Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4815481648174818> Додано: Суб 07 гру, 2019 19:40 M-A-X написав: flyman написав: я тількі ольгінці побачили що нова влада продовжує тему попередньої щодо збереження незалежності так вже пішло в хід "соросята", "Грантоеды хуже нациков", " грантоедская падаль" я тількі ольгінці побачили що нова влада продовжує тему попередньої щодо збереження незалежності так вже пішло в хід "соросята", "Грантоеды хуже нациков", " грантоедская падаль"



Савченко тоже ольгинец?

https://sharij.net/165223 Савченко тоже ольгинец?



Да у узкоголовых и Саакашвили ольгинец, и Тимошенко ольгинец, и Билецкий ольгинец ))) В один голос уже все начинают говорить, что грантоеды сливают национальные интересы.

Я еще понимал бы, что чел сидит и кормится с бюджетных потоков, а так вроде ему ничего не перепадает, и бескорыстно топит за "профессионалов" Гончарука, лже-доцента, Лещенко-железнодорожника, Найема-оружейника, 29-летнюю Ясько-дипломата без мозга, насильника из Слуги, развратника Яременко ))) Флюгеры Да у узкоголовых и Саакашвили ольгинец, и Тимошенко ольгинец, и Билецкий ольгинец ))) В один голос уже все начинают говорить, что грантоеды сливают национальные интересы.Я еще понимал бы, что чел сидит и кормится с бюджетных потоков, а так вроде ему ничего не перепадает, и бескорыстно топит за "профессионалов" Гончарука, лже-доцента, Лещенко-железнодорожника, Найема-оружейника, 29-летнюю Ясько-дипломата без мозга, насильника из Слуги, развратника Яременко ))) Флюгеры Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13912 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3791 раз. Подякували: 5631 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 гру, 2019 19:49 freeze написав: M-A-X написав: flyman написав: я тількі ольгінці побачили що нова влада продовжує тему попередньої щодо збереження незалежності так вже пішло в хід "соросята", "Грантоеды хуже нациков", " грантоедская падаль" я тількі ольгінці побачили що нова влада продовжує тему попередньої щодо збереження незалежності так вже пішло в хід "соросята", "Грантоеды хуже нациков", " грантоедская падаль"



Савченко тоже ольгинец?

https://sharij.net/165223 Савченко тоже ольгинец?



Да у узкоголовых и Саакашвили ольгинец, и Тимошенко ольгинец, и Билецкий ольгинец ))) В один голос уже все начинают говорить, что грантоеды сливают национальные интересы.

Я еще понимал бы, что чел сидит и кормится с бюджетных потоков, а так вроде ему ничего не перепадает, и бескорыстно топит за "профессионалов" Гончарука, лже-доцента, Лещенко-железнодорожника, Найема-оружейника, 29-летнюю Ясько-дипломата без мозга, насильника из Слуги, развратника Яременко ))) Флюгеры Да у узкоголовых и Саакашвили ольгинец, и Тимошенко ольгинец, и Билецкий ольгинец ))) В один голос уже все начинают говорить, что грантоеды сливают национальные интересы.Я еще понимал бы, что чел сидит и кормится с бюджетных потоков, а так вроде ему ничего не перепадает, и бескорыстно топит за "профессионалов" Гончарука, лже-доцента, Лещенко-железнодорожника, Найема-оружейника, 29-летнюю Ясько-дипломата без мозга, насильника из Слуги, развратника Яременко ))) Флюгеры

Если птенцов Сороса тут посадили в кресла, то это не значит ещё то , что они тут чем-то управляют. Настоящюю власть мы не видим. Если птенцов Сороса тут посадили в кресла, то это не значит ещё то , что они тут чем-то управляют. Настоящюю власть мы не видим. andrein Повідомлень: 509 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 гру, 2019 19:50 M-A-X написав: Савченко тоже ольгинец?

https://sharij.net/165223 Савченко тоже ольгинец?

Савченко до Сороса, як мусі до слона.

Хто хотів молодих прохвесіоналів, той їх отримав. В чому проблема? Савченко до Сороса, як мусі до слона.Хто хотів молодих прохвесіоналів, той їх отримав. В чому проблема? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9074 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1082 раз. Подякували: 1176 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 гру, 2019 20:01 andrein написав: Если птенцов Сороса тут посадили в кресла, то это не значит ещё то , что они тут чем-то управляют. Настоящюю власть мы не видим. Если птенцов Сороса тут посадили в кресла, то это не значит ещё то , что они тут чем-то управляют. Настоящюю власть мы не видим.



