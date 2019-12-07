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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4815481648174818
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 02:11

...в нападі пуйла винні ті хто вийшов на майдан вимагаючи змін в країні. у нього червоною ниткою через всі дописи - якби ви не майданили то пуйло б не напав.

На Майдан разные люди вышли с разными целями. И требовали разных змiн.
Я ещё очень давно писал, что Майдан декабря 2013 - начала января 2014 заметно отличается от более позднего Майдана. И лозунги-кричалки позднего Майдана, конечно, не были причиной того, что "пуйло напав", но очень сильно поспособствовали ему в морально-политической подготовке нападения как в Украине, так и в России.
"Распятые мальчики", конечно, фейки, но хватало с избытком и не фейковых новостей и событий.
Националистические силы, действительно, не пользуются значимой поддержкой в Украине, но тогда они сыграли очень значительную роль.
И пытаются это сделать и сегодня в связи с "Нет капитуляции".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 02:39

  ЛАД написав:
...в нападі пуйла винні ті хто вийшов на майдан вимагаючи змін в країні. у нього червоною ниткою через всі дописи - якби ви не майданили то пуйло б не напав.

На Майдан разные люди вышли с разными целями. И требовали разных змiн.
Я ещё очень давно писал, что Майдан декабря 2013 - начала января 2014 заметно отличается от более позднего Майдана. И лозунги-кричалки позднего Майдана, конечно, не были причиной того, что "пуйло напав", но очень сильно поспособствовали ему в морально-политической подготовке нападения как в Украине, так и в России.
"Распятые мальчики", конечно, фейки, но хватало с избытком и не фейковых новостей и событий.
Националистические силы, действительно, не пользуются значимой поддержкой в Украине, но тогда они сыграли очень значительную роль.
И пытаются это сделать и сегодня в связи с "Нет капитуляции".


Стоит ли вообще обсуждать враки этого зануды? :lol: Никто не обвинял майдановцев в нападении пуйла на Украину! То, что человек не способен к пониманию письменной речи, так что тут можно поделать, кроме как посочувствовать?..
zРадио
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  #<1 ... 4815481648174818
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