Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4801480248034804 Додано: Чет 05 гру, 2019 00:22 vano80 написав: katso написав: Это какая-то общая неосязаемая фраза.

Что конкретного, осязаемого, получила страна в 2014-2018 чего не было в 2012?

Тебе нужны расценки на свободу и достоинство?

Я вот жалобы на "жить стало хуже" слышу регулярно. От людей, купивших, пусть и несвежее, авто.



Тебе нужны расценки на свободу и достоинство?

Ну да, если человеку есть что кушать, он уже среднего достатка. А если он смог купить бушное авто - то богач.

In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1042 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Додано: Чет 05 гру, 2019 00:29 Kudrjavuy написав: Закреплении законодательно официального курса на вступление в оборонный блок.

Закреплении законодательно официального курса на вступление в оборонный блок.

Та уже ж в и Конституции закрепили, при прошлом созыве. Что теперь, каждые полгода будут по-новому законодательно закреплять, чтобы вам было спокойнее? In HODL we trust Tegularius Повідомлень: 1042 З нами з: 11.02.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 182 раз. Додано: Чет 05 гру, 2019 00:55 Tegularius написав: Kudrjavuy написав: Закреплении законодательно официального курса на вступление в оборонный блок.

Закреплении законодательно официального курса на вступление в оборонный блок.

Не "Нам", а "Им".

Именно по определённым причинам.

Не "Нам", а "Им".

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7312 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 847 раз. Додано: Чет 05 гру, 2019 00:57 Tegularius написав: Kudrjavuy написав: Закреплении законодательно официального курса на вступление в оборонный блок.

Повідомлень: 7312 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2019 00:57 Tegularius написав: Kudrjavuy написав: Закреплении законодательно официального курса на вступление в оборонный блок.

Закреплении законодательно официального курса на вступление в оборонный блок.

При чём сейчас воспрянул продажный экономический криминал в отставке, с желанием возглавить "протестное движение"

- Не "Порно"?

- Или им напомнить судьбу якобинцев?

- Троцкистов?

............................

При чём сейчас воспрянул продажный экономический криминал в отставке, с желанием возглавить "протестное движение"

- Не "Порно"?

- Или им напомнить судьбу якобинцев?

- Троцкистов?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7312 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 847 раз. Додано: Чет 05 гру, 2019 01:00 Tegularius написав: vano80 написав: katso написав: Это какая-то общая неосязаемая фраза.

Что конкретного, осязаемого, получила страна в 2014-2018 чего не было в 2012?

Только безвиз, и всё

Повідомлень: 7312 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2019 01:00 Tegularius написав: vano80 написав: katso написав: Это какая-то общая неосязаемая фраза.

Что конкретного, осязаемого, получила страна в 2014-2018 чего не было в 2012?

Только безвиз, и всё Это какая-то общая неосязаемая фраза.Что конкретного, осязаемого, получила страна в 2014-2018 чего не было в 2012?Только безвиз, и всё



Тебе нужны расценки на свободу и достоинство?

- Как только поднимается вой, про "свободу и достоинство" - готовтесь ожидайте сразу:

будут грабить.

Ну да, если человеку есть что кушать, он уже среднего достатка. А если он смог купить бушное авто - то богач. Ну да, если человеку есть что кушать, он уже среднего достатка. А если он смог купить бушное авто - то богач.

- Как только поднимается вой, про "свободу и достоинство" - готовтесь ожидайте сразу:

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7312 З нами з: 20.09.12 Подякував: 655 раз. Подякували: 847 раз.