Сорос то жупел, понятно, что челу 90, и возможно он слабо понимает, когда надо сходить в туалет.

Но то, что какой-то бизнес под крылом демократов задействован тут без вариантов. Ни одно кадровое пожелание Трампа у нас не учтено. В качестве мелкой мести республиканцы который месяц не визируют назначение посла Украины в США. Сорос то жупел, понятно, что челу 90, и возможно он слабо понимает, когда надо сходить в туалет.Но то, что какой-то бизнес под крылом демократов задействован тут без вариантов. Ни одно кадровое пожелание Трампа у нас не учтено. В качестве мелкой мести республиканцы который месяц не визируют назначение посла Украины в США. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13912 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3791 раз. Подякували: 5631 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 гру, 2019 20:12 lapay написав: M-A-X написав: Савченко тоже ольгинец?

https://sharij.net/165223 Савченко тоже ольгинец?

Савченко до Сороса, як мусі до слона.

Хто хотів молодих прохвесіоналів, той їх отримав. В чому проблема? Савченко до Сороса, як мусі до слона.Хто хотів молодих прохвесіоналів, той їх отримав. В чому проблема?

Спасибо за Ваше мнение. Спасибо за Ваше мнение. M-A-X Повідомлень: 1639 З нами з: 08.10.15 Подякував: 635 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 гру, 2019 20:16 Re: Політичні дискусії Гончарук был замечен на гей-парадах: 6 июля в Кельне, 7 июля в Лондоне, 28 июля в Берлине.

Как говорится, твои предпочтения, делай, что хочешь, но вот реально вопрос - что не чем больше заняться в жизни, или это хобби такое ?

Какая то ерунда, не поверю, что взрослый человек за просто так тратит свое время на какие то шествия. Если я люблю аквариумных рыбок, я что должен ездить по всем европейским выставкам аквариумистов ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13912 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3791 раз. Подякували: 5631 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 гру, 2019 20:22 freeze написав: Гончарук был замечен на гей-парадах: 6 июля в Кельне, 7 июля в Лондоне, 28 июля в Берлине.

Как говорится, твои предпочтения, делай, что хочешь, но вот реально вопрос - что не чем больше заняться в жизни, или это хобби такое ?

Какая то ерунда, не поверю, что взрослый человек за просто так тратит свое время на какие то шествия. Если я люблю аквариумных рыбок, я что должен ездить по всем европейским выставкам аквариумистов ? Гончарук был замечен на гей-парадах: 6 июля в Кельне, 7 июля в Лондоне, 28 июля в Берлине.Как говорится, твои предпочтения, делай, что хочешь, но вот реально вопрос - что не чем больше заняться в жизни, или это хобби такое ?Какая то ерунда, не поверю, что взрослый человек за просто так тратит свое время на какие то шествия. Если я люблю аквариумных рыбок, я что должен ездить по всем европейским выставкам аквариумистов ?

"При существующих социальных и культурных системах - гомосексуалист автоматически оказывается членом всемирного масонства".

Журнал One. "При существующих социальных и культурных системах - гомосексуалист автоматически оказывается членом всемирного масонства".Журнал One. andrein Повідомлень: 509 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 гру, 2019 23:10 zРадио написав: mephala написав: zРадио написав: Приехало очередное свидетельство "эффективности" медицинской реформы Супрун - ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) внесла Украину в ТОП5 стран-распространителей кори в мире.



В "завидном" списке, внимание, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Сомали и Украина. На 5 стран пришлась без малого половина всех случаев заболевания в мире.



Ukraine Since the start of the outbreak in 2017, over 115,000 people have been infected with 41 deaths, including 25 children. In 2018 alone, there were over 54,000 cases and 16 deaths.

Current status: Cases remained at alarming levels in 2019. Over 58,000 cases were registered until 6 November 2019, with 20 deaths. UNICEF has increased its support to the Ministry of Health to vaccinate more children by training health care workers and promoting vaccines. As of 1 October 2019, 70 per cent of children had received the first dose of the measles vaccine. UNICEF has also provided support to accelerate routine immunization across the country and address vaccine hesitancy.



https://www.unicef.org/press-releases/m ... ll-measles Приехало очередное свидетельство "эффективности" медицинской реформы Супрун - ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) внесла Украину в ТОП5 стран-распространителей кори в мире.В "завидном" списке, внимание, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Сомали и Украина. На 5 стран пришлась без малого половина всех случаев заболевания в мире.Ukraine Since the start of the outbreak in 2017, over 115,000 people have been infected with 41 deaths, including 25 children. In 2018 alone, there were over 54,000 cases and 16 deaths.Current status: Cases remained at alarming levels in 2019. Over 58,000 cases were registered until 6 November 2019, with 20 deaths. UNICEF has increased its support to the Ministry of Health to vaccinate more children by training health care workers and promoting vaccines. As of 1 October 2019, 70 per cent of children had received the first dose of the measles vaccine. UNICEF has also provided support to accelerate routine immunization across the country and address vaccine hesitancy.

