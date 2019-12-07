Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Да у узкоголовых и Саакашвили ольгинец, и Тимошенко ольгинец, и Билецкий ольгинец ))) В один голос уже все начинают говорить, что грантоеды сливают национальные интересы. Я еще понимал бы, что чел сидит и кормится с бюджетных потоков, а так вроде ему ничего не перепадает, и бескорыстно топит за "профессионалов" Гончарука, лже-доцента, Лещенко-железнодорожника, Найема-оружейника, 29-летнюю Ясько-дипломата без мозга, насильника из Слуги, развратника Яременко ))) Флюгеры
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Да у узкоголовых и Саакашвили ольгинец, и Тимошенко ольгинец, и Билецкий ольгинец ))) В один голос уже все начинают говорить, что грантоеды сливают национальные интересы. Я еще понимал бы, что чел сидит и кормится с бюджетных потоков, а так вроде ему ничего не перепадает, и бескорыстно топит за "профессионалов" Гончарука, лже-доцента, Лещенко-железнодорожника, Найема-оружейника, 29-летнюю Ясько-дипломата без мозга, насильника из Слуги, развратника Яременко ))) Флюгеры
Если птенцов Сороса тут посадили в кресла, то это не значит ещё то , что они тут чем-то управляют. Настоящюю власть мы не видим.
andrein написав:Если птенцов Сороса тут посадили в кресла, то это не значит ещё то , что они тут чем-то управляют. Настоящюю власть мы не видим.
Сорос то жупел, понятно, что челу 90, и возможно он слабо понимает, когда надо сходить в туалет. Но то, что какой-то бизнес под крылом демократов задействован тут без вариантов. Ни одно кадровое пожелание Трампа у нас не учтено. В качестве мелкой мести республиканцы который месяц не визируют назначение посла Украины в США.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Гончарук был замечен на гей-парадах: 6 июля в Кельне, 7 июля в Лондоне, 28 июля в Берлине. Как говорится, твои предпочтения, делай, что хочешь, но вот реально вопрос - что не чем больше заняться в жизни, или это хобби такое ? Какая то ерунда, не поверю, что взрослый человек за просто так тратит свое время на какие то шествия. Если я люблю аквариумных рыбок, я что должен ездить по всем европейским выставкам аквариумистов ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Гончарук был замечен на гей-парадах: 6 июля в Кельне, 7 июля в Лондоне, 28 июля в Берлине. Как говорится, твои предпочтения, делай, что хочешь, но вот реально вопрос - что не чем больше заняться в жизни, или это хобби такое ? Какая то ерунда, не поверю, что взрослый человек за просто так тратит свое время на какие то шествия. Если я люблю аквариумных рыбок, я что должен ездить по всем европейским выставкам аквариумистов ?
"При существующих социальных и культурных системах - гомосексуалист автоматически оказывается членом всемирного масонства". Журнал One.
zРадио написав:Приехало очередное свидетельство "эффективности" медицинской реформы Супрун - ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) внесла Украину в ТОП5 стран-распространителей кори в мире.
В "завидном" списке, внимание, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Сомали и Украина. На 5 стран пришлась без малого половина всех случаев заболевания в мире.
Ukraine Since the start of the outbreak in 2017, over 115,000 people have been infected with 41 deaths, including 25 children. In 2018 alone, there were over 54,000 cases and 16 deaths. Current status: Cases remained at alarming levels in 2019. Over 58,000 cases were registered until 6 November 2019, with 20 deaths. UNICEF has increased its support to the Ministry of Health to vaccinate more children by training health care workers and promoting vaccines. As of 1 October 2019, 70 per cent of children had received the first dose of the measles vaccine. UNICEF has also provided support to accelerate routine immunization across the country and address vaccine hesitancy.
ДУРНІ МАМАШІ НЕ БАЖАЮТЬ ВАКЦИНУВАТИ ДІТЕЙ А ВИНУВАТА СУПРУН. ХОЧА ЩО ТАМ ДИВНОГО.
Ага. Мамаши подурнели именно в 2017-м До этого умные были, а потом, видимо, путен запустил антипрививочную кампанию, и все пропало
Нет, пропагандист, вспышка кори связана с блокированием Супрун всех госзакупок лекарств, вакцин и операционного материала. 1,5 года начиная с середины 2016-го и до конца 2017-го МОЗ не осуществлялось закупок. Даже критических препаратов типа инсулина!
