/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:20

  Волгарь написав:
  lapay написав:
  Аlександр написав:Так когда отменим поезд Львов-Москва. Или во Львове до сих пор еще не созрели

Як тільки почнуть їздити поїзди РЖД в Крим. Ті компанії, які літали в Крим, ми заблокували, потіми вони нас тотально, а ми, у відповідь, їх, теж тотально.
З залізницею буде те саме.

Ловлю Вас на слове - поезда в Крым пойдут в ближайшие 10 дней. Посмотрим, отменят ли поезд в Москву из Львова. А от того, что ми заблокували авиакомпании, летающие в Крым, им, поверьте, не холодно и не жарко. Аэропорт в Симферополе продолжает ежедневно принимать десятки рейсов в день со всей России.

Волгарь нарисовался со своим портретом:


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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:45

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Хорошо, что неправильно поняли, а не неправильно сделали. "Деньги за школьником" - это дичь, способная привести только к двум итогам - закрытию сельских школ и ухудшению качества преподавания в городских


Так і буде:
Урядовий наступ на шкільну освіту
Блоги— Михайло Цимбалюк
Нагадаю, що в поданій Урядом і ухваленій Верховною Радою України Програмі діяльності визначено стандарт нинішньої влади до «правильних» шкіл: у кожному шкільному класі повинно бути не менше 15 та не більше 30 учнів. Зараз мінімальна кількість учнів для функціонування класу – п’ятеро.
На практиці картина виглядатиме досить плачевно, адже в підсумку це призведе до закриття тисяч шкіл, переважно сільських, в яких набрати 15 школярів у клас реально лише у райцентрах і то не у всіх. Окреме питання – функціонування навчальних закладів у гірській місцевості з віддаленістю сіл, а відтак серйозними проблемами, які виникатимуть в учнів із доступом до школи…
Окрім того, з 1 січня 2020 року пропонується скасувати фінансування тих шкіл, де менше 40 учнів (крім початкових) та фінансування 10-12 класів, де менше 20 учнів. В інакшому випадку утримання малокомплектних шкіл та класів лягатиме на місцевий бюджет – районний або ОТГ.
https://zaxid.net/blogi_tag50977/


Да уж... Власти не нужен образованный электорат. Плюс стратегия на жесткую урбанизацию - сельскую местность необходимо очистить от людей, в которых крупные агрохолдинги (в отличие от мелко-средних фермерских хозяйств) не нуждаются.

Начала этот процесс еще Супрун, ударив по ургентной и фельдшерской помощи на селе. А либертарианцы подхватили - т.н. медреформу продолжают (2-й этап уже с весны), плюс подключают к ней "реформу" образования
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:57

Re: Політичні дискусії

vano80 написав:Тебе нужны расценки на свободу и достоинство? :mrgreen:
Я вот жалобы на "жить стало хуже" слышу регулярно. От людей, купивших, пусть и несвежее, авто. :mrgreen:


Свобода и достоинство начинается с определенного уровня достатка, с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:02

  freeze написав: с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить


Свидетелям покращення нужен другой аутотренинг: я не хочу в туалет, я не хочу в туалет... я не обоср#лся, я не обоср#лся... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:49

Re: Політичні дискусії

https://racurs.ua/n130331-krym-nash-no- ... kazal.html
Крым — наш, но дайте паспорт: СБУ задержала «единороcа» из Севастополя, который заказал биометрику в Херсоне (ВИДЕО)
4 дек 2019, 10:28

На контрольном пункте въезда-выезда «Каланчак», который действует в Херсонской области на админгранице с оккупированным РФ Крымом, силовики задержали члена партии «Единая Россия» из Севастополя Игоря Кучерявого.

Этот 41-летний мужчина поддерживал оккупацию полуострова Россией. Кучерявого силовики взяли 3 декабря, когда он выезжал из Херсона в Крым. На материке он подал документы в ЦНАП, чтобы получить украинский биометрический заграничный паспорт, который дает право безвизового въезда в шенгенскую зону, сообщил канал ATR. ... Активист «Аскера» Эвелина Арифова рассказала, что Кучерявый — активный участник захвата Крыма в 2014 году, в частности, он организовывал так называемые «отряды самообороны» Севастополя и получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».
:D ... ну д_е_б_и_л ... ну д_е_б_и_л ...после такого как то не сомневаешься что у них действительно "вата в голове" :mrgreen: Я просто поражаюсь тупости человека ... Это как бы Ярош поехал в Сочи отдыхать
я не слежу за таким просто выпала новость в агрегаторе новостей всплила сверху ... я ржал минуту
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:07

Что-то я не понял - здесь ранее утверждали, что Зеленский человек Коломойского, даже фото Зеленского с 6-ю Коломойскими выкладывали, что Богдан и Герус тоже люди Коломойского.

В подтверждение этого
2 октября 2019

Пять украинских компаний выкупили доступ к 1,1 ГВт пропускной способности сетей для импорта электроэнергии из России в октябре.

Об этом ЭП сообщили участники рынка.

Так, 301 МВТ сечения купила компания "Де Трейдинг" владельца "Донбассэнерго" Максима Ефимова.

250 МВт приобрела "Эру Трейдинг" Ярослава Мудрого и Дейла Пери. Ранее долей акций трейдера владел топ-менеджер "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

Еще 249 МВт сечения получила компания "ТАС Энергия Украины" Сергея Тигипко, 199 МВт – "Д Трейдинг", входящее в ДТЭК Рината Ахметова.

Также 100 МВт сечения приобрела компания "Юнайтед Энерджи" из орбиты Игоря Коломойского
...

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/10/2/652206/

И вдруг (из ссылки от pesikot)
«Закон 2017 року дозволяв імпорт електроенергії. У вересні ми проголосували за обопільні умови з Росії та Білорусі. Сьогодні ми закриваємо імпорт з Росії за двосторонніми договорами», - пояснив депутат.

https://www.unian.ua/economics/energeti ... 1558185686

Так Зеленский, Богдан, Герус люди Коломойского или нет?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:16

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Так Зеленский, Богдан, Герус люди Коломойского или нет?

коломойского, коломойского, только рейтинг свой поближе будет,а с ним бяда, но Беларусь оставили...
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:37

  freeze написав:
vano80 написав:Тебе нужны расценки на свободу и достоинство? :mrgreen:
Я вот жалобы на "жить стало хуже" слышу регулярно. От людей, купивших, пусть и несвежее, авто. :mrgreen:


Свобода и достоинство начинается с определенного уровня достатка, с уровнем средней зарплаты беднейшей наравне с Молдовой страны Европы можно только аутотренингом заниматься - моя правая рука теплая, моя левая нога теплая, я свободен, я много могу себе позволить


Спасибо. "покаахметовнесидит".
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:08

  yanyura написав:Так Зеленский, Богдан, Герус люди Коломойского или нет?


Все это остатки предвыборных баталий.
В распоряжение Зеленского сотни тысяч людей из силовых структур - армии, СБУ, прокуратуры, НАБУ, сейчас ГБР подмял под себя, возможность перераспределять десятки миллиардов гривен через ручного премьера на самокате.
В распоряжении Коломойского - максимум охранная фирма его, 20 депутатов подконтрольных, какая-то сумма свободных незаблокированных активов, впрочем в несколько раз меньшая, чем у тоже Ахметова, и много понтов в многочисленных интервью.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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