ДУРНІ МАМАШІ НЕ БАЖАЮТЬ ВАКЦИНУВАТИ ДІТЕЙ А ВИНУВАТА СУПРУН.

ХОЧА ЩО ТАМ ДИВНОГО.

ДУРНІ МАМАШІ НЕ БАЖАЮТЬ ВАКЦИНУВАТИ ДІТЕЙ А ВИНУВАТА СУПРУН.ХОЧА ЩО ТАМ ДИВНОГО.



Ага. Мамаши подурнели именно в 2017-м До этого умные были, а потом, видимо, путен запустил антипрививочную кампанию, и все пропало



Нет, пропагандист, вспышка кори связана с блокированием Супрун всех госзакупок лекарств, вакцин и операционного материала. 1,5 года начиная с середины 2016-го и до конца 2017-го МОЗ не осуществлялось закупок. Даже критических препаратов типа инсулина!



И, естественно, в духе остальных "реформ" делалось это под предлогом пресловутой борьбы с коррупцией. И так же, как и в других "реформах", увенчалась борьба... барабанная дробь... ростом удельных расходов...



mephala написав: ЦЕ З ТОГО Ж РЯДУ У ЗРАДІО КОЛИ УКРАЇНА САМА ВИНУВАТА ЩО НА НЕЇ НАПАЛА МОСКОВІЯ.

ЦЕ З ТОГО Ж РЯДУ У ЗРАДІО КОЛИ УКРАЇНА САМА ВИНУВАТА ЩО НА НЕЇ НАПАЛА МОСКОВІЯ.



Ответишь за свои слова, лжец? Я никогда не говорил, что мы сами виноваты в нападении путина. Я говорил, что мы сами (некоторые из нас - майдановцы) ослабили страну, создав удобное окно для нападения путина. Разницу отстреливаешь?? Или когда речь заходит о сакральной тебе теме, то мозг сразу выключается? Ага. Мамаши подурнели именно в 2017-мДо этого умные были, а потом, видимо, путен запустил антипрививочную кампанию, и все пропалоНет, пропагандист, вспышка кори связана с блокированием Супрун всех госзакупок лекарств, вакцин и операционного материала. 1,5 года начиная с середины 2016-го и до конца 2017-го МОЗ не осуществлялось закупок. Даже критических препаратов типа инсулина!И, естественно, в духе остальных "реформ" делалось это под предлогом пресловутой борьбы с коррупцией. И так же, как и в других "реформах", увенчалась борьба... барабанная дробь... ростом удельных расходов...Ответишь за свои слова, лжец? Я никогда не говорил, что мы сами виноваты в нападении путина. Я говорил, что мы сами (некоторые из нас - майдановцы) ослабили страну, создав удобное окно для нападения путина. Разницу отстреливаешь?? Или когда речь заходит о сакральной тебе теме, то мозг сразу выключается?

Аналогично Янеку ставили в вину, что он ослабил страну, назначая лебедевых и т.п.

Или, например, обвинения к Гриценко.

Но никто же ведь не интерпретировал данные слова, что *мы сами виноваты в нападении путина*. Аналогично Янеку ставили в вину, что он ослабил страну, назначая лебедевых и т.п.Или, например, обвинения к Гриценко.Но никто же ведь не интерпретировал данные слова, что *мы сами виноваты в нападении путина*. detroytred

Повідомлень: 22648 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 гру, 2019 23:14 lapay написав: M-A-X написав: Савченко тхот ttps://sharij.net/165223 Савченко тхот

Савченко до Сороса, як мусі до слона.

Хто хотів молодих прохвесіоналів, той їх отримав. В чому проблема? Савченко до Сороса, як мусі до слона.Хто хотів молодих прохвесіоналів, той їх отримав. В чому проблема?

Молодые профессионалы бывают разные.