И, естественно, в духе остальных "реформ" делалось это под предлогом пресловутой борьбы с коррупцией. И так же, как и в других "реформах", увенчалась борьба... барабанная дробь... ростом удельных расходов...
mephala написав:ЦЕ З ТОГО Ж РЯДУ У ЗРАДІО КОЛИ УКРАЇНА САМА ВИНУВАТА ЩО НА НЕЇ НАПАЛА МОСКОВІЯ.
Ответишь за свои слова, лжец? Я никогда не говорил, что мы сами виноваты в нападении путина. Я говорил, что мы сами (некоторые из нас - майдановцы) ослабили страну, создав удобное окно для нападения путина. Разницу отстреливаешь?? Или когда речь заходит о сакральной тебе теме, то мозг сразу выключается?
Аналогично Янеку ставили в вину, что он ослабил страну, назначая лебедевых и т.п. Или, например, обвинения к Гриценко. Но никто же ведь не интерпретировал данные слова, что *мы сами виноваты в нападении путина*.
zРадио написав:Ну вообще-то да - есть такая германская группа языков Стыдно не знать. Имеет она 2 крупные подгруппы языков, в каждую из которых в свою очередь входит множество языков, имеющий одни корни. Это и английский, и сам немецкий, и голландский, и фламандский, и датский, и шведский, и норвежский и многие другие.
Тільки норвежці забули імперську шведську. І ми забудемо російську, як забули більш схожу на українську польську. До речі, ми з поляками набагато більш генетично близькі, ніж з росіянами, але воювали з ними обома за свободу, і будемо воювати, поки не вичестемо окупантів.
zРадио написав:Какая нелепая манипуляция... Причем тут раша? Украинцы являются носителями русского языка безо всякой раши. Уже и ТВ российское запрещено, и книги, а половина украинцев продолжает говорить на русском! Может пора уже ксенофобам и манкуртам признать, что русский - не равно российский?
Закругляйся вже зі своєю недолугою теорію. Російська мова - це суміш новгородсько-кривічивського діалекту з болгарською і тюркськими мовами. Вона до нас має відношення тільки як мова окупантів, з часів Богдана Хмельницького.
він забуває про існування "словаря великорусского наречия русского языка" Даля
Вы, кажется, первые замѣтили сходство сѣвернаго велрусс нарѣчія или говора съ южнымъ, новгородскаго съ кіевскимъ. Это потому, что на югѣ сидѣли славянѣ, а во - всей Великоруссии чухны разныхъ помолѣній; затѣмъ Киевъ сдѣлалъ выселокъ въ Новгородъ - промежутокъ постепенно обрусѣлъ, бѣлоруссы вдвинулись пѣшкомъ до Москвы - обрусѣвшіе стали говорить нѣсколько иначе, а сѣверъ сохранилъ говоръ ближайшій къ южному, колыбели своей. (В.Даль, письмо М.Максимовичу, 1848)
..я доселѣ не нашелъ ни одного малорусскаго слòва отъ котораго не было бы въ великорусскомъ производныхъ, если и нѣтъ самого слòва. (В.Даль)
Что Погодинъ ни говори, а гораздо болѣе половины земляковъ нашихъ - обрусѣвшая чудь. Посмотрите въ Тверской на Карелъ, въ Нижегородской, Пензенской, Симбирской и др. на Мордву, Чувашь - они обрусѣли въ глазахъ нашихъ, и нынѣшнее поколѣніе не знаетъ болѣе своего языка. Тоже видѣлъ я въ Пермской, Вятской и - Орловской; пусть рѣшитъ Погодинъ, какъ Историкъ, какого поколѣнія чухны жили въ орловской, но это чудь. Одна половина Курскаго населенія также. Это потому, что на югѣ сидѣли славянѣ, а во-всей Великоруссіи чухны разныхъ помолѣній. (В.Даль, Спб, 12.11.1848)
Ну и? Вывод? Вы этими цитатами подтверждаете мнение zРадио о том, что русский и украинский диалекты одного языка? Или пусть даже, что русский язык диалект украинского? Так может, не стоит бороться с диалектами?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.