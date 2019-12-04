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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4801480248034804
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:22

  vano80 написав:
  katso написав:Это какая-то общая неосязаемая фраза.
Что конкретного, осязаемого, получила страна в 2014-2018 чего не было в 2012?
Только безвиз, и всё :|


Тебе нужны расценки на свободу и достоинство? :mrgreen:
Я вот жалобы на "жить стало хуже" слышу регулярно. От людей, купивших, пусть и несвежее, авто. :mrgreen:

Ну да, если человеку есть что кушать, он уже среднего достатка. А если он смог купить бушное авто - то богач.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:29

  Kudrjavuy написав:Закреплении законодательно официального курса на вступление в оборонный блок.

Та уже ж в и Конституции закрепили, при прошлом созыве. Что теперь, каждые полгода будут по-новому законодательно закреплять, чтобы вам было спокойнее?
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:55

  Tegularius написав:
  Kudrjavuy написав:Закреплении законодательно официального курса на вступление в оборонный блок.

Та уже ж в и Конституции закрепили, при прошлом созыве. Что теперь, каждые полгода будут по-новому законодательно закреплять, чтобы вам было спокойнее?

Не "Нам", а "Им".
Именно по определённым причинам.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:57

  Tegularius написав:
  Kudrjavuy написав:Закреплении законодательно официального курса на вступление в оборонный блок.

Та уже ж в и Конституции закрепили, при прошлом созыве. Что теперь, каждые полгода будут по-новому законодательно закреплять, чтобы вам было спокойнее?

При чём сейчас воспрянул продажный экономический криминал в отставке, с желанием возглавить "протестное движение"
- Не "Порно"?
- Или им напомнить судьбу якобинцев?
- Троцкистов?
............................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 01:00

  Tegularius написав:
  vano80 написав:
  katso написав:Это какая-то общая неосязаемая фраза.
Что конкретного, осязаемого, получила страна в 2014-2018 чего не было в 2012?
Только безвиз, и всё :|


Тебе нужны расценки на свободу и достоинство? :mrgreen:
Я вот жалобы на "жить стало хуже" слышу регулярно. От людей, купивших, пусть и несвежее, авто. :mrgreen:

Ну да, если человеку есть что кушать, он уже среднего достатка. А если он смог купить бушное авто - то богач.

- Как только поднимается вой, про "свободу и достоинство" - готовтесь ожидайте сразу:
будут грабить.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 4801480248034804
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