Очевидно, что народ хотел других. Молодые профессионалы бывают разные.Очевидно, что народ хотел других. detroytred

Повідомлень: 22648 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 гру, 2019 01:12 flyman написав: lapay написав: zРадио написав: Ну вообще-то да - есть такая германская группа языков Стыдно не знать. Имеет она 2 крупные подгруппы языков, в каждую из которых в свою очередь входит множество языков, имеющий одни корни. Это и английский, и сам немецкий, и голландский, и фламандский, и датский, и шведский, и норвежский и многие другие. Ну вообще-то да - есть такая германская группа языковСтыдно не знать. Имеет она 2 крупные подгруппы языков, в каждую из которых в свою очередь входит множество языков, имеющий одни корни. Это и английский, и сам немецкий, и голландский, и фламандский, и датский, и шведский, и норвежский и многие другие.

Тільки норвежці забули імперську шведську. І ми забудемо російську, як забули більш схожу на українську польську. До речі, ми з поляками набагато більш генетично близькі, ніж з росіянами, але воювали з ними обома за свободу, і будемо воювати, поки не вичестемо окупантів.

zРадио написав: Какая нелепая манипуляция... Причем тут раша? Украинцы являются носителями русского языка безо всякой раши. Уже и ТВ российское запрещено, и книги, а половина украинцев продолжает говорить на русском! Может пора уже ксенофобам и манкуртам признать, что русский - не равно российский? Какая нелепая манипуляция... Причем тут раша? Украинцы являются носителями русского языка безо всякой раши. Уже и ТВ российское запрещено, и книги, а половина украинцев продолжает говорить на русском! Может пора уже ксенофобам и манкуртам признать, что русский - не равно российский?

Закругляйся вже зі своєю недолугою теорію. Російська мова - це суміш новгородсько-кривічивського діалекту з болгарською і тюркськими мовами. Вона до нас має відношення тільки як мова окупантів, з часів Богдана Хмельницького. Тільки норвежці забули імперську шведську. І ми забудемо російську, як забули більш схожу на українську польську. До речі, ми з поляками набагато більш генетично близькі, ніж з росіянами, але воювали з ними обома за свободу, і будемо воювати, поки не вичестемо окупантів.Закругляйся вже зі своєю недолугою теорію. Російська мова - це суміш новгородсько-кривічивського діалекту з болгарською і тюркськими мовами. Вона до нас має відношення тільки як мова окупантів, з часів Богдана Хмельницького.

він забуває про існування "словаря великорусского наречия русского языка"

Даля





Вы, кажется, первые замѣтили сходство сѣвернаго велрусс нарѣчія или говора съ южнымъ, новгородскаго съ кіевскимъ. Это потому, что на югѣ сидѣли славянѣ, а во - всей Великоруссии чухны разныхъ помолѣній; затѣмъ Киевъ сдѣлалъ выселокъ въ Новгородъ - промежутокъ постепенно обрусѣлъ, бѣлоруссы вдвинулись пѣшкомъ до Москвы - обрусѣвшіе стали говорить нѣсколько иначе, а сѣверъ сохранилъ говоръ ближайшій къ южному, колыбели своей. (В.Даль, письмо М.Максимовичу, 1848)





..я доселѣ не нашелъ ни одного малорусскаго слòва отъ котораго не было бы въ великорусскомъ производныхъ, если и нѣтъ самого слòва. (В.Даль)





Что Погодинъ ни говори, а гораздо болѣе половины земляковъ нашихъ - обрусѣвшая чудь. Посмотрите въ Тверской на Карелъ, въ Нижегородской, Пензенской, Симбирской и др. на Мордву, Чувашь - они обрусѣли въ глазахъ нашихъ, и нынѣшнее поколѣніе не знаетъ болѣе своего языка. Тоже видѣлъ я въ Пермской, Вятской и - Орловской; пусть рѣшитъ Погодинъ, какъ Историкъ, какого поколѣнія чухны жили въ орловской, но это чудь. Одна половина Курскаго населенія также. Это потому, что на югѣ сидѣли славянѣ, а во-всей Великоруссіи чухны разныхъ помолѣній. (В.Даль, Спб, 12.11.1848) він забуває про існування "словаря великорусского наречия русского языка"Даля



Ну и?

Вывод?

Вы этими цитатами подтверждаете мнение zРадио о том, что русский и украинский диалекты одного языка? Или пусть даже, что русский язык диалект украинского?

Так может, не стоит бороться с диалектами? Ну и?Вывод?Вы этими цитатами подтверждаете мнение zРадио о том, что русский и украинский диалекты одного языка? Или пусть даже, что русский язык диалект украинского?Так может, не стоит бороться с диалектами? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14927 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4296 раз. Подякували: 3992 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4815481648174818> